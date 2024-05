Pušenje, alkohol i previše kafe smanjuju šansu za trudnoću: Zaboravite ih ako želite bebu

Prof. dr Vesna Srećković Dimitrijević, endokrinolog skreće pažnju na to koliko duvan, kofein i alkohol mogu pogubno da utiču na začeće, ali i ishod trudnoće.

- Pušenje ne samo da smanjuje plodnost kod oba pola, već takođe povećava rizik od spontanog pobačaja. Broj zdravih jajnih ćelija nestaje brže kod žena pušača nego kod nepušača. Kod muškaraca pušača broj spermatozoida opada i postoji više oštećenih spermatozoida - kaže prof. dr Srećković Dimitrijević.

Kofein negativno utiče na plodnost

- Prema toj teoriji, kofein može da remeti ovulaciju tako što izaziva hormonske promene. Kofein sužava krvne sudove, čime usporava dotok krvi do materice, što teorijski može da oteža spuštanje jajne ćelije do materice. To takođe povećava rizik od insulinske rezistencije koja može da poremeti ovulaciju - kaže dr Srećković Dimitrijević i dodaje:

- Drugo istraživanje je, međutim, pokazalo da manje od tri šolje kafe dnevno (300 mg kofeina) ne bi trebalo da utiču na plodnost žene. Za muškarce važi obrnuto - brazilski naučnici su otkrili da kofein čini spermatozoide pokretnijim. Moj savet je da ukoliko planirate potomstvo izbegavate i alkohol jer on kod muškaraca može uticati na slabljenje ejakulacije.

Prof. dr Vesna Srećković Dimitrijević foto: Privatna Arhiva

Nema bezbednog nivoa alkohola

Takođe, klinika Mejo navodi da za žene ne postoji bezbedan nivo alkohola kada pokušavaju da zatrudne ili kasnije tokom trudnoće. Kada je u pitanju koferin, savetuju da posebno obratite pažnju na sastojke prehrambenih proizvoda kako biste izbegli one koji mogu da ga sadrže.

Što se tiče korišćenje duvana kod oba partnera, cigarete mogu učiniti tretmane plodnosti manje efikasnim. S druge strane, kada partner trudnice puši, to takođe povećava rizik od pobačaja - čak i kada trudnica nije pušač.

Violeta Nedeljković