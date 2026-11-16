Farmaceut može da otkrije rizik od dijabetesa: Njegova uloga u kontroli bolesti mnogo je veća nego što mislite
- Farmaceuti u apotekama mogu da prepoznaju rizik od dijabetesa tipa 2 i da pacijente upute na vreme na proveru šećera i lekara.
- U Srbiji je od 2019. dostupna standardizovana farmaceutska usluga za osobe sa dijabetesom, uz savete o terapiji, samokontroli i životnim navikama.
Čak 252 miliona ljudi širom sveta ne zna da imadijabetes. U prevenciji, ranom prepoznavanju rizika i boljoj kontroli ove hronične bolesti važnu ulogu mogu da imaju i farmaceuti, koji su često prvi zdravstveni radnici kojima se pacijenti obraćaju za savet.
Dijabetes je jedno od hroničnih oboljenja čija učestalost neprestano raste, a komplikacije koje može da izazove ozbiljno ugrožavaju zdravlje i kvalitet života. Poseban izazov predstavlja činjenica da veliki broj ljudi živi sa ovom bolešću, a da toga nije ni svestan. Upravo zato prevencija, prepoznavanje faktora rizika i pravovremeno uključivanje u zdravstveni sistem imaju izuzetan značaj.
Apoteka je jedno od najdostupnijih mesta zdravstvene zaštite, a farmaceuti, zahvaljujući svakodnevnom kontaktu sa pacijentima, mogu da budu važna karika u prevenciji i lečenju dijabetesa.
- Apoteka je deo zdravstvenog sistema gde pacijenti najčešće dolaze, pa su samim tim farmaceuti zdravstveni radnici koji mogu biti važan oslonac u edukaciji, podršci i praćenju osoba koje žive sa dijabetesom, ali i onih koji su u riziku da ga razviju - ističe Bojana Letić, farmaceutkinja Farmaceutske komore Srbije.
Farmaceutska usluga dostupna u apotekama širom Srbije
U apotekama Srbije od 2019. godine dostupna je standardizovana farmaceutska usluga namenjena osobama koje žive sa dijabetesom. Pružaju je dodatno obučeni farmaceuti, a njen cilj je da pacijentima omogući bolje razumevanje bolesti i terapije, kao i sigurniju i pravilniju svakodnevnu brigu o zdravlju.
- Usluga se realizuje kroz četiri koraka i obuhvata stručne savete o pravilnoj primeni terapije, kontroli nivoa šećera u krvi, zdravim životnim navikama i prepoznavanju simptoma koji zahtevaju hitnu medicinsku pomoć. Poseban deo savetovanja odnosi se na pravilnu primenu oralnih lekova i insulina, prepoznavanje znakova hipoglikemije i hiperglikemije, kao i praktičnu obuku za korišćenje glukometara i senzora za praćenje nivoa šećera u krvi kod kuće. Pacijenti dobijaju i savete o pravilnom vođenju dnevnika samokontrole, ishrani, fizičkoj aktivnosti i značaju kvalitetnog sna - objašnjava Letić.
Važno je da se saveti ne daju po unapred utvrđenom obrascu, već se prilagođavaju potrebama svakog pacijenta, njegovoj terapiji i načinu života.
Prevencija počinje pre pojave prvih simptoma
Uloga farmaceuta ne završava se podrškom osobama kojima je dijabetes već dijagnostikovan. Jednako značajna može biti i u prepoznavanju osoba koje imaju povećan rizik za razvoj dijabetesa tipa 2.
Porodična istorija bolesti, prekomerna telesna masa, povišen krvni pritisak i sedentarni način života neki su od faktora na koje farmaceut može da ukaže tokom razgovora sa pacijentom.
- Kroz set kratkih pitanja iz Upitnika za procenu rizika za dijabetes tip 2 možemo, na osnovu skora testa, pravovremeno reagovati i pomoći u smanjenju rizika za razvoj dijabetesa tipa 2 i njegovih komplikacija - kaže Letić.
Rezultati procene rizika mogu biti važan podsticaj da osoba na vreme proveri nivo šećera u krvi, razgovara sa izabranim lekarom i uvede promene u svakodnevne navike koje mogu doprineti očuvanju zdravlja.
Farmaceut kao deo tima koji brine o pacijentu
Dobra kontrola dijabetesa podrazumeva kontinuirano praćenje, pravilnu primenu terapije i aktivno učešće pacijenta u upravljanju bolešću. U tom procesu saradnja različitih zdravstvenih radnika ima poseban značaj.
- Apoteka je, zahvaljujući dostupnosti i bliskom kontaktu sa pacijentima, mesto za prevenciju i podršku u lečenju dijabetesa. Zajedno sa izabranim lekarom, farmaceut kao član multidisciplinarnog tima može doprineti boljoj kontroli bolesti, većoj bezbednosti terapije i, na kraju, kvalitetnijem životu pacijenata - zaključuje Letić.
Šta sve možete da pitate savetnike za dijabetes u apotekama? Podrška i stručni saveti u lečenju bolesti koju u Srbiji ima skoro 800.000 ljudi