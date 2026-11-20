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Divertikuloza je stanje u kojem se na zidu debelog creva stvaraju male kesaste izbočine, odnosno "džepovi", koji kod većine ljudi ne izazivaju nikakve tegobe. Kada se jave simptomi, to su uglavnom bol u donjem delu stomaka, nadimanje i promene u načinu pražnjenja creva, poput smene zatvora ili proliva.

Upala divertikula, poznata kao divertikulitis, može da izazove izraženiji bol, najčešće u donjem levom delu stomaka, povišenu temperaturu, mučninu i promene u pražnjenju creva. Iako većina pacijenata nikada ne razvije divertikulitis, moguće je da godinama nema tegoba, ali potom da u jednom momentu ipak dođe do bolova.

Koji simptomi ukazuju na divertikularnu bolest?

Stručnjaci mogu da posumnjaju na divertikularnu bolest ako pacijent, pored bola u trbuhu, obično u donjem levom kvadrantu, ima i izmene u pražnjenju creva, s mogućim prisustvom krvi u stolici koja je tamnocrvene boje u obliku koaguluma (krvnog ugruška).

- Kada je blaža upala u pitanju, dominantan simptom može da bude smena prolivastih stolica i zatvora, nakon koje može da se javi kugličasta tvrda stolica. U kliničkom nalazu pacijenta moguća je palpatorna bolna osetljivost u delu debelog creva na mestu upale, najčešće u donjem levom kvadrantu. Digito-rektalnim pregledom na rukavici može biti prisutan trag tamnocrvene krvi pomešane sa stolicom ili da ampula rektuma bude ispunjena kugličastom stolicom - kaže u razgovoru za Zdravlje Kurir gastroenterohepatolog prim. dr Sofija Lugonja.

Kada je blaža upala u pitanju, dominantan simptom može da bude smena prolivastih stolica i zatvora Foto: Shutterstock

Divertikuloza i divertikulitis Divertikuloza - prisustvo malih kesastih izbočina (divertikula) na zidu debelog creva, koje najčešće ne izazivaju simptome. Divertikulitis - upala jednog ili više divertikula, koja može izazvati bol u stomaku, temperaturu, mučninu i promene u pražnjenju creva. Upala ne mora uvek da bude praćena bakterijskom infekcijom. Kada se "džepovi" upale ili inficiraju, javljaju se izraženije tegobe i potrebno je lečenje.

Pacijent može da ima povišenu telesnu temperaturu. Dr Lugonja dodaje da se u ovako akutnoj intenzivnoj upali ultrazvukom može da vidi reakcija masnog tkiva oko upaljenih divertikuluma. Ova reakcija je indirektni znak upale divertikuluma na bolnom mestu u trbuhu.

Kako se dijagnostikuje upala divertikuluma debelog creva?

- Najčešće se u ovakvim situacijama radi hitan skener sa kontrastnim sredstvom, gde se vide radiografski znaci upale divertikuluma debelog creva. Ono što je značajno jeste da se u akutnom napadu ne radi kolonoskopija, koja predstavlja zlatni standard za dijagnostiku. Ne radi se kolonoskopija, jer je zbog inflamacije veći rizik od komplikacija intervencije. U ovim okolnostima sačeka se da upala prođe, pa se tada uradi endoskopski pregled, kako bi se potvrdila dijagnoza. Ono što je moguće jeste da se uradi fleksibilna rektosigmoidoskopija na nepripremljeno crevo, ukoliko postoji potreba za tom vrstom dijagnostike u akutnom napadu - navodi dr Lugonja.

Fleksibilna rektosigmoidoskopija je minimalno invazivni pregled kojim se vizuelno pregleda završni deo debelog creva, pomoću savitljivog instrumenta sa svetlom i kamerom.

Ono što je značajno jeste da se u akutnom napadu ne radi kolonoskopija Foto: Shutterstock

Kako se leči divertikularna bolest?

Lečenje divertikularne bolesti zavisi od prisustva tegoba, upale (divertikulitisa) i mogućih komplikacija.

Nekim pacijentima biće potrebno samo praćenje uz zdrave životne navike, dok ima i onih, ipak dosta ređih situacija, kada je neophodno bolničko lečenje u jedinicama intenzivne nege, objašnjava doktorka.

