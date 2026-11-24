Hormonske promene u perimenopauzi mogu da utiču na pamćenje i koncentraciju

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Uđete u kuhinju i zastanete jer ste zaboravili po šta ste krenuli ili vam usred razgovora izmakne reč koju inače koristite svakodnevno. Ako ste prešli 35. godinu i sve češće vam se dešavaju ovakve situacije, one mogu da imaju veze sa hormonskim promenama u perimenopauzi. Šta bi u tom slučaju trebalo proveriti i koliko nam promene životnih navika mogu pomoći, objašnjava Aleksandra Lišanin, nutricionista-dijetolog i praktičar funkcionalne medicine.

- Nivo estrogena osciluje, pa nekim ženama pažnja lakše odluta ili se teže sete prave reči. PET snimanja pokazuju da se u tom periodu menja način na koji pojedini delovi mozga koriste glukozu - navodi nutricionistkinja.

Ukoliko se magla u glavi ponavlja, savetuje da obratimo pažnju i na kvalitet sna, eventualne promene menstrualnog ciklusa, kao i na to da li uz slabiju koncentraciju osećamo umor.

Šta bi trebalo proveriti?

Pored metaboličkih pokazatelja, u zavisnosti od tegoba i zdravstvene istorije, korisno je proveriti i parametre koji ukazuju na stanje zaliha gvožđa, funkciju štitaste žlezde i nivo vitamina B12.

Aleksandra Lišanin izdvaja sledeće analize i parametre:

glukozu natašte i HbA1c, a prema proceni i insulin natašte

trigliceride, ukupni, LDL i HDL holesterol

krvni pritisak, obim struka i telesnu masu

enzime jetre (ALT i AST), prema metaboličkom riziku

krvnu sliku i feritin, posebno ako su menstruacije obilne

parametre rada štitaste žlezde (TSH i FT4), a prema proceni i antitela anti-TPO i anti-TG

vitamin B12, posebno ako uz umor primećujemo trnjenje šaka ili stopala.

Pored glukoze natašte i HbA1c, u zavisnosti od tegoba, vredi proveriti i krvnu sliku i feritin Foto: Shutterstock

San i trening snage

Odlazak na spavanje i ustajanje u približno isto vreme jedna je od navika na koje bi trebalo obratiti pažnju u ovom životnom periodu.

- Ako vas valunzi ili noćno znojenje redovno bude, razgovarajte sa ginekologom o mogućnostima lečenja, uključujući hormonsku terapiju. Trening snage pomaže da očuvate mišićnu masu i može da doprinese boljoj regulaciji glukoze - objašnjava nutricionistkinja.

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