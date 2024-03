Alergije poranile zbog blage zime: Ovo su prvi simptomi, a evo šta odmah treba da uradite

Zima je bila jako blaga, a onda je došao februar sa temperaturama od 15 do 20 stepeni, što je prouzrokovalo da odjednom procvetaju sve vrste drveća. Nažalost, i veliko aerozagađenje uticalo je na to da simptomi respiratornih alergija dođu i pre zvaničnog početka proleća.

Sezona alergija je podeljena na tri faze, od kojih u prvoj, prolećnoj sezoni cveta drveće, potom sledi letnja sezona tokom koje cvetaju trave, dok je za kraj leta karakteristično cvetanje korova.

Svi koji su osetljivi na polen drveća trebalo bi u konsultaciji s izabranim lekarom odmah da započnu s uzimanjem redovne terapije.

Uzmite terapiju na vreme

- Krajnje je vreme da se započne sa primenom takozvane lokalne terapije, odnosno sa sprejevima za nos koji sadrže kortikosteroide ili sa terapijom zaštitnim pumpicama ako tegobe ukazuju na sezonsku astmu. Antihistaminici se uključuju kada počne intenzivnija vegetacija. Što se aerozagađenja tiče, gasovi kao što su sumpor-dioksid ili azotni-oksidi, kao i ozon deluju kao respiratorni iritansi i oštećuju sluzokožu, što i te kako može pojačati intenzitet alergijskih reakcija - objašnjava prim. dr sc. med. Tatjana Radosavljević, pneumoftiziolog.

Rano proleće dovelo je i do rane sezone alergija.

Kod više od 40 % pacijenata alergijske bolesti nisu dijagnostikovane. Oko 20 % obolelih ne zna da ima alergijski rinitis i zanemaruje svoje tegobe.

Zbog toga, kaže naša sagovornica, osobe koje imaju alergiju na polene treba da izbegavaju boravak napolju koliko god je to moguće, a naročito kada je aerozagađenje veliko ili kada je magla.

- Veliki problem su i virusne infekcije, koje sljušte sluzokožu disajnih puteva i tako dodatno pogoršaju alergiju. Čim počne sezona cvetanja, od četvoro pacijenata koji dođu u našu ordinaciju - njih troje ima alergijske tegobe.

Alergijske respiratorne bolesti, pre svega alergijska kijavica i bronhijalna astma, poprimile su na kraju 20. veka epidemijski karakter i nastavljaju u istom trendu i u 21.veku.

Najčešće stradaju disajni putevi

Alergijom može biti zahvaćen kompletan organizam - disajni organi, gornji i donji, digestivni trakt, koža, centralni nervni sistem i kardiovaskularni sistem.

- Svetska zdravstvena organizacija procenjuje da će do 2050. godine svako treće dete u svetu bolovati od neke alergije. Najčešće alergijske reakcije kod odraslih ljudi jesu one koje napadaju disajne puteve - alergijska kijavica izazvana inhalacionim alergenima, a to su pre svega sezonski alergeni poleni – kaže doktorka Radosavljević.

Ona ističe da je velika zabluda da alergija može da se javi samo kod dece - ona može da se pojavi u bilo kojem životnom dobu, čak i kod osoba u dubokoj starosti.

Violeta Nedeljković

