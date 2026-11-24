Uđete u sobu i zaboravite po šta ste krenuli? Stručnjak savetuje koja analize da uradite ako ste u perimenopauzi
- Zaboravljanje i 'moždana magla' posle 35. godine mogu biti povezani sa perimenopauzom i oscilacijama estrogena, uz slabiju pažnju i teže prisećanje reči.
- Ako se tegobe ponavljaju, savetuje se provera sna, menstrualnog ciklusa i analiza: glukoze, lipida, krvne slike, feritina, štitaste žlezde i vitamina B12.
Uđete u kuhinju i zastanete jer ste zaboravili po šta ste krenuli ili vam usred razgovora izmakne reč koju inače koristite svakodnevno. Ako ste prešli 35. godinu i sve češće vam se dešavaju ovakve situacije, one mogu da imaju veze sa hormonskim promenama u perimenopauzi. Šta bi u tom slučaju trebalo proveriti i koliko nam promene životnih navika mogu pomoći, objašnjava Aleksandra Lišanin, nutricionista-dijetolog i praktičar funkcionalne medicine.
- Nivo estrogena osciluje, pa nekim ženama pažnja lakše odluta ili se teže sete prave reči. PET snimanja pokazuju da se u tom periodu menja način na koji pojedini delovi mozga koriste glukozu - navodi nutricionistkinja.
Ukoliko se magla u glavi ponavlja, savetuje da obratimo pažnju i na kvalitet sna, eventualne promene menstrualnog ciklusa, kao i na to da li uz slabiju koncentraciju osećamo umor.
Šta bi trebalo proveriti?
Pored metaboličkih pokazatelja, u zavisnosti od tegoba i zdravstvene istorije, korisno je proveriti i parametre koji ukazuju na stanje zaliha gvožđa, funkciju štitaste žlezde i nivo vitamina B12.
Aleksandra Lišanin izdvaja sledeće analize i parametre:
- glukozu natašte i HbA1c, a prema proceni i insulin natašte
trigliceride, ukupni, LDL i HDL holesterol
krvni pritisak, obim struka i telesnu masu
enzime jetre (ALT i AST), prema metaboličkom riziku
krvnu sliku i feritin, posebno ako su menstruacije obilne
parametre rada štitaste žlezde (TSH i FT4), a prema proceni i antitela anti-TPO i anti-TG
vitamin B12, posebno ako uz umor primećujemo trnjenje šaka ili stopala.
San i trening snage
Odlazak na spavanje i ustajanje u približno isto vreme jedna je od navika na koje bi trebalo obratiti pažnju u ovom životnom periodu.
- Ako vas valunzi ili noćno znojenje redovno bude, razgovarajte sa ginekologom o mogućnostima lečenja, uključujući hormonsku terapiju. Trening snage pomaže da očuvate mišićnu masu i može da doprinese boljoj regulaciji glukoze - objašnjava nutricionistkinja.
Kako sastaviti obrok?
Kada je reč o ishrani, Aleksandra Lišanin savetuje da prilikom sastavljanja obroka najpre odaberemo namirnice koje su izvor proteina, a zatim dodamo povrće i izvor kvalitetnih masti. Da bismo povećali unos dijetetskih vlakana, obrok možemo da dopunimo mahunarkama ili integralnim žitaricama.