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Glaukom je oboljenje koje dovodi do oštećenja vidnog živca, odnosno optičkog nerva. Javlja se postepeno „sušenje“ vidnog živca, koji ne dobija dovoljno hranljivih materija i kiseonika, a sve ima za posledicu postepeni gubitak vidnog polja. Glaukom je tiha i lukava bolest, u početnom stadijumu postepeni gubitak vidnog polja nije moguće primetiti niti otkriti bez oftalmološkog pregleda.

- Iz tog razloga glaukom se naziva i „tihim kradljivcem vida“. Pacijent ništa ne oseća i ne primećuje promene u vidu, a živac polako propada i vid se nepovratno gubi - kaže za Zdravlje Kurir.rs oftalmolog, oftalmohirurg (vitreoretinalni hirurg) dr sci. med. Vladislav Džinić.

Da li je glaukom uvek praćen povišenim očnim pritiskom?

Doktor Džinić navodi da postoji više vrsta glaukoma, s tim da je jedna od osnovnih i najčešćih karakteristika ove bolesti povišen očni pritisak.

- U oku se neprestano stvara očna vodica, koja cirkuliše kroz oko, a zatim kroz odvodni sistem napušta oko i uliva se u venski sistem. Povišen očni pritisak nastaje kada postoji nesklad između stvaranja očne vodice i mogućnosti njenog oticanja - navodi doktor i dodaje da normalne vrednosti očnog pritiska iznose do 21 mmHg (najčešće između 10 i 21 mmHg).

Međutim, glaukom ne mora uvek da bude praćen povišenim očnim pritiskom. S druge strane, moguće je da osoba ima povišen očni pritisak, ali ne i glaukom.

Glaukom ne mora uvek da bude praćen povišenim očnim pritiskom Foto: Shutterstock

- Važno je naglasiti da ne boluju od glaukoma sve osobe kod kojih je pritisak viši od 21 mmHg. Postoji stanje koje se naziva očna hipertenzija, kod kog je pritisak povišen, ali vidni živac nije oštećen, i ono se ne klasifikuje kao glaukom, ali zahteva redovno praćenje. S druge strane, ni pritisak u granicama normale nije stoprocentan znak da osoba nema glaukom, jer postoji i takozvani normotenzivni glaukom, odnosno glaukom bez povišenog očnog pritiska. Glaukom je u svetu vodeći uzrok nepovratnog gubitka vida. Povišen očni pritisak, za koji ljudi najčešće vezuju glaukom, jeste njegova najčešća karakteristika, ali ne mora uvek biti prisutan - pojašnjava dr Džinić.

Glaukom otvorenog i zatvorenog ugla

Doktori izdvajaju tri oblika glaukoma – glaukom otvorenog ugla, glaukom zatvorenog ugla i normotenzivni glaukom.

Glaukom otvorenog ugla najčešće nastaje posle 40. godine života i obično je rezultat prirodnog zadebljanja takozvanog trabekuluma – rešetke koja se nalazi u oku i kroz koju otiče očna vodica.

- Zbog zadebljanja te rešetke ne može da otekne dovoljna količina očne vodice, pa očni pritisak raste. To je takozvani simpleks glaukom, odnosno glaukom otvorenog ugla, koji je ujedno i najčešći - kaže dr Džinić.

Glaukom u detinjstvu i mladosti Iako se obično misli da su pacijenti uglavnom starije osobe, doktor kaže da se glaukom može javiti u bilo kom životnom dobu. Postoje urođeni (kongenitalni) glaukomi, kod kojih se deca rađaju sa povišenim očnim pritiskom, kao i juvenilni glaukomi, koji se javljaju u detinjstvu i mladosti. - Urođeni glaukom može biti izolovan, ali češće je udružen sa drugim stanjima i oboljenjima. Kod beba na njega mogu da ukažu upadljivo krupne oči, stalno suzenje, izražena osetljivost na svetlo i zamućena rožnjača - navodi dr Džinić.

Doktor objašnjava da je glaukom zatvorenog ugla (angularni glaukom) posledica anatomske građe oka, u kojoj je komorni ugao, kroz koji očna vodica otiče iz oka, izuzetno sužen, zbog čega nema mogućnosti za dovoljno oticanje, što za posledicu ima povišen očni pritisak.

Glaukom otvorenog ugla ne daje izražene niti specifične simptome Foto: Shutterstock

- Glaukom otvorenog ugla i glaukom zatvorenog ugla su dva najčešća oblika glaukoma. Treći je već pomenuti normotenzivni glaukom, kod kog vidni živac propada iako su vrednosti očnog pritiska normalne - kaže dr Džinić.

Kada su mogući simptomi?

Glaukom otvorenog ugla ne daje izražene niti specifične simptome i ne može se rano prepoznati. Najčešće se otkriva slučajno, na oftalmološkom pregledu na kojem se izmeri povišen očni pritisak, a zatim se dijagnostičkim metodama – kompjuterizovanim vidnim poljem i optičkom koherentnom tomografijom (OCT) – potvrđuje ili isključuje oštećenje vidnog živca.

- Za razliku od glaukoma otvorenog ugla, kod glaukoma zatvorenog ugla mogu se prepoznati određeni simptomi koji prethode napadu. Kod ovih pacijenata ugao kroz koji otiče očna vodica je sužen, pa se u svim stanjima u kojima se zenica proširi on dodatno suzi. Tada dolazi do prolaznih povećanja pritiska, koja ne moraju da dovedu do klasičnog napada. Pacijenti mogu da primete da im se u uslovima slabog osvetljenja, kada su zenice široke, na primer u bioskopu ili dok noću gledaju film, posle izvesnog vremena prolazno zamagli vid, da oko izvora svetlosti vide krugove u duginim bojama, da osete glavobolju ili neprijatnost u jednom ili oba oka. Ove tegobe prolaze same od sebe kada se upali svetlo i zenica se suzi - objašnjava nam dr Vladislav Džinić.

Oko izvora svetlosti vide krugove u duginim bojama Foto: Shutterstock

Kako izgleda akutni napad glaukoma?

Doktor napominje da postoje i ekstremni slučajevi kada dolazi do potpunog zatvaranja ugla i naglog skoka pritiska, sa izrazitom glavoboljom, bolom i crvenilom oka, naglim padom vida, mučninom i povraćanjem.