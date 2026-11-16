Nije važno samo koliko jedemo, već i šta naš organizam dobija iz svakog zalogaja

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Hrana nije samo izvor energije već i jedan od najvažnijih činilaca koji utiču na naše zdravlje. Ipak, u svakodnevnoj žurbi često biramo ono što je najbrže i najlakše pripremiti, ne razmišljajući dovoljno o kvalitetu namirnica i njihovoj hranljivoj vrednosti. Povodom Svetskog dana hrane, koji se obeležava 16. oktobra, nutricionista Branka Mirković za naš portal govori o tome koliko smo se u poslednjih sto godina udaljili od jednostavne, prirodne ishrane i zašto je važno da preispitamo navike koje smo vremenom prihvatili kao normalne.

- Šta zapravo unosimo u naš organizam? Kao nutricionista sa decenijskim iskustvom, svedočim radikalnoj promeni u načinu na koji naše telo danas komunicira sa hranom. Živimo u sumnjivom paradoksu - nikada nismo imali više informacija o ishrani, a nikada nismo bili umorniji posle obroka, tromiji i manje zdravi, uz razne zdravstvene tegobe vezane za ishranu - opominje nutricionista.

Pre samo jednog veka, naši preci su se hranili po strogim zakonima prirode. Jela se autohtona, lokalno uzgojena hrana, bez hemijskih modifikacija i višemesečnog transporta, nastavlja naša sagovornica.

- Priprema je bila spora, na šporetima na drva, što je ekvivalent današnjem krčkanju. Takva spora termička obrada na niskoj temperaturi čuvala je molekularnu strukturu namirnica. Voće i povrće se jelo sveže, ili pravo iz zemlje. To je bila nutritivno gusta hrana koja je telu donosila jasnu i živu biološku informaciju. Naši preci su jeli mnogo manje u odnosu na ono što mi radimo danas, a trošili su mnogostruko više energije - objašnjava Branka.

Teror mrtve hrane

Danas se hranimo prebrzo, površno i veštački. Moderan čovek je upao u zamku: ili se uopšte ne kuva, već se živi na industrijski procesuiranoj hrani, ili se kuva, ali se primenjuju komplikovani recepti sa interneta koji rezultiraju prekuvanom, nutritivno osiromašenom i neizbalansiranom hranom.

Namirnice su izgubile svoju vitalnost kroz predugo kuvanje, skladištenje, zamrzavanje i agresivnu termičku obradu Foto: Shutterstock

- Mi danas masovno unosimo takozvanu mrtvu hranu, odnosno namirnice koje su izgubile svoju vitalnost kroz predugo kuvanje, skladištenje, zamrzavanje i agresivnu termičku obradu. Ono što, međutim, dramatično previđamo jeste promena u našem životnom stilu: trošimo manje kalorija, a ćelije zatrpavamo energetskim viškovima nutritivno mrtve hrane. Zato je ključno promeniti odnos unutar same kalorijske vrednosti. Moramo smanjiti prazne ugljene hidrate, a podići nivo čistih, nemasnih proteina i unositi zdrave masnoće u ograničenoj količini - savetuje naša sagovornica.

Šta su biofotoni? U profesionalnim krugovima sve više pažnje posvećujemo biofotonima - ultraslabim svetlosnim impulsima koje emituju žive ćelije. Biljke kroz fotosintezu upijaju i skladište sunčevu svetlost. - Kada pojedemo sirovo voće i povrće, tek pripremljeni smuti ili svežu salatu u roku od nekoliko minuta posle sečenja, mi u organizam unosimo živu svetlost. To je čista ćelijska energija koja pokreće naš metabolizam, deluje tako što podiže vitalnu energiju, prirodni je antiejdžing laser i briše sivilo i umor sa lica. Kuvanjem i stajanjem hrane ta svetlost se nepovratno gasi - sugeriše Branka.

Vratimo se jednostavnosti

Zdravlje nije u komplikovanim i teškim jelima, već u svesnom povratku prirodnim kodovima ishrane.

Nutricionista savetuje manje prostih ugljenih hidrata, a više proteina i zdravih masti Foto: Shutterstock

- Smanjite vreme od sečenja povrća do serviranja na tanjir, da biofotoni (pogledati antrfile) ne ispare. Kuvajte jednostavno, na pari ili laganim krčkanjem na niskoj temperaturi. Pametno balansirajte kalorije kroz sveže, minimalno prerađene namirnice. Iskoristite modernu tehnologiju da sebi olakšate život, ali birajte po zakonima prirode - samo jedan korak deli vas do zdravlja i puno vitalne energije - poručuje Branka Mirković.