Doktor otkriva koliko je upala vena opasana: Evo koji su simptomi i zašto nije dobro ukoliko se stvori tromb

- Oštećenje može da nastane kao posledica postojanja prethodno proširenih vena, povrede ili primanjem terapije ili drugih sredstava putem vena. Ukoliko dođe do formiranja tromba ili tromb već postoji od ranije i izazvao je ovaj vid upale, onda se tu radi o tromboflebitisu - kaže dr Ivan Đurić, lekar opšte prakse i otkriva koje vene su najčešće zahvaćene upalom:

- Upala vena može da zahvati bilo koju venu u našem organizmu. Najčešće se ipak lokalizuje u predelu vena nogu ili ruku. Što se položaja vena tiče može da zahvati površinske ili duboke vene. Onda kada zahvati površinski venski splet dolazi do infekcije koja može da prođe bez većih problema. Upala dubokih vena i postojanje tromba u dubokim venama je s druge strane ozbiljno stanje koje zahteva veću pažnju jer može da bude opasno po život - ističe dr Đurić.

Koje tegobe osećaju pacijenti koji imaju upalu vena odnosno flebitis?

- Kod pacijenata se javlja širok dijapazon tegoba. U početku je to samo crvenilo u predelu zahvaćene vene. To crvenilo i okolina su uglavnom topliji i mogu da budu bolni na dodir. Pored toga može da se javi osećaj zatezanja, pečenja i trnjenja zahvaćenog dela. Te tegobe su uglavnom praćene i osećajem grčenja, ali i bolova okolnih mišića i tkiva. Kako se upala širi, tako se širi i crvenilo koje prati venu koja je zahvaćena i javlja se veći otok. To je sve znak pogoršanja što zahteva obavezno javljanje lekaru.

Naš sagovornik upozorava da vremenom mogu da se otvore rane koje teško zarastaju, što je pogotovo često kod osoba koji već imaju pogoršanu cirkulaciju.

- Ukoliko se stvorio tromb ili se tromb kreće, može da se iz površinskih vena prebaci u duboke. Najozbiljnija komplikacija duboke venske tromboze je plućna embolija, po život opasno stanje.

Kako se upala širi, tako se širi i crvenilo koje prati venu koja je zahvaćena i javlja se veći otok. foto: Shutterstock

Kako se potvrđuje postojanje upale vena?

- Pre svega na postojanje upale vena ukazuju tegobe kao i vizualni pregled zahvaćenog dela tela. Pored toga, bitno je uraditi dopler krvnih sudova da bi se utvrdilo postojanje tromba i uopšte da bi se videlo kakva je cirkulacija u ispitivanih regiji. Takođe, važan laboratorijski alat je i određivanje D-dimera.

Da li je upala vena opasna?

- Upala spoljašnjih vena ne predstavlja životno ugrožavajući stanje ukoliko mu se pravilno pristupi i sprovede odgovarajuća terapija. Ovo stanje uglavnom traje nekoliko nedelja i najčešće prolazi bez komplikacija. Upala dubokih vena je sa druge strane razlog za uzbunu i ozbiljno shvatanje cele situacije.

Ko je u najvećem riziku?

- Osobe koje su pod povećanim rizikom za nastanak upale vena su pušači, gojazne osobe, osobe koje od ranije imaju proširene vene, pacijenti koji primaju intravensku terapiju, osobe obolele od pojedinih bolesti krvi ili tumora, trudnice, osobe koje su ranije već imale problema ovog tipa, osobe koje uzimaju kontraceptivne pilule, pacijenti koji se manje kreću, osobe koje su u porodici već imale problema s venama, nepokretni i slabo pokretni pacijenti.

Kako se upala vena leči?

- Upala vena pre svega zahteva strpljenje jer sama terapija ne može odmah da reši problem. Ovo stanje može da potraje nekoliko nedelja i uvek postoji verovatnoća da se razviju komplikacije zbog čega ga treba shvatiti ozbiljno.

Držite noge blago podignute kako bi se smanjila mogućnost stvaranja otoka.

Šta sve uključuje terapija?

- Postoje posebni lekovi koji ostvaruju vazoprotektivno dejstvo i održavaju tonus vena i smanjuju upalu, a pripadaju bioflanovidima kao što su diosmin i hesperidin koji se unose oralnim putem. Postoje kreme, gelovi i masti koje u sebi sadrže heparin, kortikosteroide, antibiotike i druge supstance i koje se nanose na obolelu regiju i time smanjuju tegobe. Lekovi iz roda acetilsalicilne kiseline se daju radi poboljšanja cirkulacije, lekovi iz roda NSAIL (ibuprofen, paracetamol) se daju radi smanjenja bola ali i upale. Vaskularni hirurg ili hirurg vam može preporučiti nošenje posebne vrste kompresivnih čarapa radi poboljšanja cirkulacije.

Ukoliko postoji tromb ili opasnost od mogućeg pogoršanja stanja uvode se posebni lekovi za razređivanje krvi, tj. antikoagulantni lekovi, najčešće u vidu potkožnih injekcija, da bi se potom još neko vreme nastavila terapija u vidu tableta. Ukoliko imate proširene vene, uvek postoji i opcija uklanjanja tih vena hiruškim putem.

foto: J.M. Guyon - Copyright 2013 / CandyBox / Profimedia

Kako da smanjite verovatnoću da se pojavi upala vena?

- Pre svega šetajte dovoljno. U nogama postoji sistem vena koji zahteva stalne pokrete kako bi se krv vraćala u srce. Ukoliko sedite dugo, pokrenite članke ili probajte da barem deset puta u roku od sat vremena nežno pritisnete pod ili odmaralište za noge stopalima. Na taj način ćete poboljšati cirkulaciju i smanjiti verovatnoću za razvoj ovog problema.

Pripremila: Violeta Nedeljković