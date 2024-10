- To su virusi iz velike grupe enterovirusa, pre svega to su echo i koksaki virus. Ako virusna infekcija napreduje, kao komplikacija može se razviti i meningitis. Ovde moramo da spomenemo i virus Zapadnog Nila , njega je na sreću ove godine bilo znatno manje nego prošle. Zatim imamo herpes viruse koji su tu svakodnevno sa nama, zatim viruse svih osipnih groznica, dakle svih boginja koje imamo, zauške . Dakle, svi oni mogu da budu utočnici meningitisa.

- Pre svega to je povišena temperatura kao i svi tih infekcija, zatim glavobolje, može doći do povraćanja, mučnine, zatim preosretljivost na svetlost, pospanosti, letargije, a ukoliko ta infekcija sa ovojnica mozga pređe na mozak koja izaziva meningoencefalitis, onda može doći i do poremećaja svesti i do drugih neuroloških ispada. Znači svaka infekcija koja se ne leči na vreme ili se ne leči adekvatno može se putem krvi i limfe proširiti do moždanica.