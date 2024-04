Kada je neophodno vađenje živca? Ne čekajte da se bol ponavlja i postane uporan

Ponekada ipak dolazi do problema, a prve simtpome neretko znamo i da zanemarimo, pa to vodi u veći problem.

Jedan od tih simptoma da nešto nije u redu je osetljivost zuba na toplo, hladno i slatko, koji često ukazuje na karijes i potencijalni problem sa unutrašnjim delom zuba tj. zubnom pulpom i živcem. Ako se ovaj problem ne otkrije na vreme, često je neophodno i vađenje živca. O tome za Zdravlje Kurir govori dr Marija Živković, stomatolog.

Šta je zubna pulpa i šta uzrokuje upalu zubnog živca?

- Zub se sastvoji od čvrstog tkiva, onog koje vidimo spolja, a unutar njega postoji meko tkivo koje je sastavljeno od vezivnih vlakana, krvnih, nervnih i limfnih sudova. Najčešći uzrok nastanka pulpitisa, odnosno upale zubnog živca, jeste nelečeni karijes, a bakterije koje prodiru iz karijesa dolaze do puple i dovode do upale tkiva. Pored ovog uzroka postoje i drugi, kao što su termički, zatim usled preloma zuba tj. traume i bruksizma (noćno škrgutanje zubima) ali karijes je najšeći uzok. Usled traume dolazi do kidanja krvnih i nervnih sudova zuba i tada nastaju promene koje se moraju lečiti - kaže dr Živković i dodaje:

- Brukszam, ili škrgutanje zubima stvara mikrotraume, a to vodi do upale živca. Kada na vrhu korena zuba postoji proces (periapikalni proces) takođe se radi endodonsko lečenje tj. lečenje kanala korena zuba. Ovde bih takođe dodala i bolesti potpornog aparata zuba tj. parodontopatiju. Kada infekcija prolazi između korena zuba i kosti ka vrhu zuba, sa te strane dođe do živca gde ga inficira.

foto: Shutterstock

Koji su prvi simptomi koji ukazuju na postojanje ovog problema i kako se leči upala zubnog živca?

- Ako pacijenti ne dolaze redovno na kontrole, trpe bolove i ignorišu oseljivost zuba, karijes napreduje. Važno je da napomenemo da promena na zubu može biti reverzibilna i ireverzibilna. Reverzibilna promena je ona kod koje osećate bol i nelagodu na toplo i slatko i ta bol nestane ubrzo posle uklanjanja nadražaja. Ako se tada javite stomatologu, najčešće će samo očistiti karijes i staviti plombu. Ukoliko trpite bolove, infekcija će se proširiti na pulpu i tada dolazi do ireverzibilnih promena. U tom slučaju je neophodno vađenje živca. Ovaj proces svakako nije strašan niti bolan jer se radi u lokalnoj anesteziji. Pre toga neophodno je uraditi snimak zuba. Na zubu se pravi otvor, dolazi se do živca koji se vadi i taj prostor se ispunjavam specijalnim materijalom - objašnjava dr Živković.

Ukoliko trpite bolove, infekcija će se proširiti na pulpu i tada je najčešće neophodno vađenje živca.

Kako izgleda proces pre samog vađenja živca?

- Pacijent počinje da oseća bol zuba bez nadražaja na toplo, hladno, slatko, dakle, zub boli sam od sebe, a može i da budi pacijenta tokom noći. Bol prolazi na kratko posle uzimanja sredstva protiv bolova ili uopste ne prolazi. Kada pacijent dođe sa ovim simptomima, onda je terapija vađenje živca. Dešava se da kada imaju ovakve bolove, pacijenti često sami uzimaju antibiotike, ali oni ovde neće pomoći - kaže stomatolog.

Zbog čega dolazi do upalnog procesa na vrhu korena zuba i kako se on tretira?

- Kada infekcija tj. bakterije iz zuba zahvaćenog krijesom prodru u kanal korena zuba sve do vrha korena, tada nastaje proces koji je poznat kao apsces. Prvi simptom je najčešće bol koji se javlja prilikom zagrižaja i kuckanja po zubu, a on takođe može reagovati na toplo ili na hladno. Pacijenti često primete da im se iznad zuba pojavila fistula, tj. mala bubuljica, iz koje prilikom pritiska izlazi gnoj. Veoma retko se desi da se infekcija toliko proširi pa pacijent može oteći a često se i uplaše velične otoka.

foto: Shutterstock

Zato, pored lečenja zuba stomatolozi mogu dati i antibiotsku terapiju obajašanjava dr Živković.

- Pacijenti takođe mogu i sami nekada da osete neprijatan miris iz tog zuba, ili čak i slankast ukus u ustima, što se dešava ako se fistula otvori tj. apsces pukne. Ova infekcija može nastati i nakon nepravilno lečenog kanala korena zuba. Lečenje podrazumeva čišćenje kanala korena zuba specijalnom iglicom. Retko se desi da su ovakvi procesi toliko prošireni pa tada bude neophodno vađenje zuba.

Dobro izlečen zub može trajati dugi niz godina i biti estetski i funkcionalno potpuno jednak živim zubima.

Koliko može da traje lečenje zubnog živca i šta to konkretno podrazumeva?

- Početak lečenja jeste davanje anestezije kako bi proces lečenja bio bezbolan. Zatim uklonimo deo zubne supstance da bismo došli do živca koji možemo lečiti u jednoj poseti i to je vitalno vađenje zivca. Mortalno vađenje živca je kada nakon davanja anestezije i dolaska do živca stavljamo lek koji stoji dve nedelje najčešće i koji će umrtviti živac, da bismo u sledećoj poseti radili bez davanja anestezije, a da pacijenta ne boli. Dalji postupak lečenja je vađenje živca i punjenja kanala gde je on bio, a podrazumeva isti postupak, na koji god način da smo ga lečili. Dobro izlečen zub može trajati dugi niz godina i biti estetski i funkcionalno potpuno jednak živim zubima - kaže dr Živković.

Na koje načine možemo sprečiti da do problema sa zubnim živcem dođe?

- Ključna je redovna i pravilna oralna higijena, redovne posete stomatologu, tj. odlazak na redovne kontrole i javljanje stomatologu na ponovljene bolne nadražaje koji prolaze bez uzimanja lekova. Pridrzavajte se saveta stomatologa kom ste poklonili poverenje.

Olivera Marković

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i propisima Zakona o javnom informisanju i medijima.