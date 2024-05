Tombofilija, tromboza i proširene vene: Vaskularni hirurg otkriva sve o njihovoj povezanosti

O vezi između trombofilije, tromboze i proširenih vena govori dr Dario Jocić, vaskularni hirurg.

- Trombofilija, tromboza i proširene vene su povezana stanja koja se odnose na krvne sudove i zgrušavnje krvi, ali svako ima svoje specifične karakteristike i mehanizme. Trombofilija je medicinsko stanje koje karakteriše povećana sklonost ka stvaranju krvnih ugrušaka, takozvanog tromba, zbog genetskih ili stečenih faktora. Osobe sa trombofilijom imaju veći rizik od nastanka tromboze, to jest, formiranja krvnog ugruška. Najčešći oblici trombofilije uključuju mutacije određenih gena, a nakon pandemije korona virusa, čak i prosečna osoba zna da i spoljni faktori, poput virusa, mogu vrlo da utiču na zgrušavanje krvi – objašnjava doktor Jocić.

Šta dovodi do tromboze

Tromboza je, prema definiciji, stvaranje krvnog ugruška unutar krvnog suda, a može biti arterijska ili venska.

- Ako uzmemo za primer proširene vene, za trombozu je potrebno tri stvari. Potreban je poremećaj u kretanju krvi, koji imamo kod proširenih vena, potrebna je povreda zida krvnog suda, koja može biti i udarac u ivicu stola, i potrebna je promena u samoj krvi, koja čak i ne mora da bude genetska, to jest urođena, može da bude reč o dehidrataciji. Tromboza ne može da prođe neprimećeno, jer jako boli, kako pacijenti često kažu „kao u oko“ – sugeriše naš sagovornik.

Tromb u površinskim venama se manifestuje kao tvrdo, crveno, upaljeno ili izrazito upaljeno mesto na nozi i zaista može da bude jako bolno na dodir.

Proširene vene ima svaka treća osoba

Proširene vene su jedna od najrasprostranjenijih bolesti, koja pogađa oko trećine opšte populacije.

- Nju karakterišu proširenje i uvijanje površinskih vena, najčešće na nogama. To se dešava kada venski zalisci, koji su na unutrašnjim zidovima vena, ne funkcionišu pravilno, što dovodi do nakupljanja krvi i povećanja pritiska u venama. Iako same po sebi nisu opasne po život, mogu da izazovu nelagodnost, bol i estetske probleme. U nekim slučajevima, pak, mogu da dovedu do venskih rana ili tromboze.

Rizici kod trombofilije

Osobe sa trombofilijom imaju povećan rizik za razvoj venske tromboze zbog njihove sklonosti ka stvaranju ugrušaka. Ovo znači da ako osoba sa trombofilijom razvije proširene vene, postoji veći rizik da te proširene vene postanu trombozirane, što može da dovede do komplikacija kao što je duboka venska tromboza. Reč je o obliku venske tromboze koja se često javlja u dubokim venama nogu.

- Iako trombofilija direktno ne uzrokuje proširene vene, osobe sa trombofilijom koje imaju proširene vene moraju da budu pažljive, jer su u većem riziku. Prevencija i kontrola trombofilije, kao i pravovremeno hiruško lečenje proširenih vena, može da pomogne u smanjenju rizika od komplikacija – savetuje doktor.

Kako smanjiti rizike

Osobe sa trombofilijom mogu značajno da smanje rizik od tromboze ako se pridržavaju preventivnih mera i odgovarajuće medicinske terapije. Prevencija uključuje fizičku aktivnost, izbegavanje dugotrajnog sedenja i stajanja, zdravu ishranu, kontrolu telesne težine i pravilnu hidrataciju, odnosno, unošenje dovoljno vode.

- Medicinski tretmani za smanjenje rizika od tromboze najčešće obuhvataju neku od terapija protiv zgrušavanja krvi, redovno medicinsko praćenje putem laboratorijskih testova i, naročito tokom trudnoće, preventivno nošenje medicinskih kompresivnih čarapa.

Trudnoća, proširene vene i trombofilija Trudnoća povećava rizik od tromboze i proširenih vena, posebno kod žena sa trombofilijom. Važno je da trudnice sa ovim stanjima budu pod pažljivim nadzorom kako bi se sprečile ozbiljne komplikacije, po majku i bebu. - Proširene vene kod trudnica mogu da povećaju rizik od površinske venske tromboze, poznate kao tromboflebitis, ali mogu da doprinesu i razvoju ugrušaka u dubokim venama, posebno kod osoba koje već imaju trombofiliju. Kada se ugrušak formira u površinskoj proširenoj veni, može da dođe do upale i bolova. Međutim, ako se nađe u dubokoj veni, smatra se hitnim i po život opasnim stanjem, koje zahteva hitnu medicinsku pažnju – upozorava hirurg.

Autor: Nataša Lazović

