Šta biste voleli da možete da uradite i za deset godina?

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Želja da živimo što duže stara je koliko i čovečanstvo, ali se danas sve veća pažnja posvećuje kvalitetu godina koje su pred nama. Dugovečnost dobija sasvim drugačiji smisao ako i u poznim godinama možemo da se krećemo bez tuđe pomoći, uživamo u druženju i samostalno odlučujemo o svom životu. Koliko na to možemo da utičemo svakodnevnim navikama, kakvu ulogu u procesu starenja ima zdravlje creva i da li je za promene ikada kasno, za naš portal objašnjava specijalista abdominalne hirurgije dr Stevan Milenković.

- Važno je i koliko dugo živimo i koliko dugo možemo da radimo ono do čega nam je stalo. Nekome je to da sa 75 godina sam ode na pijacu i donese namirnice kući. Nekome da može da se spusti na pod, poigra se sa unucima i ponovo ustane. Čovek može da ima povišen pritisak koji dobro kontroliše, da putuje, viđa prijatelje i sam odlučuje kako će provesti dan. I to je zdravo starenje. Dva glavna termina su "lifespan" i "healthspan", koliko dugo živimo i koilko od tog života smo bili funkcionalni i samostalni. Zbog toga je bitno da produžimo taj funkcionalni deo života, a ne da živimo 120 godina - navodi dr Milenković.

Konferencija o dugovečnosti Onlajn konferencija o dugovečnosti pod nazivom "Živi bolje, živi duže" biće održana 5. decembra i okupiće 16 stručnjaka iz različitih oblasti. Među temama su ishrana, hormonsko zdravlje, kvalitet sna, očuvanje mišićne mase, hronični bol, mentalno zdravlje i uticaj stresa na proces starenja. Dr Stevan Milenković održaće predavanje o povezanosti zdravlja creva i dugovečnosti, sa posebnim osvrtom na ulogu crevnog mikrobioma i hroničnih zapaljenskih procesa u organizmu.

Na to koliko ćemo dugo ostati pokretni i samostalni u velikoj meri utiču navike koje usvajamo tokom života. Značaj svakodnevnog kretanja, ističe dr Milenković, istraživači su prepoznali još sredinom prošlog veka.

- Još 1953. godine britanski istraživači uporedili su vozače i konduktere londonskih autobusa na sprat. Vozili su se istim ulicama, često i u istom autobusu. Vozač je veći deo smene sedeo za volanom. Kondukter je obilazio putnike i svaki čas se peo stepenicama na sprat da naplati karte. Istraživači su uočili da su kondukteri ređe obolevali od infarkta srca. Još tada smo imali dobar razlog da kretanje shvatimo ozbiljno. I danas gotovo svako zna da je hodanje zdravo, a opet nam se lako dogodi da ceo dan presedimo čekajući da nađemo vremena za trening - opominje doktor i dodaje da bi zato krenuo od kretanja koje već ima svoje mesto u danu.

Svakodnevno kretanje pomaže nam da što duže ostanemo pokretni i samostalni Foto: Shutterstock

- Možemo peške do prodavnice ili stepenicama do stana. Za samostalnost je važna i snaga nogu, koju koristimo svaki put kada ustanemo sa stolice. Uz kretanje bih izdvojio prestanak pušenja i raznovrsnu ishranu. Velika studija objavljena u časopisu BMJ povezala je te navike u srednjim godinama sa više godina života bez dijabetesa tipa 2, bolesti srca i krvnih sudova ili raka. Praktičan savet za čitaoce, šetnja 30 minuta dnevno, doručak bogat proteinima, ručak formiran tako da je polovina tanjira salata, četvrtina izvor belančevina (meso, riba...), četvrtina tanjira složeni ugljeni hidrati (krompir, integralini pirinač, batat, pasulj...).

Uloga zdravlja creva

Ishrana, međutim, ne utiče na dugovečnost samo kroz unos hranljivih materija. Važnu ulogu u procesu starenja, objašnjava naš sagovornik, imaju i bakterije koje nastanjuju naša creva.

- Kada pojedemo tanjir pasulja, deo vlakana stigne do debelog creva. Tamo ih bakterije razgrađuju i stvaraju, između ostalog, butirat. On hrani ćelije koje oblažu crevo i pomaže da sluznica očuva svoju zaštitnu ulogu. To je jedan od načina na koje mikrobiom učestvuje u regulisanju upale. S godinama kod dela ljudi postoji blaga, dugotrajna upala, a zdravlje creva je jedan od činilaca koji na nju utiču - sugeriše doktor.

Uticaj ishrane na sastav crevnog mikrobioma i zapaljenske procese u organizmu kod starijih osoba bio je predmet i jednog međunarodnog istraživanja, na koje ukazuje dr Milenković.

Mediteranska ishrana povoljno utiče na sastav crevnog mikrobioma i može da doprinese smanjenju upale u organizmu Foto: Shutterstock

- U istraživanju sprovedenom u pet evropskih zemalja, stariji ljudi koji su se tokom godinu dana doslednije hranili po mediteranskom obrascu imali su promene u mikrobiomu povezane sa nižim nivoima pojedinih pokazatelja upale. Da li takve promene produžavaju život, još ne znamo. Moj savet je sasvim praktičan. Tokom nedelje menjajte izvore vlakana. Jednog dana skuvajte pasulj, drugog pojedite ovsenu kašu sa jabukom, a uz ručak dodajte sezonsku salatu.

Nikad nije kasno

Na pitanje da li je za promenu životnih navika ikada kasno, naš sagovornik odgovara da je najbolji dan da počnete s promenom bio je juče, drugi najbolji dan je danas.

- Čovek možda prvi put, posle decenija brige o poslu, deci i roditeljima, ima priliku da se zapita: "Šta bih voleo da mogu i za deset godina?" Ako želi da sa unukom prošeta do reke, ta želja mu govori odakle da počne. Danas može da izađe posle ručka i prošeta deset minuta, tempom koji mu prija. Možda baš s tim detetom. Kad mu taj put postane lak, produžiće ga za još jednu ulicu. Mnogo je lakše ponoviti nešto čemu se čovek raduje. Uvođenje navika i rutina korak po korak je ključno, ako želimo da menjamo sve odjednom velika je verovatnoća da ćemo se razočarati, a onda je povratak na staro neminovan - poručuje dr Stevan Milenković.

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