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Kada dete ne govori, roditeljima je često teško da razumeju šta želi, šta ga muči, kako se oseća i koliko zapravo razume svet oko sebe. Iza nemogućnosti da se izrazi mogu da ostanu skrivene brojne sposobnosti, znanja i osećanja. Upravo tu važnu ulogu ima asistivna tehnologija, koja pomoću slika, simbola i posebnih uređaja omogućava deci sa teškoćama u govoru da komuniciraju sa okolinom. Kako ova pomagala funkcionišu, kada bi trebalo početi sa njihovom primenom i koliko su dostupna deci u Srbiji, za naš portal objašnjava logoped Marijana Mirković.

- Razumevanje govora i ekspresivni govor su dve odvojene veštine, a to što dete ne govori ne znači da ga ne razume. U tom slučaju asistivna tehnologija može da ima presudnu ulogu u otkrivanju skrivenih potencijala, jer će dete moći da pokaže šta sve zna. Dete može da pokaže da zna na primer slova, brojeve, boje, i da razume složena pitanja. Takođe, većini ove dece se često pripisuju slabije intelektualne sposobnosti, a ona uz pomoć ove tehnologije mogu da pokažu višu inteligenciju i da redovno ili prilagođeno prate školsko gradivo - objašnjava naša sagovornica.

Kako tehnologija daje glas detetu

Nemogućnost verbalnog izražavanja je frustrirajuća kako za osobu (dete) bez govora, tako i za njihove sagovornike. Asistivna tehnologija im pomaže da razviju, podrže ili povećaju veštinu komunikacije, čime im trasira put za kvalitetnije druženje sa vršnjacima i učenje.

- Cboard je besplatna internet aplikacija za potpomognutu i alternativnu komunikaciju, za decu i osobe sa teškoćama u govorno-jezičkom funkcionisanju, koja im pomaže komunikaciju uz pomoć simbola. Funkcioniše tako što vizuelne simbole na ekranu pretvara u izgovorene reči ili cele rečenice pomoću sinteze govora (tehnologije koja pretvara tekst u govor) - pojašnjava Mirkovićeva.

Ekran je podeljen na polja, a pojmovi su grupisani u kategorije (npr.: porodica, piće, hrana, životinje, voće…) radi lakšeg snalaženja, dodaje logoped. Svako polje sadrži jasnu ilustraciju iz stvarnog života, uz koju je ispisana reč. Pritiskom na izabrani simbol ili na celu formiranu rečenicu, uređaj jasno izgovara poruku na odabranom jeziku.

Pritiskom na izabrani simbol ili na celu formiranu rečenicu, uređaj jasno izgovara poruku na odabranom jeziku Foto: Shutterstock

- Dete pomoću komunikatora može direktno da zatraži nešto što mu je potrebno, npr.: "Hoću sok", "Želim auto" ili da upotrebi celu rečenicu kombinovanjem simbola (Ja + hoću + keks). Može lakše da stupa u kontakt sa vršnjacima, korišćenjem pozdrava ("Zdravo", "Dođi da se igramo loptom"...). Kroz simbole za osećanja, može da pokaže da li je srećno, tužno, ljuto ili da li ga nešto boli ("Boli me glava", "Spava mi se"). Zatim može da iznese stav o nečemu ili da postavi pitanje o nekom događaju - sugeriše naša sagovornica.

Zašto je važno početi što ranije

Pomagala za potpomognutu komunikaciju namenjena su deci i odraslima koji imaju privremene ili trajne teškoće u razumevanju ili izražavanju putem govora, a sa njihovom primenom je najbolje početi čim se primete teškoće u komunikaciji, jer ona podstiču, a ne usporavaju razvoj govora.

Kako odabrati pravo pomagalo? Skup uređaj nije garancija uspešnog korišćenja, nekada je korisnija i alatka napravljena u domaćoj radinosti, ističe logoped. - Važno je da asistivna tehnologija odgovara pojedincu, a ne njegovoj smetnji ili teškoći. Zato je najbolje obratiti se logopedu ili defektologu koji ima iskustva sa potpomognutom komunikacijom, kao i centrima za asistivnu tehnologiju, kako bi se procenile kognitivne i motoričke sposobnosti deteta i odabralo najprikladnije pomagalo - savetuje Marijana Mirković.

- Ne postoji najnižii uzrast niti uslov da dete prethodno savlada određene veštine. Uvođenje pomagala čim se uoči izostanak govora, a to je već između prve i druge godine, sprečava frustraciju kod deteta i omogućava mu da učestvuje u interakciji preko alternativne komunikacije, a da kasnije prema mogućnostima razvije i verbalnu komunikaciju. Najbolji rezultati se postižu kada roditelji uz pomoć stručnjaka (logopeda, defektologa) koriste tehniku modelovanja, odnosno kada i sami dodiruju simbole na tabli tokom razgovora sa detetom, tako mu na prirodan način pokazuju kako se koristi aplikacija bez zahteva i pritiska - savetuje Mirkovićeva.

Koliko su pomagala dostupna u Srbiji

Komunikaciona pomagala u Srbiji su ograničeno i neravnomerno dostupna deci, jer se u velikoj meri oslanjaju na donatorske projekte, udruženja i sopstvena sredstva roditelja, umesto na sistematsko finansiranje. Najlakše su dostupne mobilne i veb aplikacije prilagođene srpskom jeziku, poput besplatne platforme Cboard ili domaće aplikacije AAK SRBIJA, navodi logoped.

Širu primenu ovih uređaja najviše otežava visoka cena i nedostatak državne subvencije Foto: Shutterstock

- Širu primenu ovih uređaja najviše otežava visoka cena i nedostatak državne subvencije. Republički fond za zdravstveno osiguranje primarno pokriva standardna medicinska i ortopedska pomagala, dok specijalizovani AAC komunikatori i tableti uglavnom nisu na listi. Porodice van gradskih centara imaju znatno teži pristup stručnjacima za asistivnu tehnologiju i centrima gde opremu mogu da isprobaju pre kupovine - navodi naša sagovornica.

Dodaje da u Srbiji nema dovoljno obučenog kadra. Potrebno je više logopeda, defektologa i vaspitača koji su obučeni da izvrše stručnu procenu deteta i da prate i prilagođavaju komunikator.

- I dalje postoje predrasude da komunikaciona pomagala usporavaju razvoj govora. Iz svoje prakse znam da ih okolina, pa čak i pojedini stručnjaci, izbegavaju zbog pogrešnog uverenja da će uređaj "ulenjiti" dete i sprečiti razvoj prirodnog govora. Međutim, brojna klinička istraživanja potvrđuju da ova pomagala podstiču razvoj govora, a njihov pravilan izbor i primena doprinose većoj samostalnosti dece, jačanju samopouzdanja, boljem kvalitetu života i uključivanju u društvo - zaključuje Marijana Mirković.