Normalne vrednosti magnezijuma u krvi ne znače nužno da su njegove rezerve u organizmu dovoljne

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Kada smo stalno pod stresom, umorni i iscrpljeni, često pomislimo da nam je potreban samo dobar odmor. Međutim, dugotrajan stres može da utiče i na zalihe važnih minerala u organizmu, među kojima je magnezijum. Kako prepoznati da nam možda nedostaje i zašto ni uredni laboratorijski nalazi ne moraju da pruže pravu sliku, objašnjava na svom Instagram profilu prof. dr Dušan Vešović, specijalista medicine rada i farmacije i lekar integrativne medicine.

- Magnezijum je mineral koji učestvuje u više od 600 metaboličkih procesa u organizmu. Mnogo se troši u uslovima hroničnog stresa i njegove rezerve se veoma brzo tope. Ne savetujem baš da se njegov nivo proverava laboratorijski, zato što će u krvi uglavnom biti dobar, a u krvi se nalazi svega jedan do dva odsto ukupnog magnezijuma u našem organizmu. Najveći depoi nalaze se u kostima, a zatim u parenhimatoznim organima, kao što su srce, jetra i bubrezi. Tako da njegova vrednost u krvi može da bude dobra, a da ovi organi pate - objašnjava profesor Vešović.

On dodaje da bi na mogući nedostatak magnezijuma treballo pomisliti kada se pojave određene tegobe.

Umor, grčevi u mišićima, treperenje očnog kapka i aritmije mogu da ukažu na nedostatak magnezijuma Foto: Shutterstock

- Ako osoba oseća umor, ima grčeve, treperenje očnog kapka, ono što obično opisujemo kao "igra mi oko", ili aritmije, trebalo bi razmišljati i o magnezijumu. Uz omega-3 masne kiseline i vitamin D, magnezijum spada među nutrijente čiji se nedostatak često sreće. Izbor preparata i odgovarajuće doze potrebno je dogovoriti sa lekarom - ističe prof. dr Vešović.

Odloženi efekat suplemenata

Kod suplemenata, za razliku od lekova, efekat može da se očekuje nakon određenog vremenskog perioda, jer bi suplement trebalo da "popuni neki jaz koji postoji u organizmu".