- Dijagnozu multiple mijeloma nije uvek lako postaviti, naročito ako se radi o ranijim fazama bolesti. Kada već dođe do uznapredovalog stadijuma, tada je lakše postaviti dijagnozu, međutim, tada su i rezultati lečenja mnogo lošiji i zato je jako važno postaviti dijagnozu u ranom stadijumu.

- Pre 30 godina multipli mijelom je bio mnogo teža bolest sa mnogo manjom stopom preživljavanja i lošijim kvalitetom života pacijenata zato što je dijagnostika bila mnogo lošija i terapijski modaliteti su bili mnogo skromniji. Međutim, danas je situacija mnogo bolja, ali i dalje ima dosta prostora za napredak. Još uvek se dešava da pacijenti dolaze u uznapredovaloj fazi bolesti. Zato je jako važno da se skrati taj put od momenta prvih tegoba do momenta postavljanja dijagnoze jer su rezultati lečenja mnogo bolji ako se dijagnoza postavi u ranoj fazi.

- Imamo pacijente u različitim životnim dobima, pacijente koji su vrlo mladi, pa do onih starijih. Ono što mi primećujemo u našoj ustanovi i podatke koje imamo iz Instututa za javno zdravlje "Milan Jovanović Batut", jeste da se broj pacijenata sa multupli mijelomom poslednjih godina povećava ako ne i udvostručava. To je socio-ekonomski problem, ne samo pacijenta već i cele njegove porodice jer je bolest često povezana i sa invaliditetom i pogoršanjem kvaliteta života ukoliko se dijagnostikuje u odmakloj fazi kada dolazi do otežane pokretljivosti što sve narušava kvalitet života i otežava normalno funkcionisanje.