Dodajte Kurir Zdravlje u vaš Google izbor

Uvođenje hormonske terapije nije rutinska odluka niti postoji univerzalni terapijski pristup koji odgovara svakoj ženi. Izbor preparata, doze i načina primene, kao i procena mogućih koristi i rizika, zahtevaju individualnu procenu, uzimanje detaljne anamneze i praćenje zdravstvenog stanja

Slušaj vest

Menopauza je fiziološki proces koji označava prestanak reproduktivne funkcije jajnika, ali njene posledice daleko prevazilaze izostanak menstrualnog ciklusa.

Pad koncentracije estrogena i drugih polnih hormona pokreće niz promena u organizmu koje mogu zahvatiti kardiovaskularni, koštani, urogenitalni i nervni sistem. Kod pojedinih žena ove promene praćene su izraženim simptomima koji značajno narušavaju kvalitet života, zbog čega hormonska terapija predstavlja jednu od važnih mogućnosti savremenog lečenja tegoba menopauze.

Ipak, njeno uvođenje nije rutinska odluka niti postoji univerzalni terapijski pristup koji odgovara svakoj ženi. Izbor preparata, doze i načina primene, kao i procena mogućih koristi i rizika, zahtevaju individualnu medicinsku procenu, uzimanje detaljne anamneze i praćenje zdravstvenog stanja. Posebno je važno prepoznati stanja kod kojih hormonska terapija nije preporučljiva, ali i razmotriti druge mogućnosti ublažavanja simptoma.

O prednostima hormonske terapije u menopauzi, neophodnim pregledima pre njenog uvođenja, kontraindikacijama, mogućim uticajima na postojeće bolesti i alternativnim načinima lečenja govori dr Milan Milenković, ginekolog, subspecijalista reproduktivne medicine i doktor medicinskih nauka na svom blogu.

Prednosti hormonske terapije u menopauzi

- Hormonska terapija pruža ženama olakšanje od neprijatnih simptoma menopauze i doprinosi očuvanju zdravlja - ističe dr Milenković i otkriva najvažnije prednosti:

* Smanjuje noćno znojenje

* Ublažava osećaj vrućine (valunge)

* Smanjuje depresivne tegobe

* Umanjuje osećaj „lupanja srca“

* Rešava seksualnu disfunkciju

* Otklanja suvoću vagine

* Poboljšava kvalitet sna

* Sprečava gubitak gustine kostiju (osteoporozu)

* Ima pozitivan efekat na krvne sudove

* Smanjuje rizik od bolesti srca i krvnih sudova kada se započne na vreme

Više od trećine žena doživljava ometajuće simptome menopauze koji mogu trajati duže od decenije, značajno utičući na posao, dom i kvalitet života Foto: Shutterstock

Uvođenje hormonske terapije: Ključni koraci

Uvođenje hormonske terapije zahteva pažljiv i sistematičan pristup kako bi se postigla maksimalna efikasnost i sigurnost.

Proces uključivanja terapije obuhvata nekoliko ključnih koraka:

Pregledi pre početka terapije

Pre početka hormonske terapije u menopauzi obavlja se detaljan pregled koji uključuje:

Razgovor sa pacijentkinjom: o simptomima, zdravstvenoj istoriji i očekivanjima.

Merenje krvnog pritiska

Ginekološki i ultrazvučni pregled

Analize krvi: provera opšteg zdravstvenog stanja (hormonske vrednosti nisu ključne za određivanje terapije).

Određivanje terapije: na osnovu pregleda i razgovora, u dogovoru sa pacijentkinjom određuju se:

* Forma terapije (tablete, sprej, flaster).

* Trajanje terapije.

Doza koja najbolje odgovara individualnim potrebama.

Svim ženama se pre početka terapije savetuje mamografija.

Kada se ne preporučuje hormonska terapija u menopauzi?

Hormonska terapija u menopauzi ne preporučuje se kod:

* žena koje su imale ili trenutno imaju karcinom dojke

* žena kod kojih postoji vaginalno krvarenje ili sumnja na karcinom endometrijuma

* žena sa aktuelnom trombozom krvnih sudova

* žena koje su imale ili trenutno imaju infarkt srčanog mišića i anginu pektoris

* bolesti jetre

- Posebnu pažnju treba obratiti kod žena koje su ranije imale trombozu, žena sa dijabetesom, bolestima žučne kese i ranijim karcinomom endometrijuma.

Uticaj hormonske terapije na postojeće bolesti

Hormonska terapija u menopauzi može da pogorša:

* migrenu

* astmu

* demenciju

* neke imunološke bolesti

Uvođenje hormonske terapije zahteva pažljiv i sistematičan pristup kako bi se postigla maksimalna efikasnost i sigurnost Foto: Zorana Jevtić

Doktor koji pomera granice Dr Milan Milenković, jedan je od najznačajnih doktora u oblasti ginekologije i vantelesne oplodnje, bio je deo lekarskog tima koji je obavio prvu transplantaciju materice u svetu. On je 2017. zajedno sa kolegama u Univerzitetskoj dečijoj klinici „Tiršova“ presadio matericu među jednojajčanim bliznakinjama. To je bila prva transplantacija materice u svetu kod jednojajčanih blizanaca. Pre tri godine dr Milenković je bio deo tima koji je izveo prvu transplantaciju jajnika u našoj zemlji, regionu, ali i van granica Amerike.

Alternative hormonskoj terapiji u menopauzi

Ženama koje su imale ili imaju karcinom dojke ili neki maligni tumor na koji estrogen može da ima negativan efekat ne preporučuje se hormonska terapija u menopauzi (ni fiziološkoj ni prevremenoj menopauzi izazvanoj terapijom). Takođe, postoje žene koje ne žele hormonsku terapiju.

Alternative hormonskoj terapiji u menopauzi su:

* smanjivanje telesne težine i fizički trening

* lekovi iz grupe SSRI, jedne vrste antidepresiva. Smanjuju znojenje i valunge kod 40–60 odsto žena

* lekovi koji smanjuju neurogeni bol – smanjuju valunge i noćno znojenje

* lek iz grupe selektivnih antagonista NK3 receptora – nije registrovan u Srbiji

* fitoestrogeni (estrogeni iz biljaka) – vezuju se za iste receptore. Smatra se da upotreba fitoestrogena ne povećava rizik za bolesti dojke i endometrijuma. Fitoestrogeni se nalaze u soji i crvenoj detelini

* ekstrakti polena

* kognitivno-bihejvioralna terapija

* vaginalni lubrikanti na bazi ulja i silikona