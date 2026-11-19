Antibiotike treba koristiti isključivo po preporuci lekara, jer njihova nepravilna i prekomerna upotreba doprinosi razvoju bakterija otpornih na lečenje

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Zamislite da vam lekar propiše antibiotik zbog bakterijske infekcije, ali da terapija ne daje rezultate.Infekcija se ne povlači, simptomi traju, a lek koji je nekada bio pouzdan saveznik u lečenju više ne pomaže. Ovakav scenario danas nije izuzetak, već sve ozbiljniji zdravstveni izazov sa kojim se suočavaju zemlje širom sveta.

Antimikrobna rezistencija, odnosno sposobnost mikroorganizama da opstanu uprkos primeni lekova koji bi trebalo da ih unište ili zaustave njihov rast, jedan je od najvećih izazova savremene medicine. Prema podacima Svetske zdravstvene organizacije, tokom 2023. godine svaka šesta laboratorijski potvrđena bakterijska infekcija bila je otporna na antibiotike korišćene u lečenju.

- Problem je posebno izražen kada bakterije razviju otpornost na više različitih antibiotika. Među njima su i bakterije koje su nam odavno poznate, poput ešerihije koli, stafilokoka i klebsijele. Infekcije koje one izazivaju mogu postati veoma komplikovane za lečenje, jer lekari imaju sve manje efikasnih terapijskih mogućnosti. U pojedinim slučajevima, bakterije postaju otporne na gotovo sve raspoložive antibiotike - kaže Milena Milojević, farmaceutkinja Farmaceutske komore Srbije.

Antimikrobna rezistencija, odnosno sposobnost mikroorganizama da opstanu uprkos primeni lekova koji bi trebalo da ih unište ili zaustave njihov rast, jedan je od najvećih izazova savremene medicine Foto: Shutterstock

Problem koji počinje jednom nepotrebnom tabletom

Kako smo došli do toga da lekovi koji su decenijama uspešno lečili bakterijske infekcije postaju sve manje efikasni? Jedan od glavnih razloga je njihova prekomerna i nepravilna upotreba.

- Kada koristimo antibiotik, on uništava bakterije koje su na njega osetljive, ali otporne mogu da prežive i nastave da se razmnožavaju. Vremenom takve bakterije postaju sve zastupljenije, a mogu i da prenose mehanizme otpornosti na druge bakterije. Tako se stvara začarani krug u kojem antibiotici sve teže obavljaju svoju osnovnu funkciju. Poseban problem predstavljaju duboko ukorenjene navike u samolečenju. „Da popijem antibiotik, da mi se prehlada ne spusti na pluća“, „Ostalo mi je nekoliko tableta od prošlog puta, mogu da ih iskoristim“ ili „Komšiji je pomogao ovaj antibiotik, možda će i meni“, rečenice su koje i danas možemo čuti – napominje Milojević.

Međutim, antibiotici ne deluju na viruse, pa ne mogu da izleče običnu prehladu ili grip. Njihovo uzimanje bez potrebe ne ubrzava oporavak, a može da doprinese razvoju rezistentnih bakterija i naruši prirodnu ravnotežu korisnih mikroorganizama u našem organizmu.

- Važno je razumeti i jednu čestu zabludu: ne postaje čovek otporan na antibiotik, već bakterije. One se zatim mogu širiti među ljudima, što znači da posledice neodgovorne upotrebe antibiotika ne snosi samo osoba koja ih uzima, već čitava zajednica – upozorava Milojević.

Foto: Shutterstock

Farmaceuti kao važna karika u očuvanju efikasnosti antibiotika

U borbi protiv antimikrobne rezistencije važnu ulogu imaju i farmaceuti, koji su često prvi zdravstveni stručnjaci sa kojima se građani konsultuju kada je reč o pravilnoj primeni lekova.

- Prepoznajući značaj edukacije pacijenata, Farmaceutska komora Srbije je 2021. godine pokrenula projekat „Standardizovana farmaceutska usluga prilikom izdavanja antibiotika“. U okviru ovog projekta, posebno edukovani magistri farmacije, Savetnici za antibiotike, pružaju pacijentima stručne informacije i savete prilikom izdavanja propisane antibiotske terapije. Njihova uloga nije samo da objasne kako se lek uzima. Oni pacijentima ukazuju na značaj pridržavanja propisane terapije, moguće interakcije sa drugim lekovima i hranom, način pravilne primene, kao i neželjena dejstva na koja treba obratiti pažnju – objašnjava Milojević.

Građani mogu da pronađu apoteke u kojima je dostupna ova usluga na sajtu Farmaceutske komore Srbije, u odeljku „Pronađi savetnika“.

Antibiotik nije lek za svaki slučaj

Svetska nedelja svesti o antimikrobnoj rezistenciji prilika je da se podsetimo da efikasnost antibiotika nije nešto što se podrazumeva i što će trajati zauvek. Ona zavisi i od načina na koji ih koristimo danas.

Antibiotike treba uzimati isključivo po preporuci lekara, bez korišćenja ostataka terapije ili deljenja sa drugima Foto: Shutterstock