Post je prilika da se popravi i glikoregulacija, lipidni status i smanji telesna težina

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Post je telesno uzdržavanje od određene hrane, ali, kako navode sveštenici, i duhovni podvig koji obuhvata molitvu, pokajanje, praštanje i činjenje dobrih dela. Crkva naglašava da je telesni post samo sredstvo, dok je cilj duhovno očišćenje i približavanje Bogu.

U subotu, 28. novembra, počinje Božićni post, koji traje do Božića, 7. januara 2027. godine. Tim povodom razgovarali smo sa endokrinologom, prof. dr Vesnom Dimitrijević Srećković, koja ističe da je post pre svega duhovna disciplina, ali i da može imati brojne koristi za ljudsko zdravlje. Pravoslavni post, prema njenim rečima, može biti dobar način da pokušamo da regulišemo povišene vrednosti krvnog pritiska, triglicerida i holesterola.

- Post je izuzetna prilika da se popravi i glikoregulacija (vrednost šećera u krvi), lipidni status i smanji telesna težina. Naravno, važno je da se poštuju određena pravila, jer je post ekvivalent mediteranskoj ishrani, koju proučavam godinama. Posne namirnice sadrže velike količine složenih ugljenih hidrata i dijetnih vlakana iz voća, povrća i žitarica. Koristi se maslinovo ulje, koje direktno povoljno utiče na smanjenje holesterola i triglicerida, kao i na inflamaciju - naglašava prof. dr Dimitrijević Srećković.

Smanjuje faktore tomboze i upalu

Tokom posta konzumira se i riba, a omega-3 masne kiseline koje se nalaze u ribljem mesu mogu imati značajne zdravstvene koristi.

- One poboljšavaju lipidni status, ali i insulinsku rezistenciju. Smanjuju faktore tromboze i inflamacije. Važan je i zajednički efekat maslinovog ulja, omega-3 masnih kiselina i dijetnih vlakana u prevenciji ateroskleroze. Smanjen unos proteina životinjskog porekla tokom posta može imati povoljan efekat i na bubrege - kaže profesorka.

Važan je i zajednički efekat maslinovog ulja, omega-3 masnih kiselina i dijetnih vlakana Foto: Shutterstock

Post i plodnost

Prof. dr Vesna Dimitrijević Srećković posebno naglašava i vezu između posta i plodnosti.

- Postom možemo da redukujemo telesnu težinu i prevaziđemo probleme insulinske rezistencije i sindroma policističnih jajnika. Smanjuje se hiperinsulinizam, a ciklusi postaju ovulatorni. Kada ne unosimo proteine iz mesa, mleka i jaja, mogu se ostvariti i dodatni efekti na mušku plodnost, spermogram, spermatogenezu i pokretljivost spermatozoida, ali i na ovulatorne cikluse i bolju prokrvljenost materice. Sve su to važni efekti posta - navodi dr Dimitrijević Srećković.

Posna hrana ne sadrži velike količine proteina životinjskog porekla, pre svega mesnih i mlečnih, pa se uočava da osobe koje poste imaju niže vrednosti homocisteina, koji je marker ateroskleroze.

- Ovo primećujemo i u svakodnevnom kliničkom radu, prateći osobe koje poste i one koje ne poste, već konzumiraju dosta životinjskih masnoća, kao i mlečnih i mesnih proteina - kaže prof. dr Dimitrijević Srećković.

Osobe koje poste imaju niže vrednosti homocisteina, koji je marker ateroskleroze. Foto: Shutterstock

Postio sam, ali sam se ugojio

Iako se post podrazumeva zdraviju ishranu, profesorka potvrđuje da je moguće i ugojiti se tokom posta. To se, kako objašnjava, najčešće dešava kada se konzumiraju veće količine peciva, pekarskih proizvoda, različitih džemova. Pojedine osobe poste, ali smatraju da je izbor posne hrane ograničen i ne znaju koje namirnice bi trebalo da uvrste u jelovnik.

- Dešava se da neke osobe tokom posta konzumiraju više koncentrovanih šećera, što svakako može dovesti do povećanja telesne težine. Zato je važan pravilan izbor posnih namirnica koje će na odgovarajući način zadovoljiti naše energetske potrebe. Primeri se mogu pronaći na sajtu www.endokrinolog.rs, u folderu „Mediteranska ishrana“ i podfolderu „Mediteranski recepti“. Tu se nalaze takozvani šareni tanjiri, odnosno primeri posne hrane sa receptima - objašnjava profesorka.

Važan je pravilan izbor namirnica koje zadovoljiti naše energetske potrebe Foto: Profimedija

Šta jesti tokom posta?

Pravilan izbor namirnica ključan je za uravnoteženu ishranu tokom posta. Profesorka savetuje da na jelovniku budu zastupljene mahunarke, salate i druge namirnice bogate dijetnim vlaknima.

- Savet je da u ishranu uključite dosta mahunarki, pasulja, sočiva i humusa. Salate, kao što je turšija, važne su zbog dijetnih vlakana, jer ona stvaraju prebiotsku osnovu na kojoj rastu probiotici, pa na taj način jačamo i imunitet - kaže dr Dimitrijević Srećković.

Profesorka ističe da ne treba zanemariti ni duhovnu komponentu posta, koja, prema njenim rečima, može doprineti smanjenju stresa.

- U stanju smirenja i tokom molitve dolazi do smanjenja hormona stresa, kortizola, glukagona, hormona rasta i adrenalina. Samim tim izostaju i efekti koje ovi hormoni mogu imati, kao što su skok krvnog pritiska, šećera i masnoća u krvi, što sve zajedno može doprineti razvoju ateroskleroze.

Savet je da u ishranu uključite dosta mahunarki, pasulja, sočiva i humusa Foto: Shutterstock

Put do ličnog mira

Profesorka smatra da pravilno organizovan post može imati višestruke koristi, kako za fizičko, tako i za mentalno zdravlje.