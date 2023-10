3 PODMUKLA SIMPTOMA HRONIČNOG HEPATITISA: Jednom godišnje proverite ENZIME JETRE

Hronični virusni hepatitis definiše se kao zapaljenje jetre koje traje duže od šest meseci, a uzrokovano je nekim od primarno hepatotropnih virusa: virusom hepatitisa B, C, D ili G. Ovi hepatitisi se razlikuju po načinu prenosa, trajanju inkubacije, težini bolesti, mogućnosti prelaska u hroničnu upalu tj. hronični hepatitis i razvoju težih komplikacija.

Ako se ne leče vode ka cirozi i raku jetre

Najopasniji i najnezgodniji su virusi C i B. Ukoliko se oni ne leče infekcija je najčešće doživotna, s tim da kod 20 odsto obolelih, posle 20 do 30 godina, dovodi do ciroze jetre, posledičnog gubitka jetrene funkcije i raka jetre.

- Hronični hepatitis skoro da nema nikakve simptome. Pacijenti se žale na povremenu neprijatnost u trbuhu, na pospanost i hroničan umor, nekada i na zaboravnost, dakle ništa što bi pacijenta navelo da se javi lekaru, već se to tumači savremenim stilom života. Zato je veoma važno da se rade enzimi jetre, transeminaze, barem jednom godišnje. S tim što moram da pomenem da ni normalni enzimi jetre ne isključuju hroničnu bolest jetre. Zato bi bilo idelano da se svi barem jednom u životu testiramo na hepatitise B i C, posebno hepatitis C, jer su to preporuke svih vodećih hepatoloških udruženja - kaže dr Ivana Milošević, infektolog, gastroenterohepatolog, profesor na Medicinskom fakultetu u Beogradu i zamenica direktora Klinike za infektivne i tropske bolesti KCS i predsednica Republičke stručne komisije za zarazne bolesti.

foto: Shutterstock

Virus se najčešće otkriva godinama nakon infekcije

Istraživanja pokazuju da će samo oko 20 do 30 procenata ljudi sa hepatitisom C razviti znake i simptome virusa ubrzo nakon što su zaraženi. Simptomi koji se razvijaju, kao što su umor ili nelagodnost u stomaku, mogu biti blagi ili nespecifični, tako da je malo verovatno da ćete posetiti lekara. Tipično, virus se otkriva godinama nakon infekcije. Neki ljudi saznaju za to tek nakon testiranja na hepatitis C ili nakon razvoja ozbiljnih zdravstvenih problema, kao što su ciroza (ožiljci na jetri), rak jetre ili problemi sa bubrezima.

Alarmantna statistika

Hepatitis je jedna od najsmrtonosnijih i najzanemarenijih bolesti koja oduzme jedan život svakih 30 sekundi. U svetu 325 miliona ljudi živi sa hepatitisom, a u Srbiji su procene da je zaraženo 80.000 ljudi. Iskustva iz Evrope govore da je zapravo najteži zadatak otkriti inficirane zbog asimptomatskog karaktera bolesti. Brojke kažu da samo 20 odsto zaraženih zna svoju dijagnozu.