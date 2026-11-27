Na bezbedan način razbijamo pigment na sitne čestice koje organizam potom metaboliše, kaže dr Borovčanin

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Tetovaže koje su nekada predstavljale važnu uspomenu, lični stav ili simbol ljubavi, s vremenom mogu da postanu teret i nešto što više ne želimo na svojoj koži. Razlozi za uklanjanje su različiti, ipak zahvaljujući savremenoj tehnologiji, danas je moguće ukloniti i velike tetovaže, bez trajnog oštećenja kože, tvrde stručnjaci.

Dr Nikola Borovčanin je doktor medicine i specijalizant dermatovenerologije, bavi se estetskom medicinom i savremenim anti-age procedurama i uklanjanjem tetovaža. U razgovoru za Zdravlje Kurir.rs nam objašnjava kako piko (pico) laser uklanja tetovaže i razbija pigment boja na izuzetno sitne čestice koje organizam postepeno eliminiše. Broj potrebnih tretmana zavisi od karakteristika tetovaže, ali i od imunskog sistema osobe.

Kako izgleda uklanjanje tetovaža piko laserom?

Piko laser predstavlja savremenu tehnologiju namenjenu uklanjanju veštačkog pigmenta iz kože, objašnjava dr Borovčanin i dodaje da se njegovo dejstvo zasniva na emitovanju izuzetno kratkih svetlosnih impulsa, koji deluju na pigment i razbijaju ga na veoma sitne čestice.

- Za razliku od metoda koje se zasnivaju na zagrevanju i oštećenju okolnog tkiva, pikosekundni laser deluje fotoakustičnim efektom. Razbijene čestice pigmenta zatim postepeno obrađuje i uklanja naš imunski sistem.Ne topimo tetovažu, ne pravimo opekotine i ne stvaramo ožiljke, već na bezbedan način razbijamo pigment na sitne čestice koje organizam potom metaboliše - objašnjava dr Borovčanin.

Prema njegovim rečima, ova tehnologija namenjena je uklanjanju tetovaža različitih boja, s tim što postoje pigmenti kao, na primer, beli koji se teže uklanjaju.

Broj tretmana zavisi od više faktora: veličine tetovaže, boje i količine pigmenta, dubine na kojoj se nalazi Foto: Stefan Bogunović

Da li je uklanjanje tetovaže bolno?

Doktor navodi da je tokom laserskog tretmana moguće osetiti blagu neprijatnost, naročito na delovima tela koji su bogatiji nervnim završecima, poput šaka.

- Ipak, bol se može ublažiti primenom lokalne anestezije. U određenim slučajevima moguće je primeniti i lokalnu anesteziju injekcijom, poput one koja se koristi u stomatološkim intervencijama. Na taj način tretman može biti znatno prijatniji, a kod primene odgovarajuće anestezije pacijent može gotovo potpuno da izbegne osećaj bola - tvrdi doktor.

Koliko tretmana je potrebno da tetovaža nestane?

Broj tretmana zavisi od više faktora: veličine tetovaže, boje i količine pigmenta, dubine na kojoj se nalazi, mesta na telu, tipa kože, ali i opšteg zdravstvenog stanja osobe, podvlači dr Borovčanin.

Prema iskustvu dr Borovčanina, standardna crna tetovaža umerene koncentracije pigmenta, veličine oko pet puta pet centimetara, najčešće može da se ukloni za četiri do šest tretmana. Međutim, kod zahtevnijih tetovaža može biti potrebno i deset ili više dolazaka.

Posebno je važna uloga imunskog sistema, jer upravo organizam postepeno uklanja razbijene čestice pigmenta. Zbog toga životne navike, poput pušenja i prekomernog konzumiranja alkohola, kao i oslabljena imunološka funkcija, mogu da utiču na brzinu procesa.

- Imunskom sistemu potrebno je približno šest do osam nedelja da ukloni razbijeni pigment. Zato nije realno očekivati da tetovaža nestane odmah nakon tretmana ili već narednog dana. Organizmu je potrebno vreme da obavi taj proces - ističe dr Borovčanin.

Koje boje tetovaža se najteže uklanjaju?

Iako laser može da deluje na različite boje pigmenta, njihovo uklanjanje nije podjednako uspešno.

- Pojedine boje teže reaguju na laserske impulse, a posebno izazovno može biti uklanjanje belog pigmenta, koji laser često ne može pouzdano da prepozna i razbije. Zbog toga je važno da se pre početka tretmana procene boja, sastav i karakteristike mastila - kaže doktor.

Nakon tretmana postoji period oporavka tokom kojeg se mogu javiti otok, crvenilo Foto: Stefan Bogunović

Da li nakon uklanjanja tetovaže ostaju ožiljci?

Dr Borovčanin naglašava da je cilj ove metode uklanjanje pigmenta uz očuvanje okolnog tkiva.

- Nakon tretmana postoji period oporavka tokom kojeg se mogu javiti otok, crvenilo, privremeno tamnjenje tretiranog područja, a ponekad i plikovi, naročito na mestima sa većom koncentracijom pigmenta. Ipak, na kraju je koža zdrava - navodi dr Borovčanin.

Oporavak je uglavnom jednostavniji nego nakon samog tetoviranja. Ipak, nega kože je veoma važna. Preporučuje se redovna hidratacija, izbegavanje teretane, velnes i spa centara nekoliko dana nakon tretmana, kao i dosledna zaštita od sunca. Nakon završetka procesa uklanjanja i oporavka, cilj je da tretirana regija izgleda što prirodnije, bez vidljivih tragova prethodne tetovaže.

Koje tetovaže se najčešće uklanjaju?

Razlozi zbog kojih se ljudi odlučuju na uklanjanje tetovaža veoma su lični. Dr Borovčanin navodi da se među čestim motivima nalaze imena, srca, zgrade i životinje, ali i različite intimne poruke koje su nekada imale posebno značenje. Doktor čuva tajne svojih pacijenata, ali kaže: „Ne znam da li je za snimanje, da vam iskreno kažem. Ali bilo je, bilo je vrlo intimnih poruka.“