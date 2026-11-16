U apotekama Srbije od 2019. godine dostupna je standardizovana farmaceutska usluga namenjena osobama koje žive sa dijabetesom. Pružaju je dodatno obučeni farmaceuti, a njen cilj je da pacijentima omogući bolje razumevanje bolesti i terapije

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Čak 252 miliona ljudi širom sveta ne zna da imadijabetes. U prevenciji, ranom prepoznavanju rizika i boljoj kontroli ove hronične bolesti važnu ulogu mogu da imaju i farmaceuti, koji su često prvi zdravstveni radnici kojima se pacijenti obraćaju za savet.

Dijabetes je jedno od hroničnih oboljenja čija učestalost neprestano raste, a komplikacije koje može da izazove ozbiljno ugrožavaju zdravlje i kvalitet života. Poseban izazov predstavlja činjenica da veliki broj ljudi živi sa ovom bolešću, a da toga nije ni svestan. Upravo zato prevencija, prepoznavanje faktora rizika i pravovremeno uključivanje u zdravstveni sistem imaju izuzetan značaj.

Apoteka je jedno od najdostupnijih mesta zdravstvene zaštite, a farmaceuti, zahvaljujući svakodnevnom kontaktu sa pacijentima, mogu da budu važna karika u prevenciji i lečenju dijabetesa.

- Apoteka je deo zdravstvenog sistema gde pacijenti najčešće dolaze, pa su samim tim farmaceuti zdravstveni radnici koji mogu biti važan oslonac u edukaciji, podršci i praćenju osoba koje žive sa dijabetesom, ali i onih koji su u riziku da ga razviju - ističe Bojana Letić, farmaceutkinja Farmaceutske komore Srbije.

Farmaceutska usluga dostupna u apotekama širom Srbije

U apotekama Srbije od 2019. godine dostupna je standardizovana farmaceutska usluga namenjena osobama koje žive sa dijabetesom. Pružaju je dodatno obučeni farmaceuti, a njen cilj je da pacijentima omogući bolje razumevanje bolesti i terapije, kao i sigurniju i pravilniju svakodnevnu brigu o zdravlju.

- Usluga se realizuje kroz četiri koraka i obuhvata stručne savete o pravilnoj primeni terapije, kontroli nivoa šećera u krvi, zdravim životnim navikama i prepoznavanju simptoma koji zahtevaju hitnu medicinsku pomoć. Poseban deo savetovanja odnosi se na pravilnu primenu oralnih lekova i insulina, prepoznavanje znakova hipoglikemije i hiperglikemije, kao i praktičnu obuku za korišćenje glukometara i senzora za praćenje nivoa šećera u krvi kod kuće. Pacijenti dobijaju i savete o pravilnom vođenju dnevnika samokontrole, ishrani, fizičkoj aktivnosti i značaju kvalitetnog sna - objašnjava Letić.

Važno je da se saveti ne daju po unapred utvrđenom obrascu, već se prilagođavaju potrebama svakog pacijenta, njegovoj terapiji i načinu života.

Apoteka je jedno od najdostupnijih mesta zdravstvene zaštite, a farmaceuti, zahvaljujući svakodnevnom kontaktu sa pacijentima, mogu da budu važna karika u prevenciji i lečenju dijabetesa Foto: PeopleImages/Shutterstock

Prevencija počinje pre pojave prvih simptoma

Uloga farmaceuta ne završava se podrškom osobama kojima je dijabetes već dijagnostikovan. Jednako značajna može biti i u prepoznavanju osoba koje imaju povećan rizik za razvoj dijabetesa tipa 2.

Porodična istorija bolesti, prekomerna telesna masa, povišen krvni pritisak i sedentarni način života neki su od faktora na koje farmaceut može da ukaže tokom razgovora sa pacijentom.

- Kroz set kratkih pitanja iz Upitnika za procenu rizika za dijabetes tip 2 možemo, na osnovu skora testa, pravovremeno reagovati i pomoći u smanjenju rizika za razvoj dijabetesa tipa 2 i njegovih komplikacija - kaže Letić.

Rezultati procene rizika mogu biti važan podsticaj da osoba na vreme proveri nivo šećera u krvi, razgovara sa izabranim lekarom i uvede promene u svakodnevne navike koje mogu doprineti očuvanju zdravlja.

Farmaceut kao deo tima koji brine o pacijentu

Dobra kontrola dijabetesa podrazumeva kontinuirano praćenje, pravilnu primenu terapije i aktivno učešće pacijenta u upravljanju bolešću. U tom procesu saradnja različitih zdravstvenih radnika ima poseban značaj.