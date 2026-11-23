Nedostatak magnezijuma se prepoznaje po 4 simptoma: Prof. dr Vešović otkriva zašto nalaz krvi može da zavara
- Hronični stres može da iscrpi zalihe magnezijuma, a uredan nalaz krvi ne mora da pokaže pravi manjak jer se u krvi nalazi tek 1 do 2 odsto ukupnog magnezijuma.
- Na nedostatak mogu da ukažu umor, grčevi, treperenje očnog kapka i aritmije, a izbor preparata i doze treba dogovoriti sa lekarom.
Kada smo stalno pod stresom, umorni i iscrpljeni, često pomislimo da nam je potreban samo dobar odmor. Međutim, dugotrajan stres može da utiče i na zalihe važnih minerala u organizmu, među kojima je magnezijum. Kako prepoznati da nam možda nedostaje i zašto ni uredni laboratorijski nalazi ne moraju da pruže pravu sliku, objašnjava na svom Instagram profilu prof. dr Dušan Vešović, specijalista medicine rada i farmacije i lekar integrativne medicine.
- Magnezijum je mineral koji učestvuje u više od 600 metaboličkih procesa u organizmu. Mnogo se troši u uslovima hroničnog stresa i njegove rezerve se veoma brzo tope. Ne savetujem baš da se njegov nivo proverava laboratorijski, zato što će u krvi uglavnom biti dobar, a u krvi se nalazi svega jedan do dva odsto ukupnog magnezijuma u našem organizmu. Najveći depoi nalaze se u kostima, a zatim u parenhimatoznim organima, kao što su srce, jetra i bubrezi. Tako da njegova vrednost u krvi može da bude dobra, a da ovi organi pate - objašnjava profesor Vešović.
On dodaje da bi na mogući nedostatak magnezijuma treballo pomisliti kada se pojave određene tegobe.
- Ako osoba oseća umor, ima grčeve, treperenje očnog kapka, ono što obično opisujemo kao "igra mi oko", ili aritmije, trebalo bi razmišljati i o magnezijumu. Uz omega-3 masne kiseline i vitamin D, magnezijum spada među nutrijente čiji se nedostatak često sreće. Izbor preparata i odgovarajuće doze potrebno je dogovoriti sa lekarom - ističe prof. dr Vešović.
Odloženi efekat suplemenata
Kod suplemenata, za razliku od lekova, efekat može da se očekuje nakon određenog vremenskog perioda, jer bi suplement trebalo da "popuni neki jaz koji postoji u organizmu".
- Ako imamo deficit magnezijuma, neophodno je da ga uzimamo neko vreme kako bismo taj jaz popunili i osetili neki boljitak u smislu više energije, ne igra nam kapak, nemamo grčeve, ustajemo odmorni i tako dalje. Za razliku od toga, kod lekova je efekat trenutan, ali nismo ušli u suštinu rešavanja problema, pa će se problem ponovo javiti. Znači, trebalo bi da budemo strpljivi i sačekamo efekat suplementa koji uzimamo - poručuje prof. dr Dušan Vešović.