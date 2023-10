RADIOLOG OBJAŠNJAVA: Kome se se preporučuje ULTRAZVUK DOJKE a kome MAMOGRAFIJA i zašto

Do 2030. godine svet će biti manji za pet i po miliona žena, ukazuju najnovija predviđanja, a to je učinak koji nemilosrdno beleži karcinom dojke. U Srbiji on godišnje odnese 1.600 života, donese 4.600 obolelih, a jedna od osam žena tokom svog života oboli od raka dojke. Najporaznija činjenica jeste - da su mnoge od njih mogle da budu spasene upravo redovnim ultrazvučnim i mamografskim pregledima.