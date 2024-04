Žene koje zbog raka izgube dojku dobijaće besplatno tkivni ekspander broj 1: Uz njega mogu i na magnetnu rezonancu i na zračenje

Operaciju je izveo načelnik Klinike za plastičnu hirurgiju i opekotine VMA, pukovnik prof. dr Nenad Stepić, sa saradnicima, pokazavši tako još jednom da je ova ustanova lider u oblasti plastične, rekonstruktivne i estetske hirurgije na ovim prostorima.

Za Zdravlje.Kurir.rs profesor Stepić otkriva sve prednosti rekonstrukcije dojke novim tkivnim ekspanderom i koje benefite će ona doneti ženama koje su zbog karcinoma ostale bez dojke.

- Osnovna karakteristika ovog najsavremenijeg svetskog ekspandera jeste da ne sadrži metalne delove u sebi, što znači da se uz njega mogu nesmetano sprovoditi sve dijagnostičke procedure, poput magnetne rezonance, kao i razni drugi vidovi terapije. To se s ranijim ekspanderima nije moglo. Druga stvar je da pacijentkinje mogu primiti zračnu terapiju. Znači, i to je dozvoljeno. I treća stvar, koja je glavna karakteristika, kao kod svakog stranog tela, organizam stvara jednu kapsulu. Ovde je dokazano da ovaj ekspander stvara najblažu kapsulu, najfiniju. I četvrta stvar, on se može fiksirati za tkivo, znači ne dolazi do njegove rotacije i praktično ima anatomski oblik, znači oblik prirode dojke. Nakon implantacije tog ekspandera, tj. implantata, koji se nakon operacije vremenom širi, dopunjava se, pacijentkinje dobiju adekvatni kožni pokrivač, koji nam nedostaje odstranjenjem same dojke. Nakon dva-tri meseca taj ekspander se vadi i ubacuje se silikonski implantat, čime dobijamo rekonstruisanu dojku.

Puk. prof. dr Nenad Stepić: Klinike za plastičnu hirurgijuPuk. prof. dr Nenad Stepić: Ova ustanova je još jednom pokazala da je lider u oblasti plastične, rekonstruktivne i estetske hirurgije na ovim prostorima. foto: Petar Aleksić

Može li se ovaj tkivni ekspander ugraditi u istoj operaciji tokom koje se odstranjuje dojka?

- U velikom broju slučajeva možemo odmah da krenemo u rekonstrukciju. Međutim, tip tumora određuje da li ćemo odmah uraditi rekonstrukciju ili ne. Imali smo ranije problem s prethodnim ekspanderima tkiva, da kod žena kod kojih je moguće uraditi neposrednu rekonstrukciju, znači u istoj operaciji kad se odstrani dojka, to se nije radilo iz prostog razloga što su bili potrebni dijagnostičke procedure magnetne rezonance, terapijske procedure, zračenje i sve ostalo, a sad nam je to sve omogućeno. Čekalo se obično po dve godine. S druge strane, i kod osoba koje idu s tom odloženom rekonstrukcijom, nakon dve godine, najčešće smo išli s rekonstrukcijom autolognim, sopstvenim tkivom, pa smo uzimali neke mišić s leđa ili sa stomaka, s kožnim i potkožnim tkivom, i takve operacije su praktično i mutilantnije za pacijente, stvaramo na sekundarnom delu opet neki defekt i neke dodatne ožiljke, a ovde, ne dirajući ostale delove tela, praktično rekonstruišemo dojku, a sam taj ekspander sa svojom cenom je jeftiniji nego sve te druge hirurške procedure.

U hirurškoj tehnici ništa revolucionarno nismo uradili, samo smo uspeli da obezbedimo donacijom te kompanije ekspander „Motiva Flora“, koji je najsavremeniji ekspander za rekonstrukciju dojki u svetu. I meni je drago da mi kao zemlja pratimo sve te inovacije.

Da li je tkivni ekspander „Motiva Flora“ registrovan u našoj zemlji i kad možemo da očekujemo početak masovnije primene?

- Sam ekspander je registrovan kod nas u zemlji, i ja sam siguran i da će Vojnomedicinska akademija u najskorije vreme krenuti u nabavku. Već smo razgovarali sa upravom i s našom farmacijom da obezbede sredstva, da u sledeća dva meseca dobijemo te ekspandere i da žene koje su kod nas stavljene na listu čekanja, a mi smo poslednjih dana formirali takve liste, za sve žene koje imaju indikaciju za primenu tkivnog ekspandera za rekonstrukciju dojke - njima to i omogućimo.

Ko će moći da ga dobije?

- O rekonstrukciji dojke odlučuju onkološki konzilijumi, bilo da je to konzilijum za dojku Vojnomedicinske akademije ili onkološki konzilijumi u kliničkim centrima u Novom Sadu, Nišu, Kragujevcu i Beogradu. Znači, mi sve odluke onkoloških konzilijima, pošto su jedinstveni stavovi i jedinstvena doktrina, prihvatamo kao relevante i takve pacijentkinje zakazujemo. Tako će biti i kad se radi o novom tkivnom ekspanderu.

Da li Republički fond za zdravstveno osiguranje pokriva troškove ugradnje ovog tkivnog ekspandera?

- Fond apsolutno pokriva sve troškove rekonstrukcije dojke, bilo kakve. Da li autologne, da li sa ekspanderima, da li samo sa sopstvenim tkivom i implantatom, ali samo u slučajevima kad je jasno dijagnostikovan karcinom i u slučajima kada, nakon toga, onkološki konzilijum da dozvolu da se takva dojka može rekonstruisati. U suprotnom, imali smo pre 10 godina čuvenu Anđelinu Džoli, koja je uradila preventivnu supkutanu mastektomiju, kad je uklonila žlezdano tkivo dojke uz očuvanje bradavice i kože. U takvim slučajevima, kad nemate dijagnostikovan karcinom, Fond to ne pokriva, što je potpuno logično. Zato što takva operacija u velikom procentu smanjuje mogućnost dobijanja karcinoma, ali nije 100 odsto rešen problem karcinoma, s jedne strane. S druge strane, ne može pacijent sam indikovati takvu vrstu operacije, nego to mora da uradi lekar.

A šta ako žena ima genetsku predispoziciju za nastanak karcinoma dojke?

- I o tome odlučuje onkološki konzilijum. I onda kaže - da, ove promene jesu trenutno benigne, ali s velikom sigurnošću možemo reći da će možda u petogodišnjem periodu dovesti do maligniteta. U takvim slučajevima mi na konzilijumu odlučujemo da se kod tih pacijentkinja preventivno uradi supkutana mastektomija. U svim ostalim slučajevima, kad ne postoje svi ti parametri koji određuju indikaciju za takvu vrstu lečenja, a to je želja pacijentkinje, ona može to uraditi o sopstvenom trošku na privatnim i državnim klinikama. Znači, to je ta razlika. Medicina iz struke mora da odredi indikaciju i onda Fond sve to plati. Mi jasno stojimo iza naših odluka kad je to neophodno uraditi i kad je to iz razumljivih razloga.

Puk. prof. dr Nenad Stepić: Završna faza lečenja karcinoma dojke upravo je rekonstrukcija dojke. foto: Petar Aleksić

U čemu je prednost Klinike za plastičnu hirurgiju i opekotine VMA kad je u pitanju rekonstrukcija dojke u odnosu na druge ustanove?

- Recimo, Institut za onkologiju u Beogradu, koji je najreferentnija ustanova za lečenje karcinoma dojke, ima samo dva hirurga-plastičara, a mi imamo 12 vrhunskih stručnjaka i možemo da uradimo veći broj intervencija. Imamo kapacitete kao plastična hirurgija - 56 postelja, za razliku od Onkološkog instituta, koji ima možda dve, tri ili četiri postelje, jer se oni primarno bave lečenjem karcinoma. A završna faza lečenja karcinoma dojke upravo je rekonstrukcija dojke.

Kako je protekla prva ugradnja novog tkivnog ekspandera na VMA?

- Operacija je prošla bez ikakvih problema, trenutno čekamo da za sedam dana sklonimo konce, nakon čega krećemo da punimo taj ekspander i da ga praktično širimo, da ekspandiramo tkivo. To će biti proces koji će trajati oko meseci i po dana, nakon čega ćemo rekonstruisati dojku sa silikonskim implantatom i rekonstruisati bradavicu i areolu. I tada ćemo vas zvati da ispratimo to medijski i da pokažemo šta smo uradili.

Koliko ste rekonstrukcija dojki dosad uradili?

- Tačan broj ne znam, ali ako smo počeli sa 30-40 godišnje, pa godinama povećavali, taj broj je blizu 100 godišnje rekonstruisanih dojki, govorimo o celoj Klinici, ne samo o meni lično. Ali ono što je specifično kad smo ušli u tu priču o rekonstrukciji dojke i kad smo ženama objasnili o čemu se radi, one su bile neinformisane i malo nepoverljive, nisu znale da Fond sve to pokriva i uglavnom nisu ni bile zainteresovane. I u početku, neću reći da smo ih ubeđivali, ali morali smo da prođemo kroz određeni vremenski period i da im objasnimo šta s tim dobijaju. Sve u želji da se žene potpuno socijalizuju, da se vrate normalnom životu.

foto: Petar Aleksić

Ova operacija je još jedan dokaz da smo u svetskom vrhu - i po mogućnostima terapije koju pružamo našim pacijentkinjama i po završnom lečenju u smislu rekonstrukcije dojke, kaže pukovnik prof. dr Nenad Stepić.

Zašto je važno da se lečenje karcinoma zaokruži rekonstrukcijom dojke?

- Ženska dojka je jedna od glavnih karakteristika ženskog tela i ženske lepote. Kad je izgube, žene se povlače u sebe. A kad im vratimo taj simbol njihove ženstvenosti, vidimo ogromnu zahvalnost u njihovim očima, i to je za nas lekare fantastičan osećaj. Naravno, sve te rekonstruirane dojke nisu idealne, ali za te žene jesu. I zato ova akcija koju smo mi sada pokrenuli zaista ima veliki značaj.

Najponosniji sam kad pomerimo granice Na tri zahtevne i komlikovane operacije pukovnik prof. dr Nenad Stepić je najponosniji – kad je kao mladi specijalista učestvovao u rekonstrukciji cele donje vilice kod pacijenta s karcinom, što je bila peta takva operacija u svetu, kad je bio deo tima koji je spasao ruku novinarke Dee Đurđević i kad je nedavno mladoj devojci, sportistkinji, kojoj je nakon rutinske laparoskopske operacije meniskusa zbog komplikacija pretila amutacija noge, uspeo da joj sa svojim timom spase i život i nogu.

Violeta Nedeljković

