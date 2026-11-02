Otok samo jedne noge ne znači automatski da postoji ozbiljan zdravstveni problem

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Oticanje nogu najčešće je posledica nakupljanja tečnosti u tkivima, što se u medicini naziva edem. Otok može da zahvati stopala, članke i potkolenice, jednu ili obe noge. U većini slučajeva oticanje nogu je posledica dugotrajnog stajanja, sedenja ili visokih temperatura, ali u nekim situacijama i znak bolesti vena, srca i bubrega.

Dr Petar Dragić, usko specijalizovani hirurg iz oblasti venske problematike i venske estetike, objašnjava u razgovoru za Zdravlje Kurir.rs u kojoj meri je otok samo jedne noge razlog za brigu.

- Otok samo jedne noge ne znači automatski da postoji ozbiljan zdravstveni problem, ali svakako zaslužuje više pažnje nego, na primer, blago oticanje obe noge nakon dugog stajanja ili tokom velikih vrućina. Posebno je važan iznenadan otok jedne noge, naročito ako je praćen bolom, crvenilom, osećajem toplote ili promenom boje kože. U takvoj situaciji potrebno je što pre isključiti duboku vensku trombozu - naglašava dr Dragić.

Otok jedne noge i plućna embolija

Akutni jednostrani otok noge može biti posledica i infekcije, povrede, površinskog tromboflebitisa ili rupture Bakerove ciste, objašnjava dr Dragić i napominje u kojim situacijama je potrebno što pre potražiti hitnu pomoć.

- Ako se uz otok noge pojave otežano disanje, bol u grudima, ubrzano disanje, izrazita slabost ili gubitak svesti, potrebno je odmah potražiti hitnu medicinsku pomoć, jer kod pacijenta sa trombozom takvi simptomi mogu ukazivati na plućnu emboliju - upozorava doktor.

Posebno je važan iznenadan otok jedne noge, naročito ako je praćen bolom, crvenilom, osećajem toplote ili promenom boje kože Foto: Shutterstock

Jednostrani i obostrani otoci nogu

Dr Dragić potvrđuje da je oticanje nogu veoma čest simptom, ali i dodaje zašto je važno napraviti razliku između jednostranog i obostranog, kao i između naglo nastalog i dugotrajnog otoka.

- Upravo te dve informacije lekaru često odmah usmere dijagnostiku. Kod jednostranog otoka razmišljamo pre svega o lokalnom problemu kao što je venska tromboza, hronična venska insuficijencija, površinski tromboflebitis, limfni zastoj, infekcija, povreda, hematom ili Bakerova cista. Kod dugotrajnog jednostranog otoka mogući su i posttrombotski sindrom ili prepreka venskom ili limfnom protoku u višim segmentima ekstremiteta. Relativno bezazlen otok obično ima jasno objašnjenje, blag je, prolazan i povlači se uklanjanjem uzroka. Problem je kada se otok pojavi naglo, bez jasnog razloga, progresivno se povećava ili je praćen bolom, crvenilom i drugim simptomima – upozorava dr Dragić.

Da li je otok jedne noge znak duboke venske tromboze?

- Može biti, ali nije svaki otok jedne noge tromboza. To je jedna od najčešćih zabluda sa kojima se susrećemo. Duboka venska tromboza je, međutim, dijagnoza koju kod novonastalog jednostranog otoka moramo imati na umu, posebno kod osoba koje su nedavno operisane, dugo nepokretne, imaju malignu bolest, prethodnu trombozu ili druge faktore rizika – objašnjava doktor.

Bolesti srca, bubrega i jetre češće izazivaju obostrane otoke, Foto: Shutterstock

Koje bolesti češće izazivaju obostrane, a koje jednostrane otoke nogu?

- Bolesti srca, bubrega i jetre češće izazivaju obostrane otoke, dok su bolesti vena i limfnog sistema čest razlog jednostranog ili asimetričnog oticanja. Zato izražen otok samo jedne noge obično prvo usmerava pažnju na lokalni uzrok - precizira hirurg.

Dr Dragić dodaje da i neki lekovi mogu da izazovu otoke.

- To su lekovi za hipertenziju, naročito blokatori kalcijumskih kanala, zatim nesteroidni antiinflamatorni lekovi, kortikosteroidi, hormonska terapija, pregabalin i gabapentin. Međutim, takvi otoci su češće obostrani – dodaje dr Dragić.

Ultrazvukom možemo veoma pouzdano utvrditi postoji li tromboza dubokih ili površinskih vena, proceniti prohodnost vena i funkciju venskih zalistaka Foto: Shutterstock

Kako se dijagnostikuje o čemu je tačno reč?

Kod otoka jedne noge najvažniji su dobar klinički pregled i duplex ultrazvučni pregled venskog sistema, napominje dr Petar Dragić.