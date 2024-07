Nekada samo jedan pregled može da spreči ŠLOG: Evo ko mora da redovno kontroliše KRVNE SUDOVE VRATA

Karotidne arterije su glavne arterije vrata, one hrane veći deo mozga koji je zadužen za razmišljanje, govor, senzorne i motorne funkcije, a kada se one suze ili zapuše, to nije dobro. Krivac je najčešće ateroskleroza.

– Ta suženja se razvijaju godinama i otežavaju dotok krvi u mozak, a na kraju dovode do šloga. Posledice su teške i, za razliku od drugih organa, mozak se vrlo teško ili nikako ne oporavlja. To je veoma teška bolest i za bolesnika i za njegovu porodicu – objašnjava dr Sandra Radak, internista-angiolog u Institutu za kardiovaskularne bolesti „Dedinje“.

Karotidna bolest često ne daje simptome

Karotidna bolest može biti i bez simptoma, pa je šlog obično prva manifestacija. Ipak, neki simptomi mogu da upozore na prisustvo karotidne bolesti - nesvestice, vrtoglavice, prolazni gubitak vida na jednom oku, otežan govor, slabost ruke, noge, zaboravnost…

– Dijagnoza karotidne bolesti postavlja se ultrazvučnim pregledom, doplerom krvnih sudova vrata ili karotida. Ultrazvuk je bezbolna, komforna i veoma precizna dijagnostička metoda. Pregled kratko traje, 20–30 minuta, nije potrebna nikakva priprema, a mi za to kratko vreme imamo kompletan uvid u stanje karotidnih arterija – kaže doktorka Radak.

Ako je suženje veliko, uput kod vaskularnog hirurga

Ukoliko suženja karotidnih arterija nisu velika, ako su ispod 50 odsto, pacijent pije lekove i kontroliše se ultrazvukom na šest meseci do godinu dana.

– Ako su suženja veća od 70 odsto, zbog rizika od šloga, demencije i drugih oboljenja, pacijenta šaljemo vaskularnom hirurgu.

Dobra vest je da su arterije na vratu lako dostupne i za dijagnostiku i za lečenje, što ukazuje na to da je prevencija moždanog udara lako izvodljiva.

- Nekad samo jedan pregled može da spreči šlog – ističe doktorka Radak.

foto: Shutterstock

Kako se simptomi karotidne bolesti ne moraju javiti čak ni kod veoma velikih suženja karotidnih arterija, neophodno je da se rade redovni preventivni pregledi.

– Savetuju se redovni preventivni pregledi ultrazvukom krvnih sudova vrata kod ljudi starijih od 50 godina, hipertoničara, osoba s dijabetesom, pušača i pacijenta koji već imaju neko oboljenje krvnih sudova ili imaju u porodici nekoga s bolešću vratnih arterija – navodi dr Radak.