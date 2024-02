Zašto je prirodni porođaj uvek bolje rešenje: Carski rez spada u 10 najtežih operacija i može dovesti do komplikacija

Na ova i mnoga druga pitanja o porođaju odgovorila je ass. dr Slađana Mihajlović, spec. ginekologije i akušerstva i upravnica Bolnice za ginekologiju i akušerstvo KBC „Dr Dragiša Mišović”.

Da li su škole roditeljstva, pripreme za porođaj nešto što će koristiti na porođaju?

– Što se tiče školica roditeljstva, mislim da je to savršena stvar. Zato što se one tu upoznaju sa porođajnim dobima, kada treba da krenu u porodilište, sa vežbama tipa joge, sa pilates loptom i sveim onim što treneri i edukovani stručnjaci za to u određenim školicama rade sa trudnicama.

Bitno je buduća mama bar malo bude upoznata sa tim šta je trudnoća a šta je porođaj, rekla je dr Slađana Mihajlović i dodala da žena treba da krene u porodilište kada dođe do prsnuća vodenjaka.

Pre ulaska u prođajni blok trudnica prolazi niz pregleda i priprema, uzimanje karličnih mera, klistir (pražnjenje creva), ultrazvučni pregled, ipak njime se ne mogu videti svi detalji i u gram precizna težina bebe. Jedan od strahova majki je da li će bebi pupčana vrpca biti oko vrata i da li se to vidi ultrazvukom.

- Nekada može da se vidi, nekada ne. Znate šta, pupčana vrpca je nešto na šta mi ne možemo da delujemo. Može da bude obmotana i nekoliko puta i da uopšte ne ugrožava porođaj, a nekada mi to notiramo u ultrazvučnom kartonu da li je pupčanik oko vrata jednom ili više puta, zato što znamo kada je stavimo na CTG, nekada u toku kontrakcije mogu da padnu tonovi, pa gledamo da nije pupčanik, da ne pritiska matericu kada se kontrahuje negde pupčanik, razjasnila je dr Slađana Mihajlović.

Naglasila je da žene treba da puste akušere da odluče da li će biti prirodan porođaj ili carski rez, pošto carski rez spada u deset najtežih hirurških operacija i može dovesti do mnogih komplikacija, odnosno može da dođe do velikog krvarenja, može da se materica ne kontrahuje, pa da žena izgubi matericu, može da dođe do infekcija, kao i do tromboze.

Kada je žena u panici i kada nema saradnje, da li je to indikacija za carski rez?

-Tip pacijentkinja sa paničnim napadima, koje već prepoznaju sebe da mogu doći u takvu situaciju se uglavnom nama jave ranije. U službi našeg Kliničko-bolničkog centra imamo i psihijatriju koja nam zaista pomaže da pacijentkinja ode i obavi jedan razgovor, pa se uglavnom veže za jednog akušera koji joj prati trudnoću, a upozna i bolnicu. Oko 99 odsto pacijentkinja se porodi lepo, vaginalno ako ne postoji indikacija za carski rez, istakla je dr Mihajlović.

Šta je dobro, a šta loše kod epiduralne anestezije na porođaju?

- Već dvadeset godina sam u ovom poslu i mislim da je to i dvadeset godina epidurala. Moram iskreno da kažem da ja volim kada je pacijentkinja u epiduralu, jer je komunikacija lakša. Kad uđem u porodilište i sve žene su nasmejane, a sve su u porođaju, a još tri, četiri leže, jer su se porodile i kažu da nemaju mesta, prođem, svakoj se nasmejem i kažem smestićemo vas, pa makar i u moju sobu, rekla je ginekološkinja i dodala da je obezboljenje dobra strana epidurala, ali da je za ginekologa tada teže da prepozna trenutak koji može dovesti do komplikacija, jer porođaj nije uvek savršen i ne ide uvek sve svojim tokom, ali je prioritet da ostanu zdravi i majka i beba.

Da li se dešavalo da zbog epidurala trudnica ne može da se napne?

- Epidural i lekari na taj način mogu da pomognu ženi koja je umorna i nema snage, ili ako se uplaši ili je nespremna za porođaj. Savetovala bih da žena, ako nije za stresne situacije, ako ne može da se koncentriše, treba da ide u školu roditeljstva kako bi se pripremila za porođaj.

Koliko je prihvatljivo da traje prirodan porođaj?

- Ginekološkinja je istakla da u starim medicinskim knjigama piše da porođaj traje do izlaska dva sunca, odnosno dva dana, kada je reč o pravom porođaju za prvorotke. Ako je krenuo porođaj u aktivnoj fazi, za prvorotke porođaj traje do 16 sati, za drugorotke do 10 sati. I za majku i za dete najbolji je prirodan porođaj.

Zašto je za dete najbolji prirodan porođaj?

- Zato što dete prolazi kroz vaginalni put, zato što se lepo očisti od plodove vode, jer se oronazalna regija naseli potrebnim i ta deca kasnije manje pate od alergija i astme. Za imunitet bebe dobro je i kada carskom rezu prethodi pucanje vodenjaka kako bi dete došlo u kontakt sa dobrim bakterijama, barem delimično.

Da li forceps i vakum mogu da se izvedu tako da beba nema nikakvu zdravstvenu posledicu?

Ginekološkinja dr Slađana Mihajlović se prisetila da se ona rodila uz pomoć vakuma i da danas nema zdravstvene posledice. Upozorila je da ljudi ne treba da veruju svim pričama na društvenim mrežama, jer izazivaju strah.

Vakum je samo jedno od sredstava koje služi da se lakše završi porođaj i da bude bezbedniji za majku i dete i koristi se na samom kraju porođaja, kada je beba u vaginalnom kanalu i kada treba još samo malo snage da se beba izvuče.

Dobro postavljeni forceps (klešta koja se postave sa obe strane bebe i povlače dete napolje) i vakum (kalota koja se stavi na glavicu bebe) ne ostavljaju nikakve zdravstvene posledice na dete. Svakom detetu koje se rodi uz pomoć vakuma radi se ultravučni pregled glave.

Da li je bezbedniji forceps ili vakum?

- Nema tu šta je bezbednije, bezbednije je kako ćete vi bezbedno da izvučete bebu i da smanjite mogućnost povrede porođajnog kanala žene. Moguće komplikacije su kefalohematom, kada nastaje ruptura. Postoje trenuci kada mi moramo da slomimo klavikulu( ključnu kost), da se beba ne bi ugušila jer joj se zaglave ramena, a porođaj mora da se završi. Tu pomaže pedijatar koji namešta bebu, a bitno je da pacijentkinja sarađuje, bitno je da ide na redovne ginekološke preglede i bitno je da ima jednostavno pozitivan pogled, odnosno stav o svom porođaju, zaključila je dr Mihajlović i dodala da u njihovoj bolnici nema prijavljenih slučajeva akušerskog nasilja.

