- U poslednjih nekoliko meseci, pa i godina, primećujem sve veći broj osoba koje traže pomoć . Ranije to nije bio toliko čest slučaj, moguće je zato što se mnogo više govori o gojaznosti, koja je poprimila pandemijske razmere , kao i o njenim psihološkim aspektima. Posebno primećujem da sve više njih ima ozbiljne probleme , sa indeksom telesne mase (BMI) iznad 30 ili 35.

- Ono što često čujem od pacijenata je vrlo slično . Osobe koje boluju od anoreksije se plaše da se ne ugoje, boje se hrane , povećane telesne mase, boje se da, jednom kada počnu da jedu, neće moći da stanu. S druge strane, gojazni ljudi, koliko god to zvučalo paradoksalno, žele da smršaju, ali istovremeno imaju ogroman strah od toga. Plaše se da će, ako krenu da gube težinu, izgubiti kontrolu i otići predaleko. To su duboki, nesvesni strahovi koje treba istražiti i razumeti - otkriva.

U osnovi anoreksije je strah , to je njen dominantni simptom, a slično je i kod bulimije . Pored toga, prisutno je osećanje stida i inferiornosti, koji su kod gojaznih osoba još izraženiji . Gojaznost često ide uz depresivnost . Na pitanje da li je psihoterapija neophodna da bi se prevazišli poremećaji ishrane, doktorka nedvosmisleno odgovara sa “da”.

- To je zato što u suštini ovih bolesti leže psihološki, emocionalni problemi, sve ostalo su simtomi. Da li je neko gojazan, da li je jede previše, premalo, da li namerno povraća hranu… to su simtomi. Možemo reći da su oni vrh ledenog brega, ono što vidite. A to što vidite je jedna mala mrvica svega onoga što je u stvari ispod. Time što ne vidimo, je zapravo ono s čime moramo da se bavimo – naglašava.