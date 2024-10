- Zapaljenje zglobova, ukoliko se ne prepozna i neadekvatno leči, dovodi do ozbiljnih oštećenja zglobova, do deformiteta i invaliditeta kod pacijenata i nažalost čak i do skraćenja životnog veka.U Srbiji oko 70.000 osoba boluje od različitih oblika hroničnih artritisa, a između 20.000 i 25.000 od reumatoidnog artritisa. Ono što je nama najvažnije u samom početku jeste poznavanje same bolesti - kaže prof. dr Ostojić.