- Kada su divertikulumi otkriveni slučajno i ne izazivaju nikakve tegobe, nije potrebna terapija. Savet je da ishrana bude bogata vlaknima, uz dovoljan unos tečnosti, redovnu fizičku aktivnost i održavanje zdrave telesne težine - objašnjava dr Lugonja.

Pacijentima se savetuje i dovoljan unos tečnosti, redovna fizička aktivnost, kontrola zdrave telesne težine.

Savet je da ishrana bude bogata vlaknima, uz dovoljan unos tečnosti, redovnu fizičku aktivnost Foto: Shutterstock

- Ranije se savetovalo izbegavanje semenki, kokica i orašastih plodova, ali za to nema čvrstih dokaza. U svakom slučaju osobama koje preferiraju takvu dijetu savetuje se umerenost. Terapija simptomatske nekomplikovane divertikularne bolesti, kada su prisutni bolovi, nadimanje ili izmena dinamike crevnog pražnjenja ili oblika stolice, ali bez znakova akutne upale, podrazumeva higijensko-dijetetski režim ishrane, to jest, povećanje unosa vlakana - naglašava dr Sofija Lugonja.

Šta ako pacijent ima zatvor?

Ako postoji zatvor, koriste se preparati vlakana (psilijum), kod nekih pacijenata mogu pomoći spazmolitici protiv bolova, terapija lokalnim antibioticima.

- Sve zavisi od individualne procene i kliničkog statusa pacijenta, jer je moguć i endoskopski nalaz segmentnog kolitisa (upale sluzokože debelog creva strogo lokalizovane na segmente u kojima se nalaze divertikulumi), koji se drugačije leči. Lečenje akutnog nekomplikovanog divertikulitisa praćenog bolom u donjem levom kvadrantu trbuha, povišenom temperaturom, mučninom, promenama u pražnjenju creva podrazumeva mirovanje, odmor, najčešće hospitalizaciju uz adekvatnu ishranu koja podrazumeva lakšu ili tečnu hranu. Pacijentima se daje parenteralna terapija (zaobilazi probavni trakt, lek se prima putem injekcija ili infuzija). Neophodna je adekvatna hidratacija, antibiotik kada postoji indikacija uz praćenje markera zapaljenja - pojašnjava dr Lugonja.

Kako se leči komplikovani divertikulitis?

Komplikovani divertikulitis je akutna upala ili infekcija malih kesastih izbočina (divertikula) koje nastaju na slabijim mestima zida debelog creva. Komplikovani divertikulitis zahteva bolničko lečenje, a terapija zavisi od vrste i težine komplikacija. Može da podrazumeva primenu intravenskih antibiotika, drenažu apscesa ili hiruršku intervenciju. Kod najtežih pacijenata može biti neophodno lečenje u jedinici intenzivne nege.

- Lečenje u jedinici intenzivnog lečenja i nege podrazumeva intravenske antibiotike, drenažu apscesa i hiruršku intervenciju - kaže dr Lugonja.

Ishrana i prevencija divertikularne bolesti Dr Lugonja ističe da zdrav način ishrane ima veoma značajnu ulogu u prevenciji bolesti i očuvanju zdravlja, pa tako i divertikularne bolesti.

Kvalitetne namirnice, bogate antioksidansima i kurkumom, mogu biti od velikog značaja Foto: Shutterstock

- Adekvatna, umerena i redovna ishrana, po principima mediteranske ishrane, ima antiinflamatoran učinak na ljudski organizam. Ishrana bogata vlaknima (povrćem, voćem, mahunarkama i integralnim žitaricama) doprinosi redovnom pražnjenju creva i smanjuje pritisak u debelom crevu, što može značajno da umanji rizik od nastanka divertikularne bolesti i njenih komplikacija. Raznovrsna ishrana kvalitetnim namirnicama, bogata antioksidansima i kurkumom, može biti od velikog značaja za kontrolu inflamacije sluznice debelog creva - kaže dr Lugonja.

Kako najlakše da sačuvamo zdravlje digestivnog sistema?

Stručnjaci naglašavaju da je uz pravilnu ishranu važna i redovna fizička aktivnost, održavanje zdrave telesne težine i dovoljan unos tečnosti.