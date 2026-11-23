Nema tu ni noža ni reza, uprkos imenu. To je uređaj koji veoma precizno usmerava snopove zračenja ka tumoru

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Sajber nož nije hirurški instrument, već savremeni sistem za stereotaksičnu radioterapiju. Omogućava veoma precizno zračenje određenih tumora, uz maksimalno moguće pošteđivanje okolnih zdravih tkiva. O mogućnostima i ograničenjima ove metode, kao i ljudima koji stoje iza svakog tretmana, za Zdravlje Kurir.rs govori pukovnik prof. dr Dejan Kostić, načelnik Instituta za radiologiju Vojnomedicinske akademije u Beogradu.

Ova tehnologija, koja pruža nove mogućnosti u lečenju određenih tumora, odskora je dostupna i na Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu.

Šta je stereotaksična radioterapija? Stereotaksična radioterapija je neinvazivna metoda lečenja koja omogućava isporuku visokih doza jonizujućeg zračenja, precizno usmerenih na definisano ciljno područje, uz maksimalno moguće pošteđivanje okolnog zdravog tkiva.

Poseban oblik ove metode je stereotaksična radiohirurgija, koja se najčešće primenjuje kod promena u mozgu, u jednoj ili nekoliko seansi. Uprkos nazivu, ne podrazumeva hirurški rez, već precizno usmereno zračenje ciljne promene.

Sajber nož kao deo povezanog sistema lečenja

Uz CT simulator i TrueBeam, sajber nož deo je povezanog sistema planiranja i lečenja. Od početka rada sajber nožem tretirano je šest pacijenata - jedan vojni osiguranik i pet osiguranika RFZO,dok su još tri pacijenta u fazi planiranja terapije.

Na TrueBeam-u je zračenje završeno ili je u toku kod 45 pacijenata - 30 vojnih i 15 civilnih osiguranika.

- Za dugoročne rezultate još je rano, ali ova terapija već je dostupna i vojnim i civilnim pacijentima. Ponosni smo na tehnologiju, ali još više na ljude koji znaju da je koriste. Nijedan aparat ne može da zameni iskusan, uigran tim - naglašava prof. dr Kostić.

Šta je zapravo „sajber nož“?

Kada čujemo „sajber nož“, prvo pomislimo na operaciju. Šta je on zapravo, pitali smo prof. Kostića.

- Nema tu ni noža ni reza, uprkos imenu. To je uređaj koji veoma precizno usmerava snopove zračenja ka tumoru. Zamislite malu metu, a oko nje tkiva i organe koje želite da sačuvate. Naš zadatak je da delujemo na tu metu, uz što manju izloženost svega što je okružuje. U tome je vrednost ove tehnologije, da lečimo bolesno, a čuvamo zdravo - ističe doktor.

U tome je vrednost ove tehnologije, da lečimo bolesno, a čuvamo zdravo, kaže doktor Foto: Priv. Arhiva

Terapija prema potrebama pacijenta

Radioterapija je oblast medicine koja je tokom poslednjih decenija napredovala. To znači, kako objašnjava dr Kostić, da lekari danas mogu preciznije da oblikuju dozu i kod odabranih pacijenata završe lečenje u nekoliko seansi.

- Sajber nož koristi robotsku ruku i sistem koji proverava položaj cilja, a kod određenih tumora prati i pomeranje pri disanju. Ali nije jedini savremeni uređaj, i TrueBeam ima izuzetne mogućnosti. Svaki ima svoje prednosti, terapiju biramo prema potrebama pacijenta, a ne prema imenu aparata - kaže dr Kostić.

Kome može da pomogne sajber nož? Sajber nož može da pomogne pacijentima sa pažljivo odabranim promenama u mozgu , na kičmi, plućima, jetri, prostati i drugim lokalizacijama.

- Posebno je koristan kada se tumor nalazi blizu osetljivih struktura. Ali nema dva potpuno ista pacijenta. Dvoje ljudi može imati istu dijagnozu, a različite mogućnosti lečenja. Gledamo veličinu i položaj tumora, proširenost bolesti i opšte stanje čoveka - navodi prof. dr Kostić.

Dvoje ljudi može imati istu dijagnozu, a različite mogućnosti lečenja Foto: Shutterstock

Može li sajber nož da zameni operaciju?

Dr Kostić objašnjava da sajber nož u određenim slučajevima može biti alternativa hirurškom lečenju, naročito kada je operacija teško izvodljiva ili nosi povećan rizik.

- Ali ne bih pravio takmičenje između hirurgije i zračenja. Nekome će najbolju šansu pružiti operacija, drugom pacijentu će najviše pomoći radioterapija, a nekome kombinacija hirurgije i zračenja. Pacijentu nije važno koja je tehnika „pobedila“. Važno je da dobije najbolje lečenje – podvlači prof. dr Kostić.

Šta pacijent ne vidi pre početka terapije?

Zamolili smo prof. Kostića da nam objasni i kako izgleda priprema pacijenta za terapiju sajber nožem. Profesor kaže da bolesnik vidi aparat i tim koji ga dočeka.

- Međutim, ono što ne vidi jeste koliko je rada i pripreme prethodilo tom trenutku. Potrebni su precizni snimci, određivanje granica tumora, proračun doze i brojne provere. Nekada to traje danima. Tu su i naši „ljudi iz senke“ – medicinski fizičari, radioterapijski tehničari i drugi članovi tima, čiji rad pacijent često ne vidi, a od njega mnogo zavisi. Lekari određuju cilj i pristup, fizičari izrađuju i proveravaju planove zračenja, a tehničari brinu o preciznom i bezbednom sprovođenju tretmana. Iza svakog zračenja stoje sati zajedničkog rada – naglašava prof. dr Dejan Kostić.

Da li tretman boli i koliko traje?

Doktor objašnjava da samo zračenje sajber nožem ne boli. Nema reza i najčešće nije potrebna anestezija. Kod odabranih pacijenata lečenje traje od jedne do pet seansi, a mnogi se istog dana vraćaju kući.

- Ipak, kraće nije uvek bolje. Nekada je bezbednije dati više manjih doza i omogućiti zdravom tkivu da se oporavlja između seansi - objašnjava dr Kostić.

U zavisnosti od organa koji se leči, mogu se javiti umor i lokalne tegobe Foto: Shutterstock

Nijedna terapija nije bez rizika

Kao i drugi oblici onkološkog lečenja, i stereotaksična radioterapija može imati neželjene efekte.

- Ima, i važno je da to kažemo otvoreno. Precizno zračenje štedi okolna tkiva, ali nijedna terapija nije bez rizika. U zavisnosti od organa koji lečimo, mogu se javiti umor i lokalne tegobe, a ređe i ozbiljnije komplikacije, ponekad sa odloženim ispoljavanjem. Zato su izbor pacijenta, planiranje i kontrole jednako važni kao i sam aparat. O mogućim rizicima sa pacijentima razgovaramo unapred, otvoreno i bez ulepšavanja - priča dr Kostić.

Koja je najčešća zabluda o sajber nožu?

- Da je dovoljno doći, ozračiti tumor i da je problem odmah nestao. Medicina, nažalost, nije tako jednostavna. Zračenje ne odstranjuje tumor poput hirurga, već deluje na tumorske ćelije. Efekat pratimo narednih nedelja i meseci. Nekada se promena smanji, a nekada je veliki uspeh i to što prestane da raste. Pacijentu treba dati nadu, ali i realna očekivanja – podvlači dr Kostić.

Šta biste poručili pacijentu koji je upravo dobio dijagnozu teške bolesti?