PROF. DR NEBOJŠA LAĐEVIĆ: Svake godine SEPSA odnese 11 miliona ljudi, najvažnije da se prepozna i leči na vreme

Prema njegovim rečima sepsa predstavlja globalnu zdravstvenu krizu.

- Svake godine sepsa pogađa između 47 i 50 miliona ljudi, a najmanje 11 miliona ljudi umre – jedna smrt svake 2,8 sekundi. U zavisnosti od zemlje, mortalitet varira između 15 i više od 50 odsto.

Sepsa je reakcija organizma na infekciju

- Sepsa nastaje kada odgovor tela na infekciju ošteti sopstvena tkiva i organe. Može dovesti do šoka, otkazivanja više organa i organskih sistema, kao i do smrtnog ishoda, a posebno ako se ne prepozna rano i ne leči na vreme. Sepsa je poslednji uobičajeni put do smrti od većine zaraznih bolesti širom sveta, uključujući virusne infekcije kao što je SARS-CoV-2 / COVID-19 - objašnjava dr Lađević.

Uzroci sepse

Većina vrsta mikroorganizama može izazvati sepsu, uključujući bakterije, gljivice, viruse i parazite.

- Međutim, može biti uzrokovana i infekcijama virusima sezonskog gripa, virusima denga groznice i visoko prenosivim patogenima od značaja za javno zdravlje; kao što su virusi ptičjeg i svinjskog gripa, virusi ebole i žute groznice. Sepsa se često manifestuje kao kliničko pogoršanje uobičajenih infekcija koje se mogu sprečiti, kao što su infekcije respiratornog, gastrointestinalnog i urinarnog trakta, ili rana i kože.

foto: Shutterstock, Ilustracija

Sledeći simptomi mogu ukazivati na sepsu:

* Nejasan govor ili zbunjenost

* Ekstremno drhtanje ili bol u mišićima, groznica

* Izostanak mokrenja tokom celog dana

* Težak nedostatak daha

* Koža modro išarana ili promenjene boje

Svako može da dobije sepsu, ali neki ljudi su u povećanom ritiku, a to su:

* Deca mlađa od 1 godine

* Odrasli stariji od 60 godina

* Ljudi bez slezine

* Ljudi sa hroničnim bolestima (pluća, jetre, srca...)

* Ljudi sa oslabljenim imunološkim sistemom (AIDS, dijabetes...)

Sepsa je najznačajniji uzrok smrti koji se može sprečiti širom sveta.

- Najbolji način da se spreči sepsa je prevencija infekcije na prvom mestu, što se može uraditi primenom sledećih mera, a to su vakcinacija, čista voda, higijena ruku, sprečavanje bolničkih infekcija (HAI), bezbedan porođaj i širenje znanja o sepsi.

Sepsa se ne završava otpuštanjem iz bolnice

- Mnogi preživeli od sepse pate od posledica sepse do kraja života. To može uključivati: tugu, poteškoće pri gutanju, slabost mišića, poteškoće u razmišljanju, poteškoće sa spavanjem, poremećaj memorije, poteškoće u koncentraciji, umor i anksioznost.

Poruka pacijentima

- Sepsa je uvek uzrokovana infekcijom - poput upale pluća ili dijareje. Oko 80 % slučajeva sepse započinje van bolnice. Sepsa je hitno medicinsko stanje. I zato ako vi ili neko drugi pokažete znake sepse, odmah potražite medicinsku pomoć. Svaki izgubljeni sat do započinjanja terapije značajano smanjuje preživljavanje.

(Izvor: A.I./Kurir.rs)