Savremeni pristup lečenju raka materice sve više zavisi od bioloških karakteristika tumora, a ne samo od stadijuma bolesti

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Rak materice (endometrijuma), koji se dugo smatrao bolešću žena u menopauzi, sve češće se dijagnostikuje i kod mlađih žena. Istovremeno, veliki napredak u ginekološkoj onkologiji menja način na koji se ova bolest leči, jer iza iste dijagnoze mogu da stoje tumori različitih bioloških karakteristika, koji zahtevaju različite terapijske pristupe. O tome zašto je važno bolest prepoznati na vreme i kako savremena medicina menja izglede za uspešno lečenje na konferenciji za medije povodom Svetskog dana ginekologkih karcinoma govorio je ginekolog-onkolog prof. dr Aljoša Mandić iz Instituta za onkologiju Vojvodine.

- Napredak u ginekološkoj onkologiji više nije dva-tri lista papira na kraju udžbenika iz ginekologije. Danas se stvari menjaju svakodnevno. Upravo kod karcinoma endometrijuma vodiči za lečenje menjaju se praktično na godinu ili dve, toliko je veliki napredak. I bolest, koja je u porastu, nije ista za sve. Interesantno je da su noviji podaci, iz jedne američke studije objavljene pre nekoliko dana, pokazali povećanje od dva do tri odsto kod žena mlađih od 50 godina. Dakle, više ne možemo da govorimo da je to bolest starijih žena u menopauzi - navodi prof. dr Mandić.

Jedan od razloga generalnog porasta učestalosti raka materice je i starenje populacije, jer starije životno doba predstavlja faktor rizika.

- Nemojte zaboraviti da žena danas skoro trećinu života provede u menopauzi. To je jedan ozbiljan period. Životni vek žena u Evropi je negde između 80 i 85 godina. Ako uzmemo da žena ulazi u menopauzu između 50. i 55. godine, to znači da će oko 30 godina živeti u menopauzi. Dakle, to je ozbiljan period kojem moramo posvetiti pažnju, kako zbog kvaliteta života, tako i zbog prepoznavanja mogućnosti razvoja malignih bolesti u tom životnom dobu. Ulaskom u menopauzu žena ne treba da odluči da joj ginekolog više nije potreban zato što njeni reproduktivni organi više ne rade. Ne, apsolutno rade. Moramo da preveniramo probleme koji mogu da nastanu na tim organima - opominje ginekolog-onkolog.

Krvarenje kao znak upozorenja

Za razliku od raka jajnika, koji je agresivna bolest, za koji nemamo skrining niti dovoljno precizne dijagnostičke metode za rano otkrivanje, karcinom endometrijuma je druga priča, dodaje profesor.

Tek oko 20 do 25 odsto žena u Srbiji redovno odlazi na pregled Foto: Shutterstock

- On se dosta često otkriva u ranom stadijumu, upravo zahvaljujući nepravilnim krvarenjima. Sada, kada imamo porast obolevanja i kod žena mlađih od 50 godina, trebalo bi razmišljati o tome da svako nepravilno krvarenje nije samo menstrualni problem. Moramo da isključimo organske promene koje mogu da ga izazovu i sagledamo stanje jajnika i endometrijuma - sugeriše prof. dr Mandić.

Profesor podseća da je jedan od značajnih faktora rizika za razvoj karcinoma endometrijuma gojaznost, koja je takođe u porastu.

- Što je indeks telesne mase veći, to je značajno veći i rizik, zbog određenih mehanizama delovanja na endometrijum koji mogu dovesti do prekanceroznih promena, a zatim i do karcinoma - objašnjava prof. dr Mandić i ističe da kada je reč o ranom stadijumu, petogodišnje preživljavanje je i ranije dostizalo oko 88 do 90 odsto, što je dobro.

- Međutim, ono što je dugi niz godina predstavljalo problem, sve do primene novih modaliteta lečenja, jeste uznapredovali, recidivantni i metastatski karcinom endometrijuma, kod kojeg je petogodišnje preživljavanje iznosilo oko 17 do 20 odsto. Dakle, razlika je ogromna. Primećuje se i blagi trend porasta uznapredovalih i metastatskih oblika bolesti, mada on nije statistički značajan kada se porede određeni vremenski intervali - navodi.

Molekularna dijagnostika Ranije je rak materice posmatran prvenstveno kroz patohistološke parametre, pre svega histološki tip tumora. Danas, zahvaljujući molekularnoj klasifikaciji, zna se da ni tumori istog histološkog tipa nisu jednaki. Najčešći je endometrioidni karcinom, ali i unutar tog tipa postoje grupe niskog i visokog rizika. - Bez odgovarajuće dijagnostike i prepoznavanja tih karakteristika ne možemo adekvatno odrediti adjuvantnu terapiju. Zato je izuzetno važan centar za patologiju. Klinika može da bude "par excellence", možete da imate avion u operacionoj sali, da operišete robotima i najsavremenijom opremom, ali patologija i molekularna biologija danas predstavljaju osnov za usmeravanje precizne medicine prema pacijentkinji. Personalizovana medicina zahteva paralelno usavršavanje svih koji učestvuju u dijagnostici i lečenju - naglašava prof. dr Mandić.

Kako se bira odgovarajuća terapija

Molekularna klasifikacija tumora omogućila je lekarima da prepoznaju grupe pacijentkinja sa različitom prognozom, ali i da odrede koja terapija može da bude najefikasnija.

Najvažniji i najčešći simptom raka endometrijuma jeste neuobičajeno vaginalno krvarenje Foto: Shutterstock

- Ti molekularni parametri nisu samo prognostički već i prediktivni faktori. Kada prepoznamo određenu ekspresiju, znamo koju terapiju treba dati pacijentkinji da bi imala najbolji efekat lečenja. Zato je multidisciplinarni pristup apsolutno neophodan. Savremena ginekološka onkologija više ne može da bude "one man show". Izbegavajte lekare koji tvrde da sami mogu sve da rade - savetuje ginekolog i dodaje da danas biologija tumora određuje izbor terapije.

- Zaboravite na to da koleginicu iz bolničke sobe koja leži pored vas pitate: "A što su tebi dali i zašto meni nisu?" Vi ste pacijentkinja za sebe, sa svojim timom, jer bolest nije ista.

Na osnovu novih saznanja, neki tumori koji su ranije svrstavani u niže stadijume sada se svrstavaju u više, pa pacijentkinje moraju da dobiju odgovarajuću terapiju.

- S druge strane, za neke pacijentkinje za koje smo ranije smatrali da moraju da dobiju zračnu terapiju ili hemioterapiju danas znamo da od takvog lečenja nemaju korist. Dakle, moramo biti jasni i precizni - poručuje prof. dr Aljoša Mandić.