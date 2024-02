Kako da držite dijabetes pod kontrolom: Samo ako je prosečni nivo šećera uvek ispod 7 % možemo izbeći komplikacije

Pitali smo prof. dr Vesnu Dimitrijević Srećković, internistu-endokrinologa, zašto su važne redovne kontrole i koji pregledi su obavezni za pacijente s dijabetesom.

– Osobe koje boluju od dijabetesa treba da idu na redovne kontrole kod endokrinologa da bi se postigla i održavala zadovoljavajuća glikoregulacija i tako se sprečile komplikacije bolesti – kaže doktorka.

Povišene vrednosti šećera u krvi u dijabetesu, vremenom dovode do promena na krvnim sudovima i nervima oka, bubrega, srca i drugih organa, i mogu biti uzrok raznih oboljenja.

Prof. dr Vesna Srećković Dimitrijević foto: Privatna Arhiva

Tu je izuzetno važan HbA1c (glikolizirani hemoglobin), koji pokazuje prosečnu vrednost šećera u krvi tokom poslednja tri meseca, odnosno njegovu koncentraciju u eritrocitima, čiji je vek 120 dana. To je najbolji način da se utvrdi da li je glikemija pod kontrolom.

– Ciljana vrednost glikoziliranog hemoglobina trebalo bi kod pacijenata sa dijabetesom da bude sedam odsto. Povećanje glikoziliranog hemoglobina za jedan odsto više od normale nosi od 20 do 30 odsto rizika za hronične komplikacije. Ako su normalne vrednosti za HbA1c između četiri i šest odsto, a pacijent ima devet odsto, to je tri odsto više od normale. Kad pomnožimo tri odsto sa 30 odsto rizika, možemo ukazati na to da je rizik za promene na očnom dnu i za druge komplikacije i do 90 odsto - objašnjava doktorka Dimitrijević Srećković.

Kad je glikozilirani hemoglobin za jedan odsto viši od normale, to nosi 20 do 30 odsto rizika za hronične komplikacije

U edukativnim razgovorima, kaže naša sagovornica, veoma je važno upoznati pacijenta s ovim rizikom i tako ga motivisati na što bolju glikoregulaciju.

– Pored glikemije, važno je da se i vrednosti ukupnog holesterola, LDL holesterola, HDL holesterola i triglicerida, kao i vrednosti krvnog pritiska drže u okvirima normale, a to se postiže korigovanjem ishrane, terapije i fizičkom aktivnošću. Neophodni su i redovni profili glikemije, koje sami pravite mereći nivo šećera jednom nedeljno pred obroke, dva sata posle obroka, u 24 sata i tri sata pred zoru da bi se korigovala terapija i sprečila hiperglikemijska i hipoglikemijska stanja.

Obavezni godišnji pregledi za osobe sa dijabetesom

* pregled endokrinologa na svaka tri do četiri meseca

* pregled oftalmologa

* laboratorijsko ispitivanje bubrežne funkcije

* klirens kreatinina

* mikroalbuminurija ili proteinurija, kao i određivanje D vitamina

* dugoročni parametar glikoregulacije, glikozilirani hemoglobin HbA1c holesterol, LDL holesterol, HDL holesterol,

* trigliceridi na tri do četiri meseca

Alarmantna statistika Prema procenama Instituta za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut“, u Srbiji oko 770.000 osoba živi sa dijabetesom, od čega oko 30.000 ljudi ima dijabetes tip 1. Pored važnosti da se bolest dijagnostikuje na vreme, veoma je bitno da osobe sa dijabetesom imaju dostupnu savremenu terapiju.

NAPOMENA: Koliko često će osoba obolela od dijabetesa ići na preglede kod ostalih specijalista, kardiologa, neurologa, nefrologa, stomatologa, zavisi od toga koju komplikaciju dijabetesa ima

Violeta Nedeljković

