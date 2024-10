- Proces na zubu ili periapikalni peridontitis je inflamatorna ili zapaljinska promena na vrhu korena zuba. Nastaje kao posledica bakterijske infekcije usled dubokog karijesa ili frakture zuba. Sve ove situacije omogućavaju prodor bakterija do nerva zuba. Jednom, kada se nerv inficira, dolazi do njegove nekroze. Infekcija se dalje širi kroz kanal korena zuba i preko njegovog vrha, dolazi do kosti. Tada nastaje periapikalni peridontitis. Dijagnoza se postavlja isključivo RTG snimkom - kaže dr Lazić.