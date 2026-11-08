U holističkom i biofizičkom pristupu ishrani posebno se ističe značaj svežeg voća i povrća i njihove energije.

- Kada hranu konzumiramo u njenom izvornom obliku, telu ne isporučujemo samo proste hemijske komponente i kalorije, već kompletan živi informacioni sistem koji direktno podiže imunitet i vitalnost. Osećamo da imamo puno vitalne energije, jasnije mislimo i manje smo gladni jer ćelija dobija sve što joj je potrebno od nutrijenata, uključujući strukturiranu želatiniranu vodu H3O2 kao živi informacioni sistem koji direktno štiti organizam - objašnjava Branka Mirković.

U holističkom i biofizičkom pristupu biofotoni se definišu kao svetlosni impulsi, a sveže voće i povrće akumuliraju sunčevu svetlost koja se emituje u ćelijama. Kuvanjem se, prema ovom tumačenju, gube te karakteristike.