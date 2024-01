SMANJIVANJE ŽELUCA: Stučnjak otkriva ko je i kada kanditat ZA BARIJATRIJSKU HIRURGIJU

Smanjivanje želuca – prečica do vitke linije ili operacija koja produžava život Ko je i kada kandidat za barijatrijsku hirurgiju? Kako da se odlučite ko će da vas operiše? Kada vas i operiše, šta morate da znate – koji su rizici?

To su samo neka pitanja koja se nameću nakon vesti da je zbog pacijentkinje kojoj je pozlilo nakon smanjenja želuca u Turskoj, avion morao prinudno da sleti u Beograd. Pacijentkinja je preminula.

- Kao i mnoge druge intervencije, barijatrijska hirurgija je relativno složena procedura. Od nekih ranih momenata gde može da se desi krvarenje pa do popuštanja tih šavova kojima se prekraja digestivni trakt – to su stanja koja se retko dešavaju. Ne znam koji je bio razlog u konkretnom slučaju pa je došlo do perforacije šupljeg organa i septičnog stanja, kaže hirurg na UKCS, doc. dr Ognjen Skrobić.

Barijatrijski program zahteva multidisciplinaran pristup. U Kliničkom centru taj tim vodi endokrinolog, profesorka Snežana Polovina, koja je prva adresa, a kasnije se uključuju i nutricionista, kardiolog, pulmolog, psihijatar i hirurzi.

Priprema pacijenta za operaciju zavisi od toga koliko je složeno stanje – koliko pacijent ima kilograma, komorbiditeta poput šećerne bolesti i hipertenzije.

Pacijent prvo mora da počne da mršavi u saradnji sa nutricionistom i da pokaže voljni momenat da je spreman da izgubi na kilaži.

- Postoji nekoliko vrsta zahvata. Takozvana „sleeve“ (rukav) intervencija, odnosno sužavanje želuca je najčešća i ona traje oko sat vremena. Druga po učestalosti je gastrični bajpas, u kojoj se želudac preseca i prekraja sa tankim crevom. Počeli smo da radimo i nove operacije koje su prilagođene metaboličkoj hirurgiji, ne samo u lečenju viška kilograma već i šećerne bolesti, ističe Skrobić.

Ukoliko sve prođe kako treba, pacijent se posle dva dana pušta da ide kući.

- Naravno, bitno je da je pacijent u tom postoperativnom procesu blizu i da možete da brzo odreagujete ako primetite nešto sumnjivo.

Izvor: RTS/Kurir.rs