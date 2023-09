FIZIKALNA TERAPIJA ZA BOLESNA PLUĆA: Respiprogram za potpuni oporavak od posledica kovida

Jedna od najkorisnijih sprava u sprovođenju respiratorne rehabilitacije kod pacijenata koji se bolovali od kovida 19, i imali obostrane upale pluća, zove se Respiprogram. Reč je o veoma jednostavnom aparatu za fizikalnu terapiju pluća koji se sastoji od tri plastična valjka i u svakom se nalaze plastične kuglice. Pacijenti dubokim udahom prave vakum, podižu kuglice, maksimalno šire oba plućna krila, što je praćeno prilivom sveže krvu u pluća, a to pospešuje zarastanje promena izazvanih virusom kovid-19.

- Ovaj aparat je prvo bio namenjen pacijentima kod kojih su rađene operacije na trbuhu i korišćen je u šok sobama da se bolesnicima od ležanja ne bi razvijala upala pluća. Koriste ga i osobe sa hroničnom opstruktivnom bolesti pluća (HOBP), da vežbaju mišiće koji učestvuju u procesu disanja. Takođe se koristi i kod bolesnika fibrozom i emfizemom da lakše dišu onim delom pluća koji im je preostao – kaže prim. dr Tatjana Radosavljević, pneumoftiziolog.

Prim. dr Tatjana Radosavljević, pneumoftiziolog foto: Privatna Arhiva

Sedite udobno u fotelji i radite vežbe udaha

Naša sagovornica otkriva da je na ideju o primeni ovog aparata kod kovida-19 dobila posmatrajući kako pacijenti, koristeći tradicionalne vežbe disanja u kojima učestvuju i ruke i noge, zbog opšte slabosti ne uspevaju da ih izvedu.

Sa Respiprogramom, objašnjava doktorka, sedite u fotelji, radite vežbe udaha u serijama od pet pokušaja i ponavljate ih osam do deset puta dnevno.

- Upornim vežbanjem šest do osam meseci moguće je doći do potpunog oporavka pluća posle preležanog kovida, bez obzira na stepen zahvaćenosti. Respiprogram bolesnik koristi dok sedi u fotelji, i to tako dubokim udahom pravi vakum i podigne onoliko kuglica koliko ima snage. Redovnim vežbanjem stanje se popravlja, pa pacijent vremenom može da podigne i zadrži u vazduhu sve tri kuglice.

Smanjuje se i osećaj kratkog daha

Zahvaljujući ovoj vežbi u krvne sudove pluća ulazi veća količine krvi. Poznato je da svuda u telu gde je dobra prokrvljenost, zarastanje oštećenja je uspešnije i brže, te je to slučaj i u plućima pacijenata koji redovno vežbaju.

- Obično se pacijentima savetuje da rade serije od pet pokušaja i da ih ponavljaju osam do deset puta, u toku dana. Upornim vežbanjem za šest do osam meseci dolazik do kompletnog oporavka pluća posle kovida, bez obzira na stepen zahvaćenosti. Ovo je efikasno i kod jako teških oblika kovida, mada oni uz fizikalnu terapiju obično dobijaju i manje doze kortikosteroida dovoljno dugo, po šemi. Osim toga, primenom ovog aparata smanjuje i osećaj kratkog daha.