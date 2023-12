DOKTORKA UPOZORAVA "SIFILISA VIŠE NEGO IKAD": Mladi u ogromnom riziku od polno prenosivih bolesti uprkos dostupnoj preventivi

Gošća RTS-a prim. dr Aleksandra Kostić, načelnica Ginekologije u Domu zdravlja Čukarica, kaže da, što se tiče dece uzrasta od 15 godina i više, devojčice mogu da dođu kod ginekologa bez pratnje roditelja i staratelja.

„Međutim, ja lično mislim da je put, dečji put do ginekologa i urologa najbolje kroz Savetovalište za mlade. U tom Savetovalištu za mlade radi tim koji čine ginekolog, pedijatar i psiholog, i tu deca dobijaju one osnovne informacije, nalaze su u grupi što dodatno im smanjuje tremu. Tu dobijaju informacije o telu, o suprotnom polu, zaljubljivanju, seksualnim odnosima, zaštiti od neželjene trudnoće, od polno prenosivih bolesti”, istakla je dr Kostić.

Prim. dr Aleksandra Kostić, ginekolog-endokrinolog foto: Privatna Arhiva

Sa mladošću ide i neiskustvo, i nedovoljno znanja o rizicima do kojih može dovesti neodgovorno seksualno ponašanje, i kada je reč o polno prenosivim bolestima, a i u slučaju neželjenih trudnoća.

„Na svest mladih treba uticati kroz školstvo i zdravstvo, a i društvo u celini treba da bude uključeno u taj proces”, kaže dr Kostić.

„Puste se deca da sama stiču neka saznanja kroz društvene mreže, kroz internet. Obično su to informacije koje oni ili shvate na pogrešan način, ili ih shvate zdravo za gotovo i dovedu sebe u neku vrstu opasnosti”.

Dr Kostić je prokomentarisala i hitnu kontracepciju.

„Hitna kontracepcija, kao što je samo ime kaže, koristi se samo u hitnim situacijama. Kada zakaže redovna kontracepcija, znači pukne kondom, zaboravljena pilula za kontracepciju, dve ili više pilula, ili ako osoba nije koristila bilo kakvu kontracepciju ili je primorana na seksualni odnos.

Neznanje o hitnoj kontracepciji

Hitna kontracepcija sadrži znatno veću dozu hormona nego što je to u pilulama, standardnim pilulama za kontracepciju i ne savetuje se česta primena“, kaže dr Kostić i upozorava da je takvo ponašanje opasno.

„Čak imamo informacije koje čujemo od mladih da oni koriste hitnu kontracepciju posle svakog seksualnog odnosa što može da se odrazi dugoročno na njihovo zdravlje, dovešće svakako do hormonskog disbalansa, do produženog nekog krvarenja. Drugo, često mladi misle da je to aborativna pilula. Misle da ukoliko su popili tu hitnu kontracepciju da će u slučaju trudnoće pobaciti što je neistina. Znači, pilula za hitnu kontracepciju može da spreči nastanak trudnoće u čak 95% slučajeva ako se uzme nešto pre, nakon nezaštićenog seksualnog odnosa, ali neće uticati ako je do trudnoće već došlo”, objasnila je dr Kostić.

Sifilisa ima više nego ikad Prema statistici u Srbiji, mladi ne koriste dovoljno kondome pri seksualnom odnosu što ukazuje na još jedan problem, a to su sve češće polno prenosive bolesti. Podatak sa Studentske poliklinike kaže da obolelih od sifilisa ima nikad više na teritoriji Beograda.

„Mislim da su od nastanka civilizacije seksualne slobode na najviše mogućem nivou. To često dovodi mlade u neku vrstu seksualnog eksperimentisanja gde oni nemaju dovoljno predznanja kako da se ponašaju, da izbegnu određene rizike. Potpuno se slažem da je porast polno prenosivih bolesti“, izjavila je dr Kostić.

HIV infekcija sve prisutnija kod mladih

Nedavno je obeležen je prvi decembar kada je Međunarodni dan borbe protiv HIV-a i side i tada su upućena upozorenja da se kod sve mlađih potvrđuje prisustvo virusa HIV-a kod mladih koji imaju 16, 17, 18 godina.

Dr Kostić je dodala je da zato mora stalno da se potencira na zaštiti od polno prenosivih bolesti i upotrebu kondoma, koji ipak neće u 100% slučajeva da zaštiti osobu od polno prenosive bolesti. U kombinaciji sa nekim spermicidom, kako kaže doktorka, možemeđutim da podigne taj nivo zaštite na najveći mogući stepen.

foto: Shutterstock, Ilustracija

Besplatna HPV imunizacija protiv humanih papiloma virusa, raspoloživa je vakcinu namenjena za dečake i devojčice od devet do 19 godina, ali, nedovoljno je vakcinisanih, negde oko pet odsto.

„Vakcina, HPV imunizacija je prisutna u svetu preko 15 godina, znači nisu zabeleženi nikakvi neželjeni efekti koji bi nas zabrinuli da preporučimo tu vakcinu, veoma je bezbedna i efikasna. Štiti protiv devet tipova virusa, besplatna je do uzrasta od 19 godina, može se primiti već od devete godine. Svi roditelji mogu odvesti svoju decu, i dečake i devojčice.

Vakcina protiv HPV infekcije štiti od tipova virusa koji su najčešći uzročnici karcinoma, to su tipovi 16 i 18, i ne samo karcinoma grlića materice, po kome je Srbija, nažalost na visokom mestu u Evropi, već i protiv karcinoma penisa, analne regije i grla”, kaže dr Kostić.

Doktorka je rekla da, pored toga, vakcina pruža zaštitu i protiv kondiloma.

„Kondilomi nisu po život opasno oboljenje, ali sve osobe koje su uklanjale kondilome najmanje jedanput u životu znaju koliko je to neprijatno. I naravno, ukoliko je neko oboleo od visokorizičnog humanog papiloma virusa, pa mora da se radi neka operativna intervencija, to itekako može da ugrozi plodnost osobe”, zaključuje dr Kostić.

Izvor RTS/Kurir.rs