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Hipertenzija, to jest povišeni krvni pritisak, i pored svih napora, i dalje je najveći javnozdravstveni problem. Jedan od vodećih faktora rizika za prevremenu smrt. Pacijenti često više veruju suplementima i svemu što se predstavlja kao preparat na „biljnoj bazi“ nego lekovima.

U razgovoru za Zdravlje Kurir.rs kardiolog prof. dr Dragan Lović podvlači da nema dobre kontrole krvnog pritiska bez odgovarajućih lekova i promene životnih navika. Suplementi mogu da pomognu, ali u minimalnoj meri. Ne mogu na isti način da zaštite vitalne organe od komplikacija visokog krvnog pritiska kao što to mogu potvrđeni i stalno ispitivani lekovi, navode stručnjaci.

Može li pritisak da se leči bez lekova?

- Hipertenzija se kontroliše pomoću lekova i zdravih životnih navika. Cilj je da pokušamo da postignemo optimalne vrednosti, pre svega da krvni pritisak bude manji od 140 sa 90 milimetara živinog stuba. Ako se to postigne, onda se teži ka nekim malo nižim vrednostima. Za lečenje hipertenzije, prema svim dokazima i velikim kliničkim studijama, prva i osnovna linija su lekovi (antihipertenzivi) - kaže kardiolog prof. dr Dragan Lović.

Prema smernicama Evropskog udruženja kardiologa iz 2024. godine, kod većine odraslih osoba koje uzimaju terapiju preporučuje se ciljna sistolna vrednost od 120 do 129 mmHg, ukoliko pacijent dobro podnosi takve vrednosti.

Cilj se, međutim, prilagođava godinama, zdravstvenom stanju i drugim faktorima.

Kako da od pritiska zaštitimo srce, bubrege, krvne sudove?

Lekovi za krvni pritisak, kako objašnjava doktor, kontrolišu pritisak, ali imaju i dodatne zaštitne efekte.

- Bitno je da zaštite srce, krvne sudove, bubrege, mozak, to jest organe na koje mogu da se ispolje najčešće komplikacije hipertenzije. U novije vreme pojavili su se i takozvani suplementi, koji su prvenstveno nadoknada nedostajućih vitamina. Postoji niz različitih preparata baziranih na biljkama i na nekim drugim načinima pripreme, ali u poređenju sa lekovima, dokazi o njihovoj efikasnosti su veoma limitirani. Mali je broj ispitivanih pacijenata i uglavnom ne postoji kontrolna grupa - kaže doktor.

Maksimalni efekat smanjenja krvnog pritiska suplementacijom jeste za par milimetara živinog stuba Foto: Shutterstock

Kako suplementi mogu da se koriste?

Takođe, za razliku od lekova, suplementi imaju mogućnost reklamiranja, što nije dozvoljeno za lekove. Zbog svega navedenog i bombastičnih reklama, suplementi su dostupniji pacijentima.

- Neosnovano navode da će pacijente dovesti do blagostanja, odnosno da će ih izlečiti od povišenog pritiska, što u praksi nije sasvim tačno. Ipak, to ne znači da ti suplementi ne mogu da se koriste, ali kao dodatak osnovnoj terapiji. Maksimalni efekat smanjenja krvnog pritiska suplementacijom jeste za par milimetara živinog stuba. Bitno je napomenuti da je to smanjenje krvnog pritiska minorno u poređenju sa drugim potvrđenim načinima lečenja. Sama primena suplemenata može u nekoj meri da bude od koristi, ali opet uz savet lekara. Nikako na svoju ruku i nikako da se isključi prava terapija koja služi za regulaciju povišenog krvnog pritiska - naglašava dr Lović.

Sama primena suplemenata može u nekoj meri da bude od koristi, ali opet uz savet lekara. Foto: Shutterstock

Kada upotreba suplemenata može da bude štetna?

Ne postoji lek ili suplement koji nema neka neželjena dejstva, podseća nas prof. Lović.

- Sve je individualno. Broj neželjenih efekata jeste manji kod suplemenata, jer su oni manje i ispitivani od lekova. Ponavljam da je efekat suplemenata na visok krvni pritisak limitiran. Opet ponavljam da je u nekim slučajevima korisno uzimati te suplemente. Moguće je da ćete uz suplemente postići kontrolu i tih par milimetara živinog stuba koji nedostaju za dobru regulaciju krvnog pritiska. Ali opet, druga strana te medalje, otkriva ograničene efekte suplemenata u odnosu na lekove kada je reč o zaštiti vitalnih organa od komplikacija hipertenzije - podvlači doktor.

Prof. dr Dragan Lović nas podseća i da je sama registracija suplemenata jednostavna.