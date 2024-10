- Bolest se javlja najčešće kod žena u menopauzi , ali i kod mušakraca starijih od 65 godina, kao i kod pacijenata koji se leče određenim lekovima ili imaju neke druge bolesti koje dovode do gubtika kvaliteta kostiju. Negde u proseku svaka treća žena i svaki peti mušakarac stariji od 50 godina će doživeti osteoporotični prelom . Osteoporotični prelomi kuka se dešavaju najčešće između 75. i 79. godine života, dok se ostali prelomi najčešće javljaju između 50. I 59. godine života - navodi reumatolog.

Simptomi obično nisu očigledni dok ne dođe do preloma . Sama osteoporoza ne boli i ne uzrokuje druge tegobe.

U faktore koji dovode do krtih kostiju, a na koje ne možemo da utičemo, spadaju starost, ženski pol, genetska predispozicija, pridružene bolesti i neophodni lekovi. Tako na primer osobe koje su u porodici imale nekog ko je imao prelom kuka su u značajno većem riziku.

Srećom, postoje i neki faktori na koje možemo da utičemo, a to su nedovoljna fizička aktivnost, prekomeran unos alkohola, pušenje, neodgovarajuća ishrana .

Vitamin D je važan za apsorpciju kalcijuma. Njega nema dovoljno u hrani, a stvara se u koži nakon izlaganja suncu. U periodu od oktobra do maja nema dovoljno sunca na našoj geografskoj širini i vitamin D je neophodno unositi u vidu suplemenata. Savetuje se 800 i.j (međunarodnih jedinica) dnevno.

- Često je korisno skloniti tepihe i druge prepreke koje mogu da budu razlog za pad. U kupatilu je korisno staviti rukohvate i koristi neklizajuće prostirke. Kod osoba koje koriste lekove protiv povišenog pritiska i druge lekove koji mogu da dovedu do tzv. ortostatske hipotenzije, odnosno do pada pritiksa koji se javlja sa promenom položaja tela, jako je važno da ujutru nakon buđenja prvo sednu nekoliko minuta na krevet, a tek onda ustanu, kako bi izbegli vrtoglavicu koja može da dovede do pada - poručuje doc. dr Ivica Jeremić.