5 ADITIVA NAJOPASNIJIH PO ZDRAVLJE: Magistar farmacije otkriva gde se nalaze i kako da ih izbegnemo

Svi aditivi koji se dodaju u proizvode, prema zakonu dodaju se u količinama koje su bezbedne po naše zdravlje. Međutim, problem nastaje u dozama koje svaki pojedinac konzumira.

- Većina ljudi danas u velikoj meri konzumira prerađenu hranu, suplemente, kozmetiku i na dnevnom nivou unese više od jednog proizvoda sa aditivima. Ni jedna institucija ne procenjuje količinu unetog aditiva, kod pojedinca, kroz više različitih proizvoda - upozorava Hristina Lazarević Milošević.

Hristina Lazarević Milošević, magistar farmacije foto: Privatna Arhiva

"Krivci" za karcinom i alergijske reakcije

Među 5 aditiva, kaže naša sagovrnica, koji mogu biti štetni po naše zdravlje izdvojila bih parabene (E214. E215, E218, E219), konzervanse, koji su dokazani hormonski disruptori i istraživanja ih dovode u vezu sa povćanim rizikom za razvoj karcinoma dojke, mononatrijum-glutaminat (E621), pojačivač ukusa koji može biti potencijalno neurotoksičan, nitrite (EE249, E250, E251, E252), konzervansi koji mogu povećati rizik za razvoj karcinoma, acesulfam-K (E950), veštački zaslađivač koji je potencijalni karcinogen i sulfite (E221-E228), koji mogu pogoršavati ili izazivati alergijske reakcije.

E621 pojačivač ukusa u većim dozama deluje neurotoksično

Primera radi imamo E621, mononatrijum-glutaminat, pojačivač ukusa koji usled duže primene, u većim dozama, može delovati neurotoksično, povećati rizik za razvoj demencije, Alchajmerove bolesti, ubrzati izumiranje nerava.

- Dovoljno je da osoba u toku dana pojede supu iz kesice, jedan čips, neki ručak u koji je dodat suvi biljni začin, nešto suhomesnato, i velika je verovatnoća da je bezbedna količina aditiva E621 prekoračena.

Prekoračenje u dozi aditiva vremenom dovodi do problema sa zdravljem foto: Shutterstock

Nekontrolisano konzumiranje aditiva vremenom može dovesti do brojnih, ozbiljnih zdravstvenih tegoba.

- Razne su posledice ukoliko se prekorači bezbedna doza aditiva, a među najčešćima je razvoj karcinoma (najčešće: dojke, jetre, debelog creva), hiperaktivnost kod dece, alergijske reakcije, poremećaj pažnje kod dece, Alchajmerova bolest, anemija, migrena koja ne prolazi, astma, neurodermatitis...

Počela sam da istražujem šta pokreće moju astmu

Tokom odrastanja, Hristini je dijagnostikovan hronična alergijska astma. Stalna gušenja, padovi imuniteta, ekcemi, perutanja koše, suzne oči, kijavice – bile su njena svakodnevica. Sedamnaest godina lečena je raznim lekovima, međutim poboljšanja je bilo uvek privremeno - dok leka ima u krvi, nema simptoma. Kako bi prestala sa upotrebom lekova, simptomi bi se ponovo javili, a bolest pogoršala.

- Samoinicijativno, počela sam istraživati šta pokreće astmu, da li se može izlečiti, koji prirodni načini mogu ublažiti simptome i izmedju ostalog, koja hrana može potpomognuti izlečenje. Čitajući istraživanja, prvi put sam se susrela sa aditivima poput E220, E221, E224 koji mogu izazvati ili pogoršati alergijske reakcije, koje sam ja tada imala. Daljim istraživanjem, došla sam do saznanja da nažalost, veliki broj aditiva koji se u današnje vreme dodaju u našu hranu/suplemente/kozmetiku zapravo mogu imati i kancerogeni, neurotoksični, genotoksični potencijal. To je bio početak mog puta.

Aplikacija “Izbegni Aditive” je besplatna za sve koji žele da provere sastav hrane foto: Privatna Arhiva

Aplikacija "Izbegni aditive" - svakodnevna pomoć za zdravije izbore

Naša sagovornica napravila je besplatnu aplikaciju u kojoj svako od nas može da proveri da li je određeni aditiv štetan ili ne.

- Aplikacija “Izbegni aditive” je besplatna za sve ljude koji žele da provere sastav hrane koju jedu i zamene je zdravijim izborima. Od kada sam se uputila na put izlečenja astme prirodnim putem, jedna od stavki neophodnih za izlečenje bilo je izbegavanje aditiva koji mogu prouzrokovati ili pogoršati već postojeću astmu i/ili alergijske reakcije. Svaki put, išla bih u prodavnicu sa spiskom aditiva u ruci, ispisanih u jednoj svesci. Dešavalo se da tu svesku zaboravim kod kuće ili da je puna radnje, pa me je bilo sramota listati po svesci i pretražvati koji proizvod je zdraviji, zato sam došla na ideju da celu listu aditiva prepišem u nešto bez čega ne idem u prodavnicu i što mi je uvek na dohvat ruke. To je bilo telefon i tako je 2022. godine ideja o aplikaciji stupila na red za realizaciju. U planu imamo novitete koji će biti korisni po zdravlje nacije. Smatram da ljudi zaslužuju zdravu hranu i to im planiram i obezbediti!

Hristina ponosno ističe da konzumira više od 90% proizvoda koji su bez aditiva foto: Privatna Arhiva

Svako do nas, savetuje Lazarević Milošević, na dnevnom nivou treba da bira zdravije opcije hrane i kozmetike, a ova apliakcija ima i segment koji nam pomaže u tome.

- U sklopu aplikacije, imate segment “Zdrave preporuke”. Klikom na njega, otvara se lista od preko 200 proizvoda zdravog sastava, kako ne bi morali sami da tražite, skratili smo put. Ovu listu svakodnevno dopunjujemo novim, čistim proizvodima, za decu i odrasle, i okviru oblasti hrana, suplementi, kozmetika...

Možemo očistiti našu kuću i život od štetnih aditiva

Naša sagovornica ističe da ne možemo planirati dug život, vitalnost i želeti organizam bez bolesti ako svakodnevno u sebe unosimo acesulfame, aspartame, ciklamate, mononatrijum-glutaminate, titan-diokside i druge štetne hemikalije.

- Na prvom mestu, treba osvestiti koliko ti hemijski spojevi mogu biti štetni po naše zdravlje. Verujte mi, kada to osvestite, neće vam pasti na pamet da organizam “zatrpavate” nečim za šta znate da može dovesti do toga da završite na hemioterapiji. Doza igra ulogu, ali vremenom, mic po mic, proizvod po proizvod, možemo očistiti našu kuću i život od štetnih aditiva. Nije lako, moj put ćešćenja traje već dugih sedam godina, ali je moguće. Ponosno mogu reći da trenutno konzumiram više od 90 % proizvoda koji su bez aditiva.

Još jedna važna stavka: moramo postati svesni činjenice da priprema hrane kod kuće nije gubljenje vremena, To je investicija u zdravlje, to je prilika da budemo upoznati sa tim šta jedemo i kog kvaliteta.

Olivera Marković