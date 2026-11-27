Jednu od pumpica potrebno je uvek nositi sa sobom ukoliko je lekar tako propisao, jer služi za brzo ublažavanje simptoma i širenje disajnih puteva

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Pumpica je jedan od najčešćih načina primene lekova kod osoba koje boluju od astme i hronične opstruktivne bolesti pluća (HOBP). Ipak, mnogi pacijenti imaju nedoumice: da li se od nje stvara zavisnost, jesu li kortikosteroidi opasni, da li je moraju koristiti do kraja života i kako se pravilno primenjuje da bi lek zaista stigao do disajnih puteva.

Prema rečima prim. dr Tatjane Radosavljević, pneumoftiziologa, inhalaciona terapija omogućava da lek dospe direktno u disajne puteve, odnosno na mesto na kojem je njegovo dejstvo potrebno. Tako se postiže odgovarajući terapijski efekat uz primenu manjih doza nego kod pojedinih oblika sistemske terapije, kao što su tablete i injekcije.

Šta je zapravo pumpica i zašto se koristi?

Pumpica je popularni naziv za uređaje kojima se lekovi u obliku aerosola ili praška unose u disajne puteve. Jedan od najpoznatijih tipova je merno-dozni inhaler, koji ima plastično kućište i metalnu bočicu sa lekom u obliku spreja. Pritiskom na bočicu oslobađa se precizno određena doza leka.

- Astmu i HOBP karakterišu promene nadisajnim putevima. Kada se lekovi primenjuju preko pumpice, oni se udisanjem direktno dovode na obolelo mesto – u disajne puteve. To istovremeno znači da se primenjuju niže doze, da dejstvo nastupa brže i da se izbegavaju ili smanjuju sistemski neželjeni efekti. Suprotno ovom načinu primene, kada se lek daje u obliku injekcije ili tableta, on mora da uđe u krv i zatim krvotokom prođe kroz sva tkiva i organe, uključujući i ona gde njegovo dejstvo nije potrebno – objašnjava prim. dr Tatjana Radosavljević.

Pumpica je popularni naziv za uređaje kojima se lekovi u obliku aerosola ili praška unose u disajne puteve Foto: New Africa/Shutterstock

Da li se od pumpice stvara zavisnost?

Jedna od čestih zabluda među pacijentima jeste da se organizam navikava na pumpicu i da bez nje vremenom više ne može da funkcioniše.

- Lekovi koji se koriste preko merno-doznog inhalera isti su ili vrlo slični lekovima koji se primenjuju u obliku tableta ili injekcija. Nijednim od ovih načina primene ne dolazi do razvoja zavisnosti, niti su to lekovi koji izazivaju zavisnost. Međutim, važno je naglasiti da se kod astme i HOBP često radi o dugotrajnoj terapiji, slično kao kod povišenog krvnog pritiskaili šećerne bolesti, jer su u pitanju hronične bolesti – navodi naša sagovornica.

Da li su astma i HOBP doživotne bolesti?

Astma i HOBP su hronična oboljenja koja zahtevaju dugoročno praćenje i odgovarajuće lečenje. Ipak, tok bolesti i potreba za terapijom razlikuju se od pacijenta do pacijenta.

- Kod odraslih osoba, nažalost, najčešće je reč o dugotrajnim bolestima. Upravo zbog toga je terapija odgovarajućim lekovima neophodna kako bi se omogućila maksimalna kontrola bolesti, odnosno da se redovnim lečenjem izbegnu simptomi i znaci bolesti, kao i njeno napredovanje. Pravilnom i redovnom terapijom se kod ogromnog broja bolesnika ovaj cilj može postići. Blagovremena i odgovarajuća terapija astme u dečjem uzrastu može dovesti i do povlačenja simptoma tokom puberteta – objašnjava prim. dr Radosavljević.

Jednu od pumpica potrebno je uvek nositi sa sobom ukoliko je lekar tako propisao, jer služi za brzo ublažavanje simptoma i širenje disajnih puteva Foto: Shutterstock

Da li je moja bolest toliko teška da moram da koristim “pumpicu”?

- Upravo suprotno. Lekovima u obliku spreja se astma i HOBP mogu regulisati vrlo uspešno, osim ukoliko se ne radi o teškim formama bolesti. Dodavanje tableta ili injekcija u terapiju označava da se radi o pogoršanju bolesti ili o teškoj kliničkoj slici. Ti dodatni lekovi zbog svojih karakteristika i terapijskih doza ne mogu da se primene u obliku spreja.

Da li su sve “pumpice” iste?

- Postoji više vrsta inhalacionih lekova, a njihov izbor zavisi od dijagnoze, težine bolesti i individualnih potreba pacijenta.

Dve važne grupe lekova su:

Bronhodilatatori – lekovi koji opuštaju mišiće oko disajnih puteva i omogućavaju njihovo širenje, čime olakšavaju protok vazduha.

Inhalacioni kortikosteroidi – lekovi koji deluju protivupalno i smanjuju zapaljenje u disajnim putevima.

Kod nekih pacijenata koriste se i kombinovani preparati koji u jednoj dozi sadrže obe vrste lekova.

- Jednu od pumpica potrebno je uvek nositi sa sobom ukoliko je lekar tako propisao, jer služi za brzo ublažavanje simptoma i širenje disajnih puteva. Međutim, što je oboljenje bolje regulisano, potreba za takvom pumpicom može biti manja. Druga vrsta pumpice, koja sadrži inhalacione kortikosteroide, koristi se redovno, prema preporuci lekara, i deluje protivupalno. Neki lekovi sadrže u jednoj dozi oba leka – i kortikosteroid i bronhodilatator dugog dejstva. Odluku o tome koja je terapija potrebna donosi lekar, u zavisnosti od toga da li pacijent ima astmu ili HOBP, kao i od stadijuma i karakteristika bolesti – objašnjava prim. dr Tatjana Radosavljević.

Da li su kortikosteroidi hormoni i koliko su opasni?

Kortikosteroidipripadaju grupi hormona koji su slični hormonima koje prirodno proizvodi nadbubrežna žlezda. Njihovo najvažnije dejstvo u lečenju astme i HOBP jeste smanjenje zapaljenja u disajnim putevima.

Ovi lekovi koriste se i u lečenju brojnih drugih oboljenja, između ostalog i kožnih bolesti, zbog čega se nalaze u sastavu pojedinih masti i krema.

Kada se primenjuju inhalaciono, lek deluje prvenstveno u disajnim putevima, a u krvotok dospeva znatno manja količina nego kod primene sistemskih kortikosteroida u obliku tableta ili injekcija.

Zbog toga je rizik od sistemskih neželjenih dejstava manji, ali nije potpuno isključen. Važno je da se lekovi koriste u propisanim dozama i prema uputstvu lekara.

Koji neželjeni efekti mogu da se jave?

Neželjeni efekti inhalacionih lekova uglavnom su blagi i zavise od vrste preparata, doze i načina primene.

Kod inhalacionih kortikosteroida mogu se javiti promuklost i gljivične infekcije u usnoj duplji, odnosno oralna kandidijaza.

- Neželjeni efekti ovih lekova su retki i blagi, pogotovo ako se primenjuju na propisan način i u preporučenim dozama. Pojava gljivica u usnoj duplji i promuklost, koji se mogu javiti zbog primene kortikosteroida, mogu se sprečiti vrlo jednostavno – ispiranjem usta vodom nakon primene leka. Neželjeni efekti za svaki lek navedeni su u uputstvu za njegovu primenu – kaže prim. dr Radosavljević.

Najpre pokušajte da se smirite, jer panika i anksioznost mogu da ubrzaju disanje i dodatno pogoršaju tegobe Foto: Shutterstock

Kako se pravilno koristi pumpica?

Pravilna tehnika inhalacije veoma je važna, jer nepravilna primena može dovesti do toga da deo leka ostane u ustima i grlu, umesto da dospe do disajnih puteva.

Kod klasičnog merno-doznog inhalera, osnovni koraci su:

* Skinite poklopac sa usnika.

* Uzmite inhaler između palca i kažiprsta.

* Dobro ga promućkajte, ako je to predviđeno uputstvom za konkretan lek.

* Izdahnite vazduh iz pluća, ali ne u usnik inhalera.

* Stavite usnik u usta, između zuba, i obuhvatite ga usnama, vodeći računa da ne zatvorite otvor jezikom.

* Počnite polako i duboko da udišete kroz usta, a istovremeno pritisnite vrh inhalera kako bi se oslobodila doza leka.

* Nakon završetka udaha izvadite inhaler iz usta i zadržite dah oko deset sekundi, odnosno koliko vam je prijatno.

* Vratite poklopac na usnik.

Ako je potrebno primeniti više od jedne doze, sačekajte najmanje jedan minut između dva uzastopna udaha, ukoliko tako nalaže uputstvo za konkretan lek.