Koleno može da bude otečeno čak i kada nema bola, a tegobe se mogu ponavljati i nakon izvlačenja tečnosti iz zgloba

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Otok kolena koji se povremeno javlja, otežava kretanje, a zatim se povuče, pacijenti često misle da je to posledica prevelikog fizičkog napora ili starenja.. Međutim, koleno može da bude otečeno čak i kada nema bola, a tegobe se mogu ponavljati i nakon izvlačenja tečnosti iz zgloba. Da li je svaku vodu u kolenu potrebno izvući, koliko često se to može raditi i da li mirovanje, obloge i gelovi mogu da pomognu, objašnjava reumatolog dr Ivica Jeremić na svom blogu.

- Voda u kolenu je prekomerno nakupljanje tečnosti u kolenskom zglobu. Može nastati zbog degenerativnog oštećenja hrskavice kolena (artroze), povrede, zapaljenskog artritisa, gihta ili infekcije. Medicinski naziv za nakupljanje tečnosti u zglobu je izliv. Lečenje počinje utvrđivanjem uzroka otoka. Pregled dopunjujemo ultrazvukom, a kada postoji potreba, punkcijom uklanjamo višak tečnosti - navodi dr Jeremić.

Kako prepoznati vodu u kolenu?

Voda u kolenu obično se primećuje kao otok oko čašice i iznad nje, uz osećaj punoće, zategnutosti i smanjenu pokretljivost. Koleno može biti vidljivo veće od drugog, a potpuno savijanje ili opružanje noge otežano. Bol se može pojačavati pri hodu, ustajanju i penjanju uz stepenice.

- Ipak, svaki otok ne znači da se tečnost nalazi u samom zglobu. Mogu biti otečena okolna tkiva ili sluzne kese (burze), koje smanjuju trenje između pojedinih struktura. Jedan od primera je Bekerova cista, koja nastaje kada se višak zglobne tečnosti nakupi u sluznoj kesi sa zadnje strane kolena, izazivajući otok i osećaj zatezanja - sugeriše doktor.

Svaki otok ne znači da se tečnost nalazi u samom zglobu Foto: Pixel-Shot/Copyright (c) 2024 Pixel-Shot/Shutterstock. No use without permission.

Kada je potrebna punkcija?

Punkcija kolena se radi kada je potrebno analizirati izliv ili kada nakupljena tečnost izaziva izražen pritisak, bol i ograničenje pokreta. Uklanjanjem tečnosti smanjuje se napetost zgloba, ali potreba za daljim lečenjem zavisi od uzroka.

- Ako uzrok izliva nije jasan, tečnost dobijenu punkcijom šaljemo na odgovarajuće analize. Prema nalazu proveravaju se ćelije, kristali i prisustvo mikroorganizama - navodi dr Jeremić.

Zašto se voda ponovo nakuplja?

Tečnost se može ponovo nakupiti dok je uzrok izliva aktivan. Kod artroze je lečenje dugoročno, pa kod pojedinih pacijenata tokom različitih pogoršanja može biti potrebno više punkcija. Broj procedura se prilagođava nalazu i tegobama.

- U zglob se nakon punkcije po potrebi mogu ubrizgati kortikosteroidi, lekovi koji smanjuju upalu, otok i bol. Ponovljena punkcija ne znači automatski i ponovno davanje kortikosteroida, jer su uklanjanje tečnosti i primena leka dve su različite odluke - pojašnjava reumatolog.

Kod artroze je tokom pogoršanja tegoba nekada potrebno više punkcija Foto: Shutterstock

Koliko često se daju kortikosteroidi?

Dejstvo kortikosteroidne injekcije kod artroze često je kratkotrajno, ali olakšanje tegoba može omogućiti pacijentu lakše kretanje i povratak vežbama.

- Uobičajeno pravilo opreza je da se u isti zglob ne daje više od 3-4 kortikosteroidne injekcije godišnje. Reč je o pravilu opreza iz kliničke prakse, a ne o dokazanoj granici koja garantuje bezbednost - navodi doktor.

Kada je potreban hitan pregled? Naglo nastao, izrazito bolan, topao ili crven zglob zahteva brzu lekarsku procenu, posebno uz temperaturu ili loše opšte stanje. - Infekcija zgloba može da postoji i bez povišene temperature. Posle povrede pregled ne bi trebalo odlagati ako ne možete da se oslonite na nogu, koleno je deformisano ili ne možete da ga pomerate - poručuje dr Jeremić.

Da li mirovanje pomaže?

Tokom bolnog pogoršanja smanjuju se aktivnosti koje dodatno opterećuju koleno, a zatim postepeno uvode odgovarajuće vežbe. Dugotrajno mirovanje nije dugoročan plan za artrozu.

Tokom bolnog pogoršanja koleno treba rasteretiti, a zatim postepeno uvoditi vežbe Foto: Shutterstock

- Vežbe za jačanje mišića koji stabilizuju koleno, održavanje pokretljivosti i poboljšanje ravnoteže deo su lečenja.

Šta može da pomogne kod kuće?

Kućne mere mogu da ublaže tegobe, ali ne mogu da zamene utvrđivanje uzrokaotoka, ističe dr Jeremić.