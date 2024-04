Alergolog otkriva: Zašto su opasne alergije na ubod insekata i kako da ih sprečimo

- Alergijski rinitis nije životno ugrožavajuća bolest, ali ubod insekta može da odnese glavu pacijentu ukoliko je alergičan. Srećom, na tržištu imamo nešto što može da bude spasonosno rešenje za samopomoć tkz. samoinjektore, koje možemo nositi sa sobom za slučaj akcidentalnog uboda. Na to treba da misle posebno oni koji su već pri prethodnim ubodima imali neke neželjene reakcije koje ne treba da zanemare jer svaki sledeći ubod može da bude smrtonosan – upozorava prof. dr Tomić Spirić i dodaje da visoka doza otrova može da izazve oštećenje više organa i simptome kao što su slabost, mučnina, dijareja, oštećenje vida…

Ako se jave otežano disanje, poteškoće s gutanjem, vrtoglavica i nesvestica, to mogu da budu prvi znakovi anafilaktičkog šoka. Takva reakcija može da ugrozi život ako se ne primeti i ne reaguje na vreme.

Kako se otkriva alergija na ubod insekta?

Alergija na ubod insekta može da se otkrije kožnim probama na venome (otrove) insekata i analizama krvi, detektovanjem specifičnih IgE antitela.

– Pacijenti najčešće znaju koji insekt ih je ujeo - osa, pčela, stršljen, ali ako nisu sigurni, važno je da uradimo dijagnostiku (in vivo, in vitro). Na taj način utvrđujemo koji je insekt u pitanju, i da li je on zaista krivac za pojavu tegoba.

Kako da sačuvamo glavu ukoliko nas ujede stršljen, pčela ili osa? foto: Wikipedia

Imunoterapija je najbolje rešenje

Pacijentima sa anafilaktičkom reakcijom na ubod insekata preporučuje se sprovođenje alergenske imunoterapije.

- Imunoterapije se sprovodi venomima insekata i to je jedini način lečenja koji efikasano smanjuje rizik od reakcija opasnih po život pri budućem ubodu – kaže prof. dr Tomić Spirić.

Violeta Nedeljković

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i propisima Zakona o javnom informisanju i medijima.