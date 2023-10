POKAŽI MI ŠAKE REĆI ĆU TI KAKAV SI: Čuveni lekar otkriva kako zna da li ste pobednik ili samo "žalosna vrba"

Običaj da prilikom pozdrava i oproštaja nekome pružamo ruku potiče možda još iz doba kada su ljudi, obdareni boljom intuicijom, shvatali taj govor ruku kao nešto što se samo po sebi podrazumeva. Ako još i danas sklapanje posla potvrđujemo stiskom ruke, to takođe predstavlja simbol iskrenosti, tj. poštenja.

Tople šake izražavaju želju za kontaktom

- U neverbalnoj komunikaciji šake su pouzdane koliko i usta, a i znatno su iskrenije od izgovorenog sadržaja. Već i njihova temperatura navodi nas na važne zaključke, piše dr Ridiger Dalke u svojoj knjizi „Bolest kao govor duše“ i objašnjava šta sve naše šake govore o nama:

- Tople šake izražavaju želju za kontaktom, one dolaze iz srca kao i krv koja ih zagreva. Hladne šake, nasuprot tome govore o distanci. One, naime, nisu dobro prokrvljene i odaju da je njihov vlasnik suzdržan sa svojom životnom energijom i da nije otvoren za susret. Kod hladnih, znojavih šaka uz to je prisutan i strah. Ako ga obliva hladan znoj čovek se pre oseća mučno nego komunikativno.

Šake odaju i nesvesno uzbuđenje

Tu upečatljivu iskrenost šaka i njihove iskrene kože, navodi Dalke, stručnjaci koriste u psihoterapiji, kada prilikom seansi mere i posmatraju otpor kože.

- Naročito u kritičnim fazama, isplati se direktno razgovarati s kožom pacijenta jer njeni odgovori su neposredniji i imaju manje rezervi. Dok vlasnik još deluje sasvim „kul“, njegove šake možda već odaju veliko uzbuđenje kojeg on i dalje nije svestan. Stoga je koža na šakama ta koja saopštava ono najsuštinskije iz dubine duše.

Snažne šake ima osoba koja čvrsto drži život u rukama

Snažne šake, piše čuveni lekar, koje su dobro prokrvljene i prilikom pozdrava imaju čvrst stisak, odaju osobu naviklu da se prihvati posla i da svoj život uzme u sopstvene ruke.

- Nasuprot tome ima i šaka koje nam prilikom pozdrava maltene ostaju u ruci. Taj obrazac „žalosne vrbe“ hoće da kaže: „Možeš sa mnom da radiš šta hoćeš, nemam nikakvih svojih pretenzija na život“. Treba pomenuti i senzibilne osetljive šake koje bez velikog fizičkog pritiska mnogo toga osećaju i izražavaju. One pripadaju ljudima koji su i sami takvi. Između se nalaze sve moguće vrste nijansi. Već i sama činjenica da svako ima svoj rukopis, kako u konkretnom tako i u prenesenom smislu, pokazuju koliko veliku moć izražavanja imaju ruke tj. šake.