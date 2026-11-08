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Tokom jeseni i zime provodimo manje vremena na suncu, češće jedemo težu hranu, a sezona respiratornih infekcija dodatno nas podseća koliko je važno da vodimo računa o imunitetu. U tome značajnu ulogu ima svakodnevna ishrana, posebno zdravlje creva, u kojima se nalazi veliki deo ćelija imunskog sistema. Nutricionistkinja Branka Mirković savetuje za naš portar koje namirnice bi trebalo redovno da budu na našem jelovniku i kako da ih jednostavno kombinujemo tokom hladnih meseci.

- Prva odbrana našeg imuniteta je u stomaku i crevima, zbog čega je posebno važan svakodnevni unos svežeg voća i povrća. Pre svega, preporučuju se limun, pomorandže, mandarine, jabuke, kruške, ananas i kivi, ali i zamrznute borovnice, maline i šumsko voće. Preporučuju se najmanje dve voćke dnevno. Jednako je važno i sveže povrće, posebno bebi spanać, rukola, matovilac i sve vrste zelenih salata, ali i krastavac, beli i crveni kupus. Odličan izbor su i salate od sveže šargarepe, cvekle i kupusa, kojima možete da dodate i jabuku - savetuje Branka. 

različito voće i povrće na drvenom stolu
Hrana je informacija koju šaljemo svom organizmu, a od izbora namirnica zavisi i kako će naš imunski sistem funkcionisati Foto: Shutterstock

Preporučuju se tri porcije svežeg povrća tokom dana, najbolje u obliku salate sa malo himalajske soli, bioorganskog jabukovog sirćeta i kašičicom organskog maslinovog ulja, a možete dodati i više. Jabukovo sirće pomaže u održavanju stabilnog nivoa glukoze u krvi.

Biofotoni i energija sveže hrane

U holističkom i biofizičkom pristupu ishrani posebno se ističe značaj svežeg voća i povrća i njihove energije.

- Kada hranu konzumiramo u njenom izvornom obliku, telu ne isporučujemo samo proste hemijske komponente i kalorije, već kompletan živi informacioni sistem koji direktno podiže imunitet i vitalnost. Osećamo da imamo puno vitalne energije, jasnije mislimo i manje smo gladni jer ćelija dobija sve što joj je potrebno od nutrijenata, uključujući strukturiranu želatiniranu vodu H3O2 kao živi informacioni sistem koji direktno štiti organizam - objašnjava Branka Mirković.

U holističkom i biofizičkom pristupu biofotoni se definišu kao svetlosni impulsi, a sveže voće i povrće akumuliraju sunčevu svetlost koja se emituje u ćelijama. Kuvanjem se, prema ovom tumačenju, gube te karakteristike.

- Uz voće i povrće možete da jedete sirove bademe ili orahe, golicu i nepečeno seme bundeve i tako dobijete odlične i zdrave obroke - dodaje naša sagovornica. 

Zašto su biljna vlakna važna 

Pored vitamina i minerala, sveže voće i povrće obezbeđuje i biljna vlakna, koja imaju ključnu ulogu u ishrani. Ona pružaju osećaj sitosti uz mali unos kalorija, jer povećavaju zapreminu sadržaja u želucu i crevima.

Ruka žene dodiruje činiju punu različih vrsta luka, plava pozadina
Prebioticima su posebno bogati crni i beli luk, praziluk, špargla i mahunarke Foto: Shutterstock

- Određene vrste vlakana, poznate kao prebiotici, predstavljaju hranu za korisne bakterije u crevima, koje imaju važnu ulogu u funkcionisanju imunskog sistema. Njima su posebno bogati crni i beli luk, praziluk, špargla i mahunarke - sugeriše nutricionista.

Tople supe i biljni čajevi 

Pored svežeg voća i povrća, tokom zime preporučuju se i tople domaće pileće supe. One su kao prirodni antibiotik, čuvaju organizam i greju telo.

- Osim supa, tokom hladnih dana prijaju i topli biljni čajevi, a najbolji su oni u rinfuzi. Možete da ih mešate ili kupite gotove mešavine. Poznati čajevi za podizanje imuniteta su čaj od koprive, rtanjski čaj, šipak i hibiskus, dok se za ceo digestivni trakt, posebno uveče, preporučuje čaj od nane - ističe Branka.

čaj od koprive u providnoj staklenoj šolji
Poznati čajevi za podizanje imuniteta su čaj od koprive, rtanjski čaj, šipak i hibiskus Foto: Shutterstock

Koristite cvetni polen, propolis kapi i ostale pčelinje darove, dodajte ih u čaj i uživajte u proizvodima koji sadrže prirodne blagotvorne supstance. 

- Najvažnije je da sve ove namirnice redovno konzumirate i tako održavate imunitet stabilnim i jakim. To su male doze, ali sasvim dovoljne za ćelije ako ih redovno koristite - poručuje Branka Mirković. 

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