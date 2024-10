- Postoji nekoliko bitnih stvari, a prva i najvažnija je pejsmejker. Ova terapija obuhvata tri uređaja koji su, na neki način, u različitim indikacionim područjima. Jedan uređaj koristi se pri preterano sporom srčanom radu i te pejsmejkere zovemo antibradikardni. Drugi je indikovan pri stanjima u kojima postoji potreba da pacijent u sebi ima aparat koji je kao integrisana lična hitna pomoć sa defibrilitarom. To su pejsmejeker defibrilatori namenjeni pacijentima koji imaju veliki rizik nastanka poremećaja srčanog ritma koji mogu biti životno ugrožavajući. Treća grupacija uređaja je najmlađa u ovoj grupi. To su resihronizacioni pejsmejkeri koji se ugrađuju grupi pacijenata koji imaju određene električke fenomene na srcu blok grane leve hisnopa. To znači da se postoji kombinacija srčane slabosti i usporenog provođenja impulsa kroz srce - kaže prof. dr Siniša Pavlović.