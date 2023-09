SLUŠANJE MUZIKE JE LEKOVITO: Doktor Predrag Mitrović otkriva 5 PESAMA koje pozitivno utiču na ZDRAVLJE SRCA

Ne prijaju svima iste melodije, pesme i žanrovi, ali ipak postoje određene numere koje mogu pozitivno uticati na zdravlje srca. Prof. Univ. dr sci. med. Predrag M. Mitrović, specijalista interne medicine i kardiolog podelio je s nama koje sve pozitivne benefite muzika ima za naše zdravlje i koje su odlične za zdravlje srca.

Kojih pet numera po Vašem izboru mogu pomoći dobrom zdravlju srca?

- Ovo pitanje je veoma nezgodno jer je teško odrediti samo 5 numera, ali ako baš moram, neka to bude Paul Weller "Above The Clouds", Boney James "After the Rain", Bel Tempo "Povedi me", The Blow Monkeys "Out With Her" i Simply Red "Jericho".

Da li se za pojedine zdravstvene tegobe može preporučiti određena vrsta muzike i kako određujete terapiju (vrstu muzike/numeru)?

- Svaka osoba pojedinačno ima svoju muziku koja joj prija. Postoje tri faze u određivanju muzike koju osoba treba da sluša. Prva je određivanje muzičkog žanra. Dakle, osoba treba da sluša onu muziku koju voli. Pored te muzike, može se primeniti i muzika drugih žanrova koje tretirana osoba ne sluša. Za određivanje tih žanrova postoji specijalna metoda. Nakon toga je na redu druga faza, određivanje da li koristiti dursku ili molsku kompoziciju (određivanje tonaliteta). Kada to uradite dolazite možda i do najznačajnije faze određivanja samog tempa kompozicija. Bitno je da je tempo u ritmu srca ili parno brži ili parno sporiji. To je ono što odgovara našem organizmu. Kada prođemo sve tri faze, tražimo da muzika bude pre svega instrumentalna, a ako ne možemo izbeći reči, bitno je da su kompozicije na jeziku koji osoba koju lečimo ne zna. Time dobijamo efekat da je i glas u funkciji instrumenta. Ako osoba zna jezika, tekst može izazvati dodatnu reakciju pored muzike, pa nećemo znati da li imamo pozitivan efekat muzike ili ne. Neophodna "doza" pravilno odabrane muzike je bar dva puta dnevno po 12 minuta.

Koju muziku Vi preferirate kada Vam je potreban trenutak mira, opuštanja i koncentracije?

- Lično najviše uživam u muzici koja pripada žanru, tzv. "smooth jazz"-u. Ova muzika je u većini slučajeva instrumentalna, nema dodatne reči koje mogu da utiču na Vas i vrlo često se koristi tenor saksofon i harfa kao instrumenti koji su najprijatniji za nas. I same harmonije, kao i ritam su veoma prijatni i prilagodljivi našoj psihi i našem stanju, kakvo god da je. Takođe uživam i u pop pesmama visoke produkcije kao što su grupe Style Council i Paul Weller, zatim Swing Out Sister, Simply Red, Matt Bianco, a kada su naše grupe u pitanju tu je grupa Bel Tempo.

Koja bi bila Vaša poruka za čitaoce koji možda nemaju zdravstvenih tegoba, ali koji žele da uz pomoć muzike utiču pozitivno na svoje zdravlje?

- Ako želite da pozitivno utičete na vaše zdravlje, na vašu psihu i raspoloženje, slušajte pre svega muziku koju volite. Slušajte je što češće i što duže. Muzika ne može da vam naškodi. Može samo da pomogne.

Olivera Marković