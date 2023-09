PITALI SMO DR IVANA ĐURIĆA: Koje sve opasnosti skrivaju štapići za uši?

- Naše uho ima prirodne mehanizme za izbacivanje ušne masti koji ne podrazumevaju štapiće za uši. Cerumen se u uvetu nalazi u stalnom laganom pokretu koji su podstaknuti stvaranjem masti. Ti pokreti ušnu mast izbacuju iz ušnog kanala u spoljašnju ušnu školjku. Onda kada se gurne u uho štapić remeti taj ciklus jer ušnu mast gura unazad i taloži je na dnu kanala. Jednom gurnuta ušna mast pozadi može da se osuši, stegne i poput brane blokira normalan tok ušne masti. Dobar osećaj koji nastaje stavljanjem štapića, tera ljude da štapić guraju što dublje uz mogućnost da nastanu i fizičke povrede bubne opne i ušnog kanala - objašnjava dr Đurić.

Stvaranje čepa od ušne maste

Nepravilno korišćenje štapića za uši, kaže naš sagovornik, pre svega može da dovede do stvaranja čepa od ušne masti.

- Taj čep može u jednom trenutku da dovede do blokiranja ušnog kanala i poremećaja sluha. Tada je jedino rešenje ispiranje ušiju kod ušnog lekara. Pored toga štapići za uši mogu da dovedu do površinskih oštećenja ušnog kanala. Ta oštećenja su dobra podloga za razvoj bakterija što može da dovede do upale uha. Interesantno je da ta mala oštećenja u procesu zarastanja prave svrab koji tera na dodatno korišćenje štapića i pravljenje još većih oštećenja. To na kraju dovodi do začaranog kruga češkanja koje na kraju opet vodi do ušnog lekara. A najgora stvar koja može da se desi je ipak probijanje bubne opne koje je praćeno bolom i gubitkom sluha.

Kako da znate da li ste preterali u korišćenju štapića za uši?

- Ukoliko imate stalan svrab u ušima, uši vam se često začepljuju te morate da idete često na ispiranje kod ušnog lekara znači da ste preterali sa korišćenjem štapića za uši, odnosno da ih ne koristite pravilno.

Da li treba da zauvek zaboravimo na štapiće za uši?

- Štapići za uši imaju svoju svrhu, ali ona nije čišćenje ušnog kanala. Znam to iz ličnog iskustva nekoga ko ih je „zloupotrbljavao“. Često sam išao na ispiranja ušiju dok sam bio na studijama, sve dok mi jedan ORL lekar nije rekao da izbacim štapiće iz uportebe. Sada ih ne koristim više skoro uopšte i već godinama nisam išao na ispiranje ušiju. Posle kupanja umesto čišćenja štapićima lagano obrišem ušnu školjku peškirom i to je to. Puštam prirodne procese da sami od sebe rešavaju problem viška ušne masti. Prevarim se i ponekad i pročačkam uši, taj lep osećaj je realno dobar, bio bih licemer kada bih rekao da nije i da ih uopšte ne koristim. Ali trudim se da se te "ekskurzije" sa štapićima dese maksimalno jednom u par meseci. Na taj način sam rešio svoj problem ušiju koje se povremeno zapušuju. Tako možete taj problem da rešite i vi - savetuje doktor Đurić.