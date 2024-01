UBRZAVAJU PULS I POKREĆU NIZ REAKCIJA U ORGANIZMU: Znate li šta sve sadrže energetska pića?

- Kad god je nešto aktuelno, mi volimo to i da probamo, i da vidimo, i da kupimo, i da imamo, a tako je i s energetskim pićima, navodi gošća Jutarnjeg programa, dr Sanja Mirković.

Problem sa energetskim pićima je veoma kompleksan, bez obzira da li se posmatra iz ugla svakodnevnog života ili iz ugla nauke i medicine.

„Kad se pogleda sastav, što toplo preporučujem svakom mladom čoveku, pre nego što unese bilo šta u svoje telo, da pogleda sastav, mada i to može biti varka ako nismo dovoljno informisani o nečemu što unosimo“, napominje doktorka.

Kada se pogleda sastav energetskih pića većina će prepoznati kofein i taurin, nešto što ulazi u sastav čaja, kafe, kakao. Međutim, suština je u sastavu i u koncentraciji, ali i u količini konzumiranja neke namirnice, naglašava dr Mirković.

„Tako da jedna namirnica kad se konzumira kako treba u određeno doba dana i u određenoj količini, ona može pozitivno uticati na naše telo. Međutim, ako se unosi na pogrešan način u kombinaciji sa nekim drugim namirnicama i pre svega u velikim količinama, može biti izuzetno štetno."

Uticaj energetskih pića na srčani ritam

Iznenadna srčana smrt, ne samo u sportu, nego i generalno među mladima, je nešto što postaje sve češća tema, nažalost i o tome treba pričati malo više i voditi računa mnogo više, kako bi i mladi razmislili više o ovoj temi, smatra doktorka.

„Ova pića ubrzavaju srčani ritam. Organizam mladih je osetljiv. Ne kaže se bez razloga da je period do 20 i neke godine najosetljiviji period. Ne misli se samo emotivno i psihički, već i fizički u zdravstvenom smislu. Jer je naše telo prosto još uvek u procesu razvoja. I sve utiče drugačije i dodatno nego kod odraslih već formiranih ljudi“, napominje gošća Jutarnjeg programa.

Supstance koje se nalaze u energetskim pićima ubrzavaju puls i dovode do niza reakcija u organizmu. U pojedinim energetskim pićima može se videti da sadrže čitav spektar vitamina B, koji mogu biti korisni, međutim, oni su takođe pokretači niza reakcija i niza metaboličkih procesau našem telu, objašnjava doktorka.

„Može doći do preterane razgradnje masti, ugljenih hidrata. To može dovesti dalje do niza drugih posledica, i što je još važnije, do dehidratacije, a još u kombinaciji sa alkoholom, do još veće dehidratacije. Onda to utiče na naš kardiovaskularni sistem, prosto na krvotok, na srce. Ako se na to pridruži i neko oboljenje kardiovaskularnog sistema za koje taj mladi čovek i ne zna, onda, naravno, da pričamo o ozbiljnim posledicama na naše telo i ponašanje“, ističe dr Sanja Mirković.

Postoje li simptomi da energetsko piće šteti našem organizmu

Simptomi štetnog dejstva energetskih pića, nažalost često mogu biti prikriveni današnjim brzim načinom života, tako da mladi obično pomisle da se loše osećaju zbog napetosti i nervoze, da im srce lupa zbog neispavanosti i stresa i slično. A to su neki od simtoma koji mogu biti izazvani energetskim napicima – ubrzan rad srca, nervoza, panika, gastrointestinalni problemi u smislu povećane aktivnosti creva itd, objašnjava doktorka.

Mora se obratiti pažnja i povezati uzroke i posledice, razmisliti malo. Šta je to što sam uradio i što nije ono što radim svakodnevno, da se osećam ovako nelagodno u svom telu – da ne mogu da zaspim, da mi lupa srce, da imam osjećaj da će da iskoči iz grudi.

Primetno je da veliki broj naučnih radova koji se bave temom energetskih napitaka u stvari finansiraju kompanije koje proizvode ova pića, ali i to da studije nisu naročito pouzdane jer su imale mali uzorak i nisu obuhvatale dovoljno aspekata ove teme.

U Velikoj Britaniji su se najviše bavili ovom temom jer generalno imaju veliki problem sa mladima i alkoholom, kao i preteranim konzumiranjem energetskih napitaka.

„Zanimljiv je podatak da od ukupne količine kafe koja se proizvede na svetu svake godine, najveći deo ide za ove energetske napitke“, ističe gošća Jutarnjeg programa.

Naučno je dokazano da doza od 200 do 400 mg kofeina dnevno odrasloj osobi ne može da naškodi – što je otprilike jedna veća šolja kafe dnevno. Međutim, sve preko toga zavisi od organizma do organizma i od metabolizma do metabolizma, a to posebno važi za decu i adolescente.

Isto tako, energetska pića su prepuna šećera koji ne stvara samo probleme u kardiovaskularnom sistemu, već dovodi do pojave dijabetesa i niza drugih oboljenja.

„Energetski napici nam u stvari poručuju da se brzo i lako može doći do nečega što nam prija. Možda i može, ali to vrlo kratko traje, a posledice su dugoročne“, ističe na kraju gostovanja u Jutarnjem programu, dr Sanja Mirković.

Prenela: V.N.

Izvor: RTS/Kurir.rs