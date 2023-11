USKORO NA POZITIVNOJ LISTI NOVA TERAPIJA ZA LEČENJE RAKA: Uz digitalizaciju budućnost NAŠE ONKOLOGIJE biće svetlija

Iako se u svetu otkrivaju nove vrste terapija za maligna oboljenja, problem za pacijente na našim prostorima svakao je dostupnost.

- Naučna otkrića koja kroz stručne studije daju potvrdu o efikasnosti čak i kod pojedinih podtipova malignih bolesti, pristižu iz meseca u mesec. Lekovi se dosta brzo prave. Dostupnost za naše pacijente možemo da postignemo jedino ako postoji uska saradnja između nauke, struke, farmaceutskih kompanije i zdravstva - kaže prof.dr Marković.

Nisu svi pacijenti za biološku i imunoterapiju Kako ističe ne reaguje svaki turmor na biološku terapiju i imunoterapiju. - Pacijenti često pitaju da li mogu da dobiju biološku terapiju ili imunoterapiju, ali moram da napomenem da ne reaguje svaki tumor na tu vrstu terapije. Svakako nije pitanje da se uštedi već da se pruži odgovarajuće lečenje za svakog pacijente posebno.

Do 40-te godine ultrazvuk dojke je veoma koristan i može da da važne informacije foto: Shutterstock

O redosledu terapija odlučuje konzilijum

Kada je u pitanju rak dojke, hirurgija je i dalje zlatni standard, ističe prof.dr Marković.

- Naravno, ako se karcinom otkrije u ranoj fazi, tada je uloga hirurga u lečenju raka dojke kod te pacijentkinje uz mogućnost ona očuva i ne naruše pazušni limfni čvorovi, zaista moguća. Gotovo svi karcinomi dojke zahtevaju ili preoperativno ili postoperativno lečenje u smislu davanja sistemske terapije bilo da je hormonska, hemostatska, biološka ili imunoterapija i često je praćena dodatnom zračnom terapijom. Dakle, kada se jednom dijagnostikuje karcinom potrebno je primeniti svu potrebnu terapiju odmah, a redosled lečenja odlučuje se na konzilijarnim pregledima.

Radimo se na sistemu digitalizacije tj. mogućnosti preuzimanja snimaka radi bržih pregleda foto: Shutterstock

Potreban je veliki broj mamografa, oko 100 u Srbiji

Prevencija je svakako ostaje na prvom mestu, a prof. dr Markovića smo pitali, da li postoji još nešto što struka, ali i pacijenti, mogu da urade tim povodom.

- Što se tiče prevencije, struka je uradila svoje. Potrebno je posle 40-te godine raditi mamograf na svake dve godine. Sprovođenje skrininga je izuzetno težak posao. Potreban je veliki broj mamografa, oko 100 u Srbiji. Takođe, potrebni su obučeni tehničari, nekoliko radiologa koji će to da čitaju. Radimo na sistemu digitalizacije tj. mogućnosti preuzimanja snimaka da bi se oni ekspertski brže pogledali. Ja svakako pozivam sve žene, i one mlađe, da idu na redovne preventivne preglede. Do 40-te je to ultrazvuk dojke koji je veoma koristan i može da da važne informacije, a na pregled mamografa važno je ići posle 45-te ili ranije ako postoji porodična istorija. Mislim da svako od nas treba da preduzme odgovornost za ranu dijagnostiku.

Uvek mislim da je budućnost onkologije svetlija nego sadašnjost.

Stručnjaci uskoro odlučuju o novim lekovima koji dolaze na listu

- Nadam se dobrim zaključima nakon sastanka koji ćemo imati u petak, na koji ćemo pozvati i Ministarstvo zdravlja, Republički fond za zdravstveno osiguranje, predstavnike farmaceutskih kompanija koje se bave inovativnim lekovima, udruženja pacijenata kao i direktore vodećih onkoloških ustanova, da iznesemo svoje probleme.

- I da kroz taj panel naglasimo koji su to prvi lekovi koji dolaze na pozitivnu listu - kaže prof. dr Ivan Marković sa Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije.

kurir.rs/O.M.