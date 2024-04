Majčino mleko je savršen temelj za rast i razvoj bebe: Ova 3 znaka pokazuju da novorođenče jede dovoljno

Tereza za Zdravlje Kurir govori o tome zbog čega je dojenje toliko važno za zdravlje i razvoj ne samo bebe već i njene mame.

- Za bebe najidealnija hrana je baš majčino mleko. Ono u sebi od prvog momenta sadrži baš ono što je bebi potrebno, a to su zaštitne i hranjive materije. Bebina creva vape za majčinim mlekom kako bi se obložila dobrim bakterijama, kojih u majčinom mleku ima na pretek. Ove dobre bakterije predstavljaju bebin mikrobiom. On ne nastaje samo zahvaljujući majčinom mleku i bakterijama koje se nalaze u njemu, već se gradi i bakterijama koje beba „pokupi“ sa mamine kože pri prvom kontaktu koža na kožu, koji je uz prvi podoj jako važan - kaže Tereza Kiš.

Tereza Kiš već više od 20 godina održava obuke budućih mama o pravilnom dojenju foto: Privatna Arhiva

Dojenje je takođe važno i za zdravlje majke, objašnjava ona.

- Dojenje je izuzetno važno i za organizam žene, majke. Ona žena koja ne doji, iz bilo kog razloga, povećava sebi rizik od dobijanja raka jajnika, raka dojke, pojave osteoporoze, kardiovaskularnih oboljenja, dijabetesa tipa 2 i gojaznosti.

Majčino mleko prilagođava se bebi kako bi zadovoljilo njene različite potrebe na najbolji način. - Majčino mleko se menja. Ono se prilagođava bebinom uzrastu, zdravstvenom stanju i potrebama. Nije isto ujutro, u podne ili u toku noći. Savršeno je u tome da zadovoljava detetove potreba na sve moguće načine. Majčin organizam predstavlja pravu malu fabriku savršene hrane. Sve ostalo je samo loša kopija. Majčino mleko je savršena hrana, savršena tečnost i savršen temelj za rast i razvoj jedne zdrave i napredne bebe.

foto: Profimedia

Koliko je majčino mleko savršena hrana za bebe govori i činjenica da, iako neverovatno zvuči, još uvek ne znamo sve njegove sastojke. - Znate li da mi još uvek ne znamo sve sastojke majčinog mleka? Još uvek imamo nepoznanice. Neverovatno, ali istinito. Baš zato, ma koliko se trudili napraviti što bolju zamenu i baš zbog ovih konstantnih izmena u njegovom sastavu, ne verujem da će nauka uspeti da napravi mleko ni slično majčinom mleku. Prirodu je teško prevariti.

Majkama često nedostaje stručna podršak u prvim bebinim danima

Mnogi misle da je dojenje izuzetno jednostavno a ako tu dodamo i nedostatak kvalitetne podrške u momentima kada mame naiđu na probleme, kao rezultat dolazi izuzetno niska stopa dojene dece.

- Rezultat svega ovoga se vidi jako brzo, još od prvog momenta nakon porođaja, kroz strah da beba nema šta jesti prvih par dana dok ne nadođe mleko, strah od bolnih podoja - česta pojava u prvim danima, zatim prevelika količina mlijeka par dana nakon porođaja, pojava upalnih procesa, zbog ranica ili nadolaska mleka, zatim beba koja plače, a malopre je sisala, koja samo uliva strah da mleko možda “nije dobro”. Postoji i konstantni pritisak okoline da beba treba više spavati, a ne stalno sisati, opsesija vaganjem bebe jer su pod stalnim pritiskom kako beba mora napredovati određeni broj grama na dan - navodi Tereza i dodaje:

Lako je pokleknuti zbog straha i neznanja - Ne zaboravimo da se ovde radi o tek porođenoj ženi, još ako se radilo o carskom rezu koji je ozbiljna operacija (a to se zaboravlja). Hormoni rade svoj posao, pokušavaju se polako uskladiti u novi ritam. Lako je pokleknuti zbog nedostatka samopouzdanja koje se ruši sa svih strana, zbog straha i neznanja - kaže Tereza.

foto: Privatna ahiva

Ova tri znaka pokazuju da beba dobro sisa

Tereza objašnjava da postoje smernice koje pokazuju je li sve kako treba sa dojenjem, dobija li beba dovoljno hrane, dobija li dovoljno pažnje.

- To je ono što ja kao savetnica moram znati pronaći, videti, izvući iz uplašene majke. Kada se ovako nabroje logične su te smernice, ali kada sa druge strane imamo majku koja je iscrpljena i koja dobija sa svih strana savete, često i pogrešne, onda je lako razumeti zašto je u problemu.

Znakovi da beba sisa kako treba, da unosi dovoljno mleka i da je sve u redu su jednostavni: beba ima 8-12 podoja u 24 sata

podoji su za majku bez bola

beba uredno piški i kaki To je to! A zna delovati zastrašujuće.

Ako nešto od toga nedostaje, mami je potrebna stručna podrška.

- Ukoliko bilo šta od ovoga odstupa: podoja je premalo, podoji su bolni, pelenice nisu uredno mokre ili ukakane, to je već znak da nešto ne ide kako treba i da je majci neophodna stručna podrška koju pružam.

Na radionicama kao podrška mamama tereza viša i buduće tate i druge članove porodice, ali ipak u manjem procentu nego što bi bilo očekivano.

- U idealnom svetu na radionice dolaze i buduće tate, ili bar bake koje će biti desna ruka tek porođenoj ženi. Nažalost praksa pokazuje da je 99,9% budućih očeva apsolutno nezainteresirano za učešće. Dok onaj 0,1% koji dođe, sa časova izađe ponosno, osnaženo i spremno da bude ono što treba biti, a to je najbolja podrška majci njihovog deteta.

foto: Privatna ahiva

Tereza ističe da je veoma važan individualni pristup svakoj ženi. Dolazimo iz različitih kulturnih miljea, različito smo odgajani. Iako smo sve žene, naši organizmi nisu jednaki, različit je prag bola, različita su očekivanja, želje…

- Za razumjevanje dojenja i uspešnost, nije dovoljno znati samo kako dojenje funkcioniše, važan je individualan, ili kako poslednjih godina vole reći holistički pristup. Videti ženu i njenu bebu kao jednu celinu. Upoznati ih i dati sve od sebe da im se pristupi na način koji će dati najbolji efekat i dovesti ih oboje do zajedničkog cilja. Često znam reći da beba zna šta je lakše, ali je zato tu njena mama koja bi trebalo da zna šta je kvalitetnije, bolje, zdravije. A ja sam tu da im pomognem.

Tereza Kiš podršku mamama u dojenju pruža već više od 20 godina.

- Trudim se, evo preko 20 godina, deliti znanje i iskustvo sa ženama i vidim da im se može pomoći, samo ako one to stvarno žele i ako se jave na vreme pre nego što bude prekasno. To se odnosi i na trudnice, sa kojima najradije radim kada su u osmom mesecu trudnoće, ali i na porodilje koje bi trebalo da se jave dok su problemi u začetku.

Sa Terezinih obuka otišlo je mnogo sretnih mama i dece. - Znam da sam za svo ovo veme ostavila iza sebe jako jako mnogo sretnih majki i dece i nadam se da će makar deo njih preneti dalje svoja pozitivna iskustva jer je jedino tako moguće pomaknuti stopu dojene dece za korak dalje u smeru zdravlja i dobrobiti za pojedinca ali i za društvo u celini.

Olivera Marković

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i propisima Zakona o javnom informisanju i medijima.