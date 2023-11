VELIKI KAŠALJ SE VRATIO I ČESTO DAJE ATIPIČNE SIMPTOME: Svake nedelje potvrđujemo nove slučajeve, upozorava epidemiolog

- Prema informacijama koje ja imam, kod nas je zabeleženo između 78 i 80 slučajeva bolesti. Ono što za Novi Sad mogu da kažem je da ne prođe nedelja, a da ne potvrdimo jedan do dva slučaja velikog kašlja. Dominantan uzrasu su starija školska deca od 10 do 14 godina.Od uvođenja četvorovalentne vakcine pred školu granica za obolevanje pomerila se ka starijoj školskoj deci uzrasta od 14 godina, i verovatno će se pomeriti i do 20 godina. Međutim, ni vakcine ni preležana bolest ne štite dugoročno kada je u pitanju veliki kašalj. Posle vakcine imate imunitet pet do sedam godina a posle preležane bolesti pet do 10 godina, dakle tokom života možete oboleti tri do pet puta od velikog kašlja - kaže prof. dr Petrović.

Nekada su ga zvali "stodnevni kašalj"

Međutim kako navodi doktor, klinička slika i simptomi ove bolesti nisu uvek tipični, naprotiv.

- Problem je što je klinička slika kod starijih osoba, dakle pacijenata starijih od 18 godina atipična. To nije klasični „magareći kašalj“ već se radi o tome da čovek samo kašljuca, dakle to je dugotrajni kašalj. Zbog toga su ga nekada zvali "stodnevni kašalj", dakle pacijent može da kašlje nedeljama. Kod odraslih se prvi simptomi često podvode pod hroničnu opstruktivnu bolest pluća ili kao posledica pušenja, astme, dakle, svega drugog sem svelikog kašlja - istiše prof. dr Petrović.

Kod dece su komplikacije najopasnije

Prema njegovim rečima svaki kašalj koji traje duže od četiri nedelje treba testirati elisa metodom na IG antitela i proveriti da nije u pitanju veliki kašalj.

- Istraživanja u svetu pokazuju da u 12 do 14 odsto takvih slučajeva to bude veliki kašalj. Ovo je epidemijska godina i mi vakcinišemo decu jer nam je cilj da zaštitimo pre svega odojčad, kao i decu do tri godine, kod kojih je naveći rizik od smrtnog ishoda usled velikog kašlja. Takođe, ukoliko se odrasla odoba zarazi od veliko kašlja ona može da zarazi nevakcinisano odojče i time ga dovede u opasnost. Danas postoji i preporučena vakcinacija trudnica protiv velikog kašlja koja se bez problema može davati u trećem trimestru trudnoće. Tada se stvorena antitela majke prenose na dete i štite ga u prva dva meseca života.

Bolest može da traje i do tri nedelje

Bolest traje dve do tri nedelje kod male dece, a terapija su antibiotici, dok je najbolja prevencija vakcinacija.

- Problem je samo što antibiotici moraju biti odgovarajući. Potrebno je proveriti antibiogram tj. da li je ta bakterija jeste osetljiva na određeni antibiotik. Kod odraslih se prvi simptomi često podvode pod hroničnu opstruktivnu bolest pluća ili kao posledica pušenja, astme, dakle, svega drugog sem velikog kašlja - upozorava prof. dr Petrović.

Šta je veliki kašalj?

Veliki kašalj (pertusis) je veoma zarazna infekcija respiratornog trakta. Kod mnogih ljudi je obeležen jakim kašaljom praćenim visokim udisajem koji zvuči kao „vap”, piše Mejo klinika.

Pre nego što je vakcina razvijena, veliki kašalj se smatrao dečjom bolešću. Sada veliki kašalj prvenstveno pogađa decu koja su suviše mlada da bi završila ceo kurs vakcinacije kao i tinejdžere i odrasle čiji je imunitet oslabljen.

Smrtni slučajevi povezani sa velikim kašljem su retki, ali se najčešće javljaju kod odojčadi. Zato je toliko važno da se trudnice - i druge osobe koje će imati blizak kontakt sa bebom - vakcinišu protiv velikog kašlja.

Jednom kada se zarazite velikim kašljem, potrebno je oko sedam do 10 dana da se pojave prvi simptomi, mada ponekad može potrajati i duže. Obično su u početku blage i podsećaju na obične prehlade. Posle nedelju ili dve, znaci i simptomi se pogoršavaju. Gusta sluz se nakuplja u vašim disajnim putevima, uzrokujući nekontrolisan kašalj